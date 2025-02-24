ساعة الذروة حول العالم... ازدحام يفوق التصور

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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
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14:00 GMT
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17:03 GMT
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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30 د
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خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250224/ساعة-الذروة-حول-العالم-ازدحام-يفوق-التصور-1098125178.html
ساعة الذروة حول العالم... ازدحام يفوق التصور
ساعة الذروة حول العالم... ازدحام يفوق التصور
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لـ"ساعة الذروة" حول العالم، والتي تظهر ازدحاما يفوق التصور. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

ساعة الذروة حول العالم... ازدحام يفوق التصور

14:22 GMT 24.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لـ"ساعة الذروة" حول العالم، والتي تظهر ازدحاما يفوق التصور.
© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

ركاب يتدافعون للصعود على متن قطار مكتظ وسط ازدحام، بسبب مهرجان "براياغراج ماهاكومبه ميلا" في باتنا، الهند.

ركاب يتدافعون للصعود على متن قطار مكتظ وسط ازدحام، بسبب مهرجان &quot;براياغراج ماهاكومبه ميلا&quot; في باتنا، الهند. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

ركاب يتدافعون للصعود على متن قطار مكتظ وسط ازدحام، بسبب مهرجان "براياغراج ماهاكومبه ميلا" في باتنا، الهند.

© Getty Images / Kevin Frayer

صورة تظهر تجمع الركاب الصينيين في عربة مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة في بكين، الصين.

صورة تظهر تجمع الركاب الصينيين في عربة مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Kevin Frayer

صورة تظهر تجمع الركاب الصينيين في عربة مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة في بكين، الصين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لركاب في محطة مترو "بارك كولتوري" في موسكو خلال ساعة الذروة، روسيا.

صورة لركاب في محطة مترو &quot;بارك كولتوري&quot; في موسكو خلال ساعة الذروة، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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صورة لركاب في محطة مترو "بارك كولتوري" في موسكو خلال ساعة الذروة، روسيا.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

سيدة تضع مكياجها أثناء انتظارها لعربة مترو الأنفاق، خلال ساعة الذروة الصباحية المبكرة في مدينة مكسيكو، المكسيك.

سيدة تضع مكياجها أثناء انتظارها لعربة مترو الأنفاق، خلال ساعة الذروة الصباحية المبكرة في مدينة مكسيكو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Eduardo Verdugo

سيدة تضع مكياجها أثناء انتظارها لعربة مترو الأنفاق، خلال ساعة الذروة الصباحية المبكرة في مدينة مكسيكو، المكسيك.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة تظهر اكتظاظ الركاب في عربة مترو أثناء انتظارهم للمغادرة من المحطة خلال ساعة الذروة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

صورة تظهر اكتظاظ الركاب في عربة مترو أثناء انتظارهم للمغادرة من المحطة خلال ساعة الذروة في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة تظهر اكتظاظ الركاب في عربة مترو أثناء انتظارهم للمغادرة من المحطة خلال ساعة الذروة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Getty Images / Pacific Press/ Azim Khan Ronnie

مسافرون يحاولون العثور على مكان في القطار، ويلجأ الكثيرون إلى الوقوف على السطح، بسبب قلة المقاعد وندرة القطارات في تونغي، بنغلاديش.

مسافرون يحاولون العثور على مكان في القطار، ويلجأ الكثيرون إلى الوقوف على السطح، بسبب قلة المقاعد وندرة القطارات في تونغي، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Pacific Press/ Azim Khan Ronnie

مسافرون يحاولون العثور على مكان في القطار، ويلجأ الكثيرون إلى الوقوف على السطح، بسبب قلة المقاعد وندرة القطارات في تونغي، بنغلاديش.

© AP Photo / Leo Correa

صورة تظهرالازدحام في عربة مترو خلال ساعة الذروة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

صورة تظهرالازدحام في عربة مترو خلال ساعة الذروة في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Leo Correa

صورة تظهرالازدحام في عربة مترو خلال ساعة الذروة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© Getty Images / PA Images/Victoria Jones

ركاب ينتظرون القطار على رصيف خط سنترال لاين، في محطة ستراتفورد في شرق لندن.

ركاب ينتظرون القطار على رصيف خط سنترال لاين، في محطة ستراتفورد في شرق لندن. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / PA Images/Victoria Jones

ركاب ينتظرون القطار على رصيف خط سنترال لاين، في محطة ستراتفورد في شرق لندن.

© AP Photo / Jae C. Hong

لقطة طريفة لرجل يكافح ليحشر نفسه في قطار مكتظ خلال ساعات الذروة الصباحية في محطة "أكاساكا ميتسوكي" في طوكيو، اليابان.

لقطة طريفة لرجل يكافح ليحشر نفسه في قطار مكتظ خلال ساعات الذروة الصباحية في محطة &quot;أكاساكا ميتسوكي&quot; في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Jae C. Hong

لقطة طريفة لرجل يكافح ليحشر نفسه في قطار مكتظ خلال ساعات الذروة الصباحية في محطة "أكاساكا ميتسوكي" في طوكيو، اليابان.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر ساعة الذروة في محطة مترو "بيهونغ"، كوريا الشمالية.

صورة تظهر ساعة الذروة في محطة مترو &quot;بيهونغ&quot;، كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صورة تظهر ساعة الذروة في محطة مترو "بيهونغ"، كوريا الشمالية.

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