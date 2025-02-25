"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية

© Getty Images / Chip Somodevilla

رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن