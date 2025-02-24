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https://sarabic.ae/20250224/زعيم-الحزب-الديمقراطي-الحر-الألماني-يعلن-اعتزاله-السياسة-بعد-فشله-في-الانتخابات-الأخيرة-1098104084.html
زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة
زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني ووزير المالية السابق، كريستيان ليندنر، اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي خاضها حزبه. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T02:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريستيان ليندنر عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد جلبت الانتخابات الفيدرالية الهزيمة للحزب الديمقراطي الحر، ولكنني آمل أن تجلب أيضا بداية جديدة لألمانيا. هذا ما ناضلت من أجله، والآن أعتزل السياسة النشطة".وبحسب بيانات لجنة الانتخابات البرلمانية، لم يحصل الحزب الديمقراطي الحر بعد الفرز في 154 دائرة من أصل 299 دائرة انتخابية على الحد الأدنى من نسبة الأصوات البالغ 5 بالمئة، وبالتالي لا يدخل الـ"بوندستاغ" (المجلس النيابي).وفتحت مراكز الاقتراع صباح أمس الأحد 23 فبراير/ شباط 2025 في ألمانيا، في انتخابات دُعي إليها أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة، التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس، في أواخر 2024.وشارك في الانتخابات 4 آلاف و506 مرشحين من 29 حزبا، بينهم 1422 مرشحة.
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يهنئ-المحافظين-على-فوزهم-في-الانتخابات-الألمانية-1098103748.html
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العالم, أخبار ألمانيا, اعتزال, السياسة
العالم, أخبار ألمانيا, اعتزال, السياسة

زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة

02:36 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 04:22 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderالانتخابات الألمانية، ألمانيا، الأحد 23 فبراير/شباط 2025.
الانتخابات الألمانية، ألمانيا، الأحد 23 فبراير/شباط 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني ووزير المالية السابق، كريستيان ليندنر، اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي خاضها حزبه.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كريستيان ليندنر عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد جلبت الانتخابات الفيدرالية الهزيمة للحزب الديمقراطي الحر، ولكنني آمل أن تجلب أيضا بداية جديدة لألمانيا. هذا ما ناضلت من أجله، والآن أعتزل السياسة النشطة".
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات البرلمانية، لم يحصل الحزب الديمقراطي الحر بعد الفرز في 154 دائرة من أصل 299 دائرة انتخابية على الحد الأدنى من نسبة الأصوات البالغ 5 بالمئة، وبالتالي لا يدخل الـ"بوندستاغ" (المجلس النيابي).
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا على فوزهم في الانتخابات النيابية
00:18 GMT
وفتحت مراكز الاقتراع صباح أمس الأحد 23 فبراير/ شباط 2025 في ألمانيا، في انتخابات دُعي إليها أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة، التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس، في أواخر 2024.
وشارك في الانتخابات 4 آلاف و506 مرشحين من 29 حزبا، بينهم 1422 مرشحة.
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