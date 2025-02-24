https://sarabic.ae/20250224/بوتين-خلال-لقائه-بمفتي-روسيا-نزداد-قوة-عند-مواجهة-التحديات-الخارجية-بفضل-تنوعنا-فيديو-1098124442.html

بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا... فيديو

بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا... فيديو

سبوتنيك عربي

التقى الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا والمفتي الأعلى، طلعت تاج الدين، في الكرملين. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T13:22+0000

2025-02-24T13:22+0000

2025-02-24T13:22+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061120468_0:190:3303:2047_1920x0_80_0_0_52ebd73a9cc7ef499cc9f54544e76c5e.jpg

وقال بوتين، متحدثاً عن المشاركين المسلمين في المنطقة العسكرية الشمالية: "لا يزال المسلمون يظهرون أفضل صفاتهم".وشدد بوتين على أن "ممثلي الإسلام قدموا دائمًا، ويقدمون الآن مساهمة ملحوظة للغاية في وحدتنا وقوتنا المشتركة، التي تتصدى بشكل فعال لجميع الصعوبات والتهديدات وتضمن تحرك روسيا إلى الأمام".وأشار بوتين خلال لقائه مع المفتي الأكبر طلعت تاج الدين في الكرملين، إلى أن المسلمين في روسيا يظهرون أفضل صفاتهم، ويقاتلون بشجاعة وبطولة في جميع أقسام خط التماس القتالي.وأشاد بوتين بدور القادة الدينيين على إسهامهم في تعزيز الوحدة بين الأديان ودعم التعايش السلمي في المجتمع الروسي.وقدم المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين درع وسيف المدافع عن الوطن.وقال تاج الدين: "في الواقع، عام المدافع عن الوطن هو كل عام، ولا يمكنك قضاء يوم دون الدفاع عن الوطن. ولهذا السبب طلبنا درع المدافع عن الوطن. إنه يتحدث عن جوهر روسيا والمملكة البلغارية والمملكة الروسية، حيث إمبراطور روسيا هو لقبه الأول، وكان اللقب الثاني أمير بلغاريا وأمير كازان".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "الرئيس لديه عدة اجتماعات مخطط لها. اليوم سيجتمع الرئيس مع المفتي الأكبر، رئيس الإدارة الروحية المركزية للمسلمين، طلعت تاج الدين".

https://sarabic.ae/20250221/بوتين-الحلول-العلمية-المحلية-تفوقت-على-الأجنبية-وعلى-روسيا-استخراج-الليثيوم-بنفسها-1098041191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم