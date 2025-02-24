ساعة الذروة حول العالم... ازدحام يفوق التصور

ركاب يتدافعون للصعود على متن قطار مكتظ وسط ازدحام، بسبب مهرجان "براياغراج ماهاكومبه ميلا" في باتنا، الهند.
ركاب يتدافعون للصعود على متن قطار مكتظ وسط ازدحام، بسبب مهرجان "براياغراج ماهاكومبه ميلا" في باتنا، الهند.
صورة تظهر تجمع الركاب الصينيين في عربة مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة في بكين، الصين.
صورة تظهر تجمع الركاب الصينيين في عربة مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة في بكين، الصين.
صورة لركاب في محطة مترو "بارك كولتوري" في موسكو خلال ساعة الذروة، روسيا.
صورة لركاب في محطة مترو "بارك كولتوري" في موسكو خلال ساعة الذروة، روسيا.
سيدة تضع مكياجها أثناء انتظارها لعربة مترو الأنفاق، خلال ساعة الذروة الصباحية المبكرة في مدينة مكسيكو، المكسيك.
سيدة تضع مكياجها أثناء انتظارها لعربة مترو الأنفاق، خلال ساعة الذروة الصباحية المبكرة في مدينة مكسيكو، المكسيك.
صورة تظهر اكتظاظ الركاب في عربة مترو أثناء انتظارهم للمغادرة من المحطة خلال ساعة الذروة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
صورة تظهر اكتظاظ الركاب في عربة مترو أثناء انتظارهم للمغادرة من المحطة خلال ساعة الذروة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
مسافرون يحاولون العثور على مكان في القطار، ويلجأ الكثيرون إلى الوقوف على السطح، بسبب قلة المقاعد وندرة القطارات في تونغي، بنغلاديش.
مسافرون يحاولون العثور على مكان في القطار، ويلجأ الكثيرون إلى الوقوف على السطح، بسبب قلة المقاعد وندرة القطارات في تونغي، بنغلاديش.
صورة تظهرالازدحام في عربة مترو خلال ساعة الذروة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة تظهرالازدحام في عربة مترو خلال ساعة الذروة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
ركاب ينتظرون القطار على رصيف خط سنترال لاين، في محطة ستراتفورد في شرق لندن.
ركاب ينتظرون القطار على رصيف خط سنترال لاين، في محطة ستراتفورد في شرق لندن.
لقطة طريفة لرجل يكافح ليحشر نفسه في قطار مكتظ خلال ساعات الذروة الصباحية في محطة "أكاساكا ميتسوكي" في طوكيو، اليابان.
لقطة طريفة لرجل يكافح ليحشر نفسه في قطار مكتظ خلال ساعات الذروة الصباحية في محطة "أكاساكا ميتسوكي" في طوكيو، اليابان.
صورة تظهر ساعة الذروة في محطة مترو "بيهونغ"، كوريا الشمالية.
صورة تظهر ساعة الذروة في محطة مترو "بيهونغ"، كوريا الشمالية.