باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني

https://sarabic.ae/20250224/باحث-سياسي-سوري-التواجد-الروسي-في-المنطقة-يخلق-توازنا-مهما-1098117416.html
باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني
باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي السوري حسام طالب، أن "سوريا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواجد الروسي في المنطقة يخلق توازنا مهما وأن... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:33+0000
2025-02-24T10:33+0000
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وأضاف أنّ "الغرب إذا كان يريد أن تنفصل سوريا عن روسيا، فعليه أولاً تقديم 400 مليار دولار وتسليح الجيش السوري"، معتبرا أن "موسكو تشكل شريان الحياة العسكري بالنسبة لدمشق، وأي مساع لفصل هذا التحالف ستكون صعبة للغاية".وأضاف طالب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال بعض المواقع التي يتواجد فيها من خلال التوغلات في منطقة القنيطرة، مما يعكس شعورا لدى نتنياهو بأنه مضطر إلى قلب الطاولة على الجميع، في محاولة لتهديد دول المنطقة أكثر من تهديد سوريا نفسها".وقال طالب إن "الفصائل المسلحة هي التي تحكم المنطقة وليس قوات النظام السوري، وأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الفصائل ووزارة الدفاع السورية حول هذا الشأن، حيث تتواجد قوات الأمن في بعض المناطق بشكل محدود".وأكد الباحث السياسي أن "سوريا تحركت بشكل مباشر من خلال اتصالات مع الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحرك في هذا الملف"، مشيرًا إلى "الدعم الذي تتلقاه من الدول العربية"، وبيّن أن "سوريا لا تزال ترفض التصعيد العسكري وتفضّل الحلول السلمية".وحول مؤتمر الحوار الوطني، اعتبر طالب أنه "يهدف للتعارف بين القوى السياسية المختلفة، ولكنه لا يحمل أولوية لدى المواطن السوري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن السورية من برد قارس وقلة الوقود".
https://sarabic.ae/20250223/نتنياهو-لن-نتسامح-مع-من-يهدد-دروز-سوريا-وسنبقى-في-مرتفعات-الجولان----1098096537.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني
10:33 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 24.02.2025)
أكد الباحث السياسي السوري حسام طالب، أن "سوريا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواجد الروسي في المنطقة يخلق توازنا مهما وأن هذه العلاقة لا يمكن أن تنفصل".
وأضاف أنّ "الغرب إذا كان يريد أن تنفصل سوريا عن روسيا، فعليه أولاً تقديم 400 مليار دولار وتسليح الجيش السوري"، معتبرا أن "موسكو تشكل شريان الحياة العسكري بالنسبة لدمشق، وأي مساع لفصل هذا التحالف ستكون صعبة للغاية".
وتطرق طالب عبر "سبوتنيك"، للحديث عن الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "هناك استغلالا واضحا من قبل الكيان الإسرائيلي للوضع في سوريا، مستفيدا من التباينات بين الإدارة السورية الجديدة والفصائل المختلفة"، وأشار إلى أن "الرد جاء من الأهالي الذين يرفضون هذه التحركات".
وأضاف طالب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال بعض المواقع التي يتواجد فيها من خلال التوغلات في منطقة القنيطرة، مما يعكس شعورا لدى نتنياهو بأنه مضطر إلى قلب الطاولة على الجميع، في محاولة لتهديد دول المنطقة أكثر من تهديد سوريا نفسها".
وأشار الباحث السياسي السوري إلى أن "نتنياهو يحاول تصوير الوضع في سوريا على أنه يحتوي على أطراف تدعم إسرائيل، لكنه أكد أن هذا الأمر غير صحيح"، وأوضح أن "الموحدين الدروز في سوريا موقفهم ثابت إلى جانب الدولة السورية".
وقال طالب إن "الفصائل المسلحة هي التي تحكم المنطقة وليس قوات النظام السوري، وأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الفصائل ووزارة الدفاع السورية حول هذا الشأن، حيث تتواجد قوات الأمن في بعض المناطق بشكل محدود".
وأكد الباحث السياسي أن "سوريا تحركت بشكل مباشر من خلال اتصالات مع الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحرك في هذا الملف"، مشيرًا إلى "الدعم الذي تتلقاه من الدول العربية"، وبيّن أن "سوريا لا تزال ترفض التصعيد العسكري وتفضّل الحلول السلمية".
وحول مؤتمر الحوار الوطني، اعتبر طالب أنه "يهدف للتعارف بين القوى السياسية المختلفة، ولكنه لا يحمل أولوية لدى المواطن السوري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن السورية من برد قارس وقلة الوقود".