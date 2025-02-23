https://sarabic.ae/20250223/إعلام-شولتس-يقر-بهزيمة-حزبه-في-الانتخابات-الألمانية-1098100519.html
إعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية
إعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية
سبوتنيك عربي
اعترف المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس بهزيمة حزبه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي في الانتخابات العامة (البوندستاغ)، وهنأ تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T18:59+0000
2025-02-23T18:59+0000
2025-02-23T18:59+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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ونقلت قناة "زي دي اف" عن شولتس قوله "إنها نتيجة انتخابية مريرة للحزب الديمقراطي الاجتماعي. إنها هزيمة في الانتخابات... هذه المرة كانت نتيجة الانتخابات سيئة وبالتالي أتحمل أيضًا المسؤولية عن نتيجة هذه الانتخابات".وتصدر تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرز، انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ" بنسبة 29 في المئة، وفقًا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست".
https://sarabic.ae/20250223/حزب-الاتحاد-الديمقراطي-المسيحي-يتصدر-الانتخابات-التشريعية-في-ألمانيا-1098099412.html
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العالم, أخبار ألمانيا
إعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية
اعترف المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس بهزيمة حزبه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي في الانتخابات العامة (البوندستاغ)، وهنأ تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بقيادة فريدريش ميرز، بتحقيق الفوز في الانتخابات.
ونقلت قناة "زي دي اف" عن شولتس قوله "إنها نتيجة انتخابية مريرة للحزب الديمقراطي الاجتماعي. إنها هزيمة في الانتخابات... هذه المرة كانت نتيجة الانتخابات سيئة وبالتالي أتحمل أيضًا المسؤولية عن نتيجة هذه الانتخابات".
وأضاف شولتس: "لهذا السبب فإن أول ما يهمني هنا هو تهنئة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ورئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، على تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. مبروك على نتائج الانتخابات".
وخسر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الانتخابات التشريعية في البلاد، ليأتي في المركز الـ3 بعد تكتل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وحزب "البديل من أجل ألمانيا".
وتصدر تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرز، انتخابات البرلمان
الألماني "بوندستاغ" بنسبة 29 في المئة، وفقًا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست".