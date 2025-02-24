https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يهنئ-المحافظين-على-فوزهم-في-الانتخابات-الألمانية-1098103748.html
ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا على فوزهم في الانتخابات النيابية
ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا على فوزهم في الانتخابات النيابية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، الكتلة المحافظة المتمثلة في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بفوزها في الانتخابات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T00:18+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يبدو أن الحزب المحافظ قد فاز في الانتخابات الكبرى التي طال انتظارها. كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الألماني قد سئم من أجندة تفتقر إلى المنطق السليم، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والهجرة، التي سيطرت هناك لسنوات".وتصدرت كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بقيادة فريدريش ميرتس، انتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ) بنسبة 29%، وفقا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست"، كما أشار الاستطلاع إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، احتل المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.وفتحت مراكز الاقتراع صباح أمس الأحد 23 فبراير/ شباط 2025 في ألمانيا، في انتخابات دُعي إليها أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة، التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس، في أواخر عام 2024.
https://sarabic.ae/20250223/إعلام-شولتس-يقر-بهزيمة-حزبه-في-الانتخابات-الألمانية-1098100519.html
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ترامب, أخبار ألمانيا, العالم
ترامب, أخبار ألمانيا, العالم
ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا على فوزهم في الانتخابات النيابية
00:18 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 04:19 GMT 24.02.2025)
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، الكتلة المحافظة المتمثلة في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بفوزها في الانتخابات النيابية الألمانية.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يبدو أن الحزب المحافظ قد فاز في الانتخابات الكبرى التي طال انتظارها. كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الألماني قد سئم من أجندة تفتقر إلى المنطق السليم، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والهجرة، التي سيطرت هناك لسنوات".
وتصدرت كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بقيادة فريدريش ميرتس، انتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ) بنسبة 29%، وفقا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست"، كما أشار الاستطلاع إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، احتل المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.
وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.
وفتحت مراكز الاقتراع صباح أمس الأحد 23 فبراير/ شباط 2025 في ألمانيا، في انتخابات دُعي إليها أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة، التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس، في أواخر عام 2024.