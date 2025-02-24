https://sarabic.ae/20250224/باحث-سياسي-سوري-التواجد-الروسي-في-المنطقة-يخلق-توازنا-مهما-1098117416.html

باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني

باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطني

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي السوري حسام طالب، أن "سوريا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواجد الروسي في المنطقة يخلق توازنا مهما وأن... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T10:33+0000

2025-02-24T10:33+0000

2025-02-24T10:40+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097002599_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_0903113b5bf45ed66fed3548d488e3d0.jpg

وأضاف أنّ "الغرب إذا كان يريد أن تنفصل سوريا عن روسيا، فعليه أولاً تقديم 400 مليار دولار وتسليح الجيش السوري"، معتبرا أن "موسكو تشكل شريان الحياة العسكري بالنسبة لدمشق، وأي مساع لفصل هذا التحالف ستكون صعبة للغاية".وأضاف طالب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال بعض المواقع التي يتواجد فيها من خلال التوغلات في منطقة القنيطرة، مما يعكس شعورا لدى نتنياهو بأنه مضطر إلى قلب الطاولة على الجميع، في محاولة لتهديد دول المنطقة أكثر من تهديد سوريا نفسها".وقال طالب إن "الفصائل المسلحة هي التي تحكم المنطقة وليس قوات النظام السوري، وأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الفصائل ووزارة الدفاع السورية حول هذا الشأن، حيث تتواجد قوات الأمن في بعض المناطق بشكل محدود".وأكد الباحث السياسي أن "سوريا تحركت بشكل مباشر من خلال اتصالات مع الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحرك في هذا الملف"، مشيرًا إلى "الدعم الذي تتلقاه من الدول العربية"، وبيّن أن "سوريا لا تزال ترفض التصعيد العسكري وتفضّل الحلول السلمية".وحول مؤتمر الحوار الوطني، اعتبر طالب أنه "يهدف للتعارف بين القوى السياسية المختلفة، ولكنه لا يحمل أولوية لدى المواطن السوري الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تعاني فيه العديد من المدن السورية من برد قارس وقلة الوقود".

https://sarabic.ae/20250223/نتنياهو-لن-نتسامح-مع-من-يهدد-دروز-سوريا-وسنبقى-في-مرتفعات-الجولان----1098096537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم