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https://sarabic.ae/20250224/باحث-سياسي-سوري-التواجد-الروسي-في-المنطقة-يخلق-توازنا-مهما-1098117416.html
باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني
باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي السوري حسام طالب، أن "سوريا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواجد الروسي في المنطقة يخلق توازنا مهما وأن... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:33+0000
2025-02-24T10:40+0000
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وأضاف أنّ "الغرب إذا كان يريد أن تنفصل سوريا عن روسيا، فعليه أولاً تقديم 400 مليار دولار وتسليح الجيش السوري"، معتبرا أن "موسكو تشكل شريان الحياة العسكري بالنسبة لدمشق، وأي مساع لفصل هذا التحالف ستكون صعبة للغاية".وأضاف طالب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال بعض المواقع التي يتواجد فيها من خلال التوغلات في منطقة القنيطرة، مما يعكس شعورا لدى نتنياهو بأنه مضطر إلى قلب الطاولة على الجميع، في محاولة لتهديد دول المنطقة أكثر من تهديد سوريا نفسها".وقال طالب إن "الفصائل المسلحة هي التي تحكم المنطقة وليس قوات النظام السوري، وأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الفصائل ووزارة الدفاع السورية حول هذا الشأن، حيث تتواجد قوات الأمن في بعض المناطق بشكل محدود".وأكد الباحث السياسي أن "سوريا تحركت بشكل مباشر من خلال اتصالات مع الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحرك في هذا الملف"، مشيرًا إلى "الدعم الذي تتلقاه من الدول العربية"، وبيّن أن "سوريا لا تزال ترفض التصعيد العسكري وتفضّل الحلول السلمية".وحول مؤتمر الحوار الوطني، اعتبر طالب أنه "يهدف للتعارف بين القوى السياسية المختلفة، ولكنه لا يحمل أولوية لدى المواطن السوري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن السورية من برد قارس وقلة الوقود".
https://sarabic.ae/20250223/نتنياهو-لن-نتسامح-مع-من-يهدد-دروز-سوريا-وسنبقى-في-مرتفعات-الجولان----1098096537.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني

10:33 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 24.02.2025)
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الباحث السياسي السوري حسام طالب، أن "سوريا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواجد الروسي في المنطقة يخلق توازنا مهما وأن هذه العلاقة لا يمكن أن تنفصل".
وأضاف أنّ "الغرب إذا كان يريد أن تنفصل سوريا عن روسيا، فعليه أولاً تقديم 400 مليار دولار وتسليح الجيش السوري"، معتبرا أن "موسكو تشكل شريان الحياة العسكري بالنسبة لدمشق، وأي مساع لفصل هذا التحالف ستكون صعبة للغاية".

وتطرق طالب عبر "سبوتنيك"، للحديث عن الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "هناك استغلالا واضحا من قبل الكيان الإسرائيلي للوضع في سوريا، مستفيدا من التباينات بين الإدارة السورية الجديدة والفصائل المختلفة"، وأشار إلى أن "الرد جاء من الأهالي الذين يرفضون هذه التحركات".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
نتنياهو: لن نتسامح مع من يهدد دروز سوريا وسنبقى في مرتفعات الجولان
أمس, 15:36 GMT
وأضاف طالب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال بعض المواقع التي يتواجد فيها من خلال التوغلات في منطقة القنيطرة، مما يعكس شعورا لدى نتنياهو بأنه مضطر إلى قلب الطاولة على الجميع، في محاولة لتهديد دول المنطقة أكثر من تهديد سوريا نفسها".

وأشار الباحث السياسي السوري إلى أن "نتنياهو يحاول تصوير الوضع في سوريا على أنه يحتوي على أطراف تدعم إسرائيل، لكنه أكد أن هذا الأمر غير صحيح"، وأوضح أن "الموحدين الدروز في سوريا موقفهم ثابت إلى جانب الدولة السورية".

وقال طالب إن "الفصائل المسلحة هي التي تحكم المنطقة وليس قوات النظام السوري، وأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الفصائل ووزارة الدفاع السورية حول هذا الشأن، حيث تتواجد قوات الأمن في بعض المناطق بشكل محدود".
وأكد الباحث السياسي أن "سوريا تحركت بشكل مباشر من خلال اتصالات مع الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحرك في هذا الملف"، مشيرًا إلى "الدعم الذي تتلقاه من الدول العربية"، وبيّن أن "سوريا لا تزال ترفض التصعيد العسكري وتفضّل الحلول السلمية".
وحول مؤتمر الحوار الوطني، اعتبر طالب أنه "يهدف للتعارف بين القوى السياسية المختلفة، ولكنه لا يحمل أولوية لدى المواطن السوري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن السورية من برد قارس وقلة الوقود".
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