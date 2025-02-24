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خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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مساحة حرة
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27 د
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
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مرايا العلوم
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10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
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17 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250224/المحافظون-يعودون-لحكم-ألمانيا-1098124981.html
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
سبوتنيك عربي
حقق تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الفوز في الانتخابات البرلمانية الألمانية، بحصوله على 28.6% من الأصوات. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T13:27+0000
2025-02-24T13:27+0000
راديو
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أخبار ألمانيا
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
سبوتنيك عربي
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
فيما جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 20.8%، بينما سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، تراجعا حادا إلى 16.4%، وفقا للجنة الانتخابات.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "صعود اليمين المتطرف في أوروبا بدأ منذ فترة من خلال استغلال قضايا المشكلات الاقتصادية والمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات، وهو ما حصل في عدة دول ومؤخرا في ألمانيا".وتوقع الخبير "نتائج سلبية لفوز اليمين على ملف المهاجرين، ولكن ليس بشكل مطلق بسبب الحاجة إليهم، وما يعزز هذا الاتجاه هو عدم وجود قرار أوروبي حتى الآن بشأن إعادة اللاجئين إلى سوريا بعد تغيير النظام".من ناحيته، أكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن "ألمانيا دولة مركزية في الاتحاد الاوروبي، وتمثّل الرافعة الاساسية له في البُعد لاقتصادي، ولأن البُعد الاقتصادي مركزي فهو يحتّم على ألمانيا بناء علاقات استراتيجية مع روسيا ضمن فلك أوروبا، بغض النظر عمن يحكم".وقال الخبير إنه "عندما تحكمت روسيا في زمام الأمور في أزمة أوكرانيا، بات الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لألمانيا، خاصة مع طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة ميزانية الدفاع بما يهدد بتدمير خطط ألمانيا الاقتصاية، وهذا الأمر يسعد فرنسا التي تريد بناء جيش أوروبي مستقل عن الناتو".ومضى مؤكدا أن "ألمانيا ترى دائما أن العلاقة مع روسيا تمثّل حجر الزاوية، مع محاولة توجيه رسالة إلى موسكو بأنها تريد أن تدير الاتحاد، وتكون شريكة قوية في الأمن، لكن الأمر سيتطلب بعض الوقت".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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مساحة حرة, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио
مساحة حرة, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио

المحافظون يعودون لحكم ألمانيا

13:27 GMT 24.02.2025
راديو
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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حقق تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الفوز في الانتخابات البرلمانية الألمانية، بحصوله على 28.6% من الأصوات.
فيما جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 20.8%، بينما سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، تراجعا حادا إلى 16.4%، وفقا للجنة الانتخابات.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "صعود اليمين المتطرف في أوروبا بدأ منذ فترة من خلال استغلال قضايا المشكلات الاقتصادية والمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات، وهو ما حصل في عدة دول ومؤخرا في ألمانيا".

واعتبر المرعبي أن "اللاجئين السورييين حالة خاصة في ألمانيا، لأن السوق الاستهلاكي والصناعي فيها يحتاج إلى اليد العاملة السورية والأجنبية، إذ أإن غالبية سكان المجتمعات الأوروبية من كبار السن، ويحتاجون إلى المهاجرين للقيام بالأعمال الشاقة وبالمهام التي يأنف أبناء أوروبا القيام بها".

وتوقع الخبير "نتائج سلبية لفوز اليمين على ملف المهاجرين، ولكن ليس بشكل مطلق بسبب الحاجة إليهم، وما يعزز هذا الاتجاه هو عدم وجود قرار أوروبي حتى الآن بشأن إعادة اللاجئين إلى سوريا بعد تغيير النظام".
من ناحيته، أكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن "ألمانيا دولة مركزية في الاتحاد الاوروبي، وتمثّل الرافعة الاساسية له في البُعد لاقتصادي، ولأن البُعد الاقتصادي مركزي فهو يحتّم على ألمانيا بناء علاقات استراتيجية مع روسيا ضمن فلك أوروبا، بغض النظر عمن يحكم".

وأوضح عازار في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتائج الانتخابات ستأخذ منحى إيجابيا في شأن العلاقات مع روسيا، ومهما حصل ستبقي العلاقات مع موسكو مركزية في العقل الألماني، وتشكل حجر الزاوية في كل السياسات الألمانية داخل أوروبا"، مشيرا إلى أن "ألمانيا تحاول أن تظهر لروسيا أنها هي من يدير فلك الاتحاد الأوروبي وهي المسهم الأكبر في وضع السياسيات ضمن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي".

وقال الخبير إنه "عندما تحكمت روسيا في زمام الأمور في أزمة أوكرانيا، بات الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لألمانيا، خاصة مع طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة ميزانية الدفاع بما يهدد بتدمير خطط ألمانيا الاقتصاية، وهذا الأمر يسعد فرنسا التي تريد بناء جيش أوروبي مستقل عن الناتو".
ومضى مؤكدا أن "ألمانيا ترى دائما أن العلاقة مع روسيا تمثّل حجر الزاوية، مع محاولة توجيه رسالة إلى موسكو بأنها تريد أن تدير الاتحاد، وتكون شريكة قوية في الأمن، لكن الأمر سيتطلب بعض الوقت".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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