https://sarabic.ae/20250224/بسبب-عنكبوت-طائرة-مدنية-تهبط-اضطراريا-1098138289.html
"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا
"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا
سبوتنيك عربي
تشهد رحلات الطيران المدني أحداثا طارئة يتسبب بعضها في إلغاء الرحلة أو إجبار الطائرة على الهبوط اضطراريا حتى يتم حل المشكلة. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:10+0000
2025-02-24T19:10+0000
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وكان من أبرز تلك الحوادث رصد ثعبان داخل طائرة أو تسلل كائنات غريبة داخلها، وتقول شركات الطيران إن ذلك يحدث خلال عمليات الصيانة أو تحميل الأمتعة.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن لدغة عنكبوت أجبرت قائد طائرة تابعة لشركة "إيبيريا" على الهبوط اضطراريا في مدريد.وبعد الهبوط في مدريد، تم تعقيم الطائرة، التي تأخرت عن موعد وصولها المقرر بمدينة مدينة فيجو الإسبانية، مما تسبب في حالة من القلق بين الركاب.
https://sarabic.ae/20240220/هبوط-اضطراري-لطائرة-ركاب-بسبب-شاحن-محمول-فيديو-1086236652.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا
تشهد رحلات الطيران المدني أحداثا طارئة يتسبب بعضها في إلغاء الرحلة أو إجبار الطائرة على الهبوط اضطراريا حتى يتم حل المشكلة.
وكان من أبرز تلك الحوادث رصد ثعبان داخل طائرة أو تسلل كائنات غريبة داخلها، وتقول شركات الطيران
إن ذلك يحدث خلال عمليات الصيانة أو تحميل الأمتعة.
20 فبراير 2024, 07:58 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن لدغة عنكبوت أجبرت قائد طائرة
تابعة لشركة "إيبيريا" على الهبوط اضطراريا في مدريد.
ولفتت إلى أن الطيار الذي كان يعاني من حساسية هذا النوع من الكائنات، تلقى علاج لمواجهة الأعراض التي الناتجة عن لدغة العنكبوت، الذي ربما تسلل إلى الطائرة أثناء توقفها في الدار البيضاء المغربية. قبل أيام.
وبعد الهبوط
في مدريد، تم تعقيم الطائرة، التي تأخرت عن موعد وصولها المقرر بمدينة مدينة فيجو الإسبانية، مما تسبب في حالة من القلق بين الركاب.