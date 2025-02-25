https://sarabic.ae/20250225/إيماءات-دبلوماسية-ماكرون-وترامب-في-لقاء-عمل-حافل-بالرمزية-1098149252.html
"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية
"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك"، مجموعة صور للقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتخلله مؤتمر صحفي بعد... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T09:17+0000
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фото, صور, دور أمريكا, العالم, أخبار فرنسا
фото, صور, دور أمريكا, العالم, أخبار فرنسا
"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية
جمع فريق عمل "سبوتنيك"، مجموعة صور للقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتخلله مؤتمر صحفي بعد محادثات موسعة.
© Getty Images / Chip Somodevilla
رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن
رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن
© Getty Images / Chip Somodevilla
ماكرون يضع يده على ركبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض
ماكرون يضع يده على ركبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع يده على ركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث معه خلال لقائهما في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع يده على ركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث معه خلال لقائهما في البيت الأبيض
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضع يده على وجهه وهو يستمع خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض في واشنطن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضع يده على وجهه وهو يستمع خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض في واشنطن
© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل إلى مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل إلى مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
© Getty Images / Tasos Katopodis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغادران بعد انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لهما، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغادران بعد انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لهما، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض