"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا

عربي
بوتين: زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بإحجامه عن المفاوضات مع روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250224/بسبب-عنكبوت-طائرة-مدنية-تهبط-اضطراريا-1098138289.html
"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا
"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا
سبوتنيك عربي
تشهد رحلات الطيران المدني أحداثا طارئة يتسبب بعضها في إلغاء الرحلة أو إجبار الطائرة على الهبوط اضطراريا حتى يتم حل المشكلة. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:10+0000
2025-02-24T19:10+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098138452_0:134:1024:710_1920x0_80_0_0_f51122bbc0c968d330710f1517a8efa1.jpg
وكان من أبرز تلك الحوادث رصد ثعبان داخل طائرة أو تسلل كائنات غريبة داخلها، وتقول شركات الطيران إن ذلك يحدث خلال عمليات الصيانة أو تحميل الأمتعة.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن لدغة عنكبوت أجبرت قائد طائرة تابعة لشركة "إيبيريا" على الهبوط اضطراريا في مدريد.وبعد الهبوط في مدريد، تم تعقيم الطائرة، التي تأخرت عن موعد وصولها المقرر بمدينة مدينة فيجو الإسبانية، مما تسبب في حالة من القلق بين الركاب.
https://sarabic.ae/20240220/هبوط-اضطراري-لطائرة-ركاب-بسبب-شاحن-محمول-فيديو-1086236652.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098138452_48:0:995:710_1920x0_80_0_0_e1770f7e9830e6de9643f3f5a9323a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا

"بسبب عنكبوت"... طائرة مدنية تهبط اضطراريا

19:10 GMT 24.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تشهد رحلات الطيران المدني أحداثا طارئة يتسبب بعضها في إلغاء الرحلة أو إجبار الطائرة على الهبوط اضطراريا حتى يتم حل المشكلة.
وكان من أبرز تلك الحوادث رصد ثعبان داخل طائرة أو تسلل كائنات غريبة داخلها، وتقول شركات الطيران إن ذلك يحدث خلال عمليات الصيانة أو تحميل الأمتعة.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب "شاحن محمول"... فيديو
20 فبراير 2024, 07:58 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن لدغة عنكبوت أجبرت قائد طائرة تابعة لشركة "إيبيريا" على الهبوط اضطراريا في مدريد.
ولفتت إلى أن الطيار الذي كان يعاني من حساسية هذا النوع من الكائنات، تلقى علاج لمواجهة الأعراض التي الناتجة عن لدغة العنكبوت، الذي ربما تسلل إلى الطائرة أثناء توقفها في الدار البيضاء المغربية. قبل أيام.
وبعد الهبوط في مدريد، تم تعقيم الطائرة، التي تأخرت عن موعد وصولها المقرر بمدينة مدينة فيجو الإسبانية، مما تسبب في حالة من القلق بين الركاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала