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عرب بوينت بودكاست
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27 د
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
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بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا... فيديو
بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا والمفتي الأعلى، طلعت تاج الدين، في الكرملين. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين، متحدثاً عن المشاركين المسلمين في المنطقة العسكرية الشمالية: "لا يزال المسلمون يظهرون أفضل صفاتهم".وشدد بوتين على أن "ممثلي الإسلام قدموا دائمًا، ويقدمون الآن مساهمة ملحوظة للغاية في وحدتنا وقوتنا المشتركة، التي تتصدى بشكل فعال لجميع الصعوبات والتهديدات وتضمن تحرك روسيا إلى الأمام".وأشار بوتين خلال لقائه مع المفتي الأكبر طلعت تاج الدين في الكرملين، إلى أن المسلمين في روسيا يظهرون أفضل صفاتهم، ويقاتلون بشجاعة وبطولة في جميع أقسام خط التماس القتالي.وأشاد بوتين بدور القادة الدينيين على إسهامهم في تعزيز الوحدة بين الأديان ودعم التعايش السلمي في المجتمع الروسي.وقدم المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين درع وسيف المدافع عن الوطن.وقال تاج الدين: "في الواقع، عام المدافع عن الوطن هو كل عام، ولا يمكنك قضاء يوم دون الدفاع عن الوطن. ولهذا السبب طلبنا درع المدافع عن الوطن. إنه يتحدث عن جوهر روسيا والمملكة البلغارية والمملكة الروسية، حيث إمبراطور روسيا هو لقبه الأول، وكان اللقب الثاني أمير بلغاريا وأمير كازان".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "الرئيس لديه عدة اجتماعات مخطط لها. اليوم سيجتمع الرئيس مع المفتي الأكبر، رئيس الإدارة الروحية المركزية للمسلمين، طلعت تاج الدين".
https://sarabic.ae/20250221/بوتين-الحلول-العلمية-المحلية-تفوقت-على-الأجنبية-وعلى-روسيا-استخراج-الليثيوم-بنفسها-1098041191.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين خلال لقائه بمفتي روسيا: نزداد قوة عند مواجهة التحديات الخارجية بفضل تنوعنا... فيديو

13:22 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
التقى الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا والمفتي الأعلى، طلعت تاج الدين، في الكرملين.
وقال بوتين، متحدثاً عن المشاركين المسلمين في المنطقة العسكرية الشمالية: "لا يزال المسلمون يظهرون أفضل صفاتهم".

وأضاف الرئيس: "إنهم يقاتلون بشجاعة وبطولة في جميع أقسام خط التماس القتالي تقريبًا".

وشدد بوتين على أن "ممثلي الإسلام قدموا دائمًا، ويقدمون الآن مساهمة ملحوظة للغاية في وحدتنا وقوتنا المشتركة، التي تتصدى بشكل فعال لجميع الصعوبات والتهديدات وتضمن تحرك روسيا إلى الأمام".

وقال بوتين: "نحن للوهلة الأولى بلد معقد للغاية، ولكن في الواقع، وخاصة عندما تواجه روسيا بعض الصعوبات، وخاصة الصعوبات الخارجية، فإننا نصبح أقوى على وجه التحديد على أساس تنوعنا".

وأشار بوتين خلال لقائه مع المفتي الأكبر طلعت تاج الدين في الكرملين، إلى أن المسلمين في روسيا يظهرون أفضل صفاتهم، ويقاتلون بشجاعة وبطولة في جميع أقسام خط التماس القتالي.
وأشاد بوتين بدور القادة الدينيين على إسهامهم في تعزيز الوحدة بين الأديان ودعم التعايش السلمي في المجتمع الروسي.
وقدم المفتي الأعلى لروسيا طلعت تاج الدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين درع وسيف المدافع عن الوطن.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
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وقال تاج الدين: "في الواقع، عام المدافع عن الوطن هو كل عام، ولا يمكنك قضاء يوم دون الدفاع عن الوطن. ولهذا السبب طلبنا درع المدافع عن الوطن. إنه يتحدث عن جوهر روسيا والمملكة البلغارية والمملكة الروسية، حيث إمبراطور روسيا هو لقبه الأول، وكان اللقب الثاني أمير بلغاريا وأمير كازان".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "الرئيس لديه عدة اجتماعات مخطط لها. اليوم سيجتمع الرئيس مع المفتي الأكبر، رئيس الإدارة الروحية المركزية للمسلمين، طلعت تاج الدين".
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