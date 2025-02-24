https://sarabic.ae/20250224/المحافظون-يعودون-لحكم-ألمانيا-1098124981.html

المحافظون يعودون لحكم ألمانيا

المحافظون يعودون لحكم ألمانيا

سبوتنيك عربي

حقق تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الفوز في الانتخابات البرلمانية الألمانية، بحصوله على 28.6% من الأصوات. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T13:27+0000

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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا سبوتنيك عربي المحافظون يعودون لحكم ألمانيا

فيما جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 20.8%، بينما سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، تراجعا حادا إلى 16.4%، وفقا للجنة الانتخابات.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "صعود اليمين المتطرف في أوروبا بدأ منذ فترة من خلال استغلال قضايا المشكلات الاقتصادية والمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات، وهو ما حصل في عدة دول ومؤخرا في ألمانيا".وتوقع الخبير "نتائج سلبية لفوز اليمين على ملف المهاجرين، ولكن ليس بشكل مطلق بسبب الحاجة إليهم، وما يعزز هذا الاتجاه هو عدم وجود قرار أوروبي حتى الآن بشأن إعادة اللاجئين إلى سوريا بعد تغيير النظام".من ناحيته، أكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن "ألمانيا دولة مركزية في الاتحاد الاوروبي، وتمثّل الرافعة الاساسية له في البُعد لاقتصادي، ولأن البُعد الاقتصادي مركزي فهو يحتّم على ألمانيا بناء علاقات استراتيجية مع روسيا ضمن فلك أوروبا، بغض النظر عمن يحكم".وقال الخبير إنه "عندما تحكمت روسيا في زمام الأمور في أزمة أوكرانيا، بات الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لألمانيا، خاصة مع طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة ميزانية الدفاع بما يهدد بتدمير خطط ألمانيا الاقتصاية، وهذا الأمر يسعد فرنسا التي تريد بناء جيش أوروبي مستقل عن الناتو".ومضى مؤكدا أن "ألمانيا ترى دائما أن العلاقة مع روسيا تمثّل حجر الزاوية، مع محاولة توجيه رسالة إلى موسكو بأنها تريد أن تدير الاتحاد، وتكون شريكة قوية في الأمن، لكن الأمر سيتطلب بعض الوقت".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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