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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20250225/إيماءات-دبلوماسية-ماكرون-وترامب-في-لقاء-عمل-حافل-بالرمزية-1098149252.html
"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية
"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك"، مجموعة صور للقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتخلله مؤتمر صحفي بعد... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, دور أمريكا, العالم, أخبار فرنسا
фото, صور, دور أمريكا, العالم, أخبار فرنسا

"إيماءات دبلوماسية"... ماكرون وترامب في لقاء عمل حافل بالرمزية

09:17 GMT 25.02.2025
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جمع فريق عمل "سبوتنيك"، مجموعة صور للقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتخلله مؤتمر صحفي بعد محادثات موسعة.
© Getty Images / Chip Somodevilla

رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن

رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Chip Somodevilla

رئيسة المراسم بالإنابة في البيت الأبيض أبيجيل جونز، تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى الجناح الغربي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن

© Getty Images / Chip Somodevilla

ماكرون يضع يده على ركبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض

ماكرون يضع يده على ركبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Chip Somodevilla

ماكرون يضع يده على ركبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض

© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع يده على ركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث معه خلال لقائهما في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع يده على ركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث معه خلال لقائهما في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع يده على ركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث معه خلال لقائهما في البيت الأبيض

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض

© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضع يده على وجهه وهو يستمع خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض في واشنطن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضع يده على وجهه وهو يستمع خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضع يده على وجهه وهو يستمع خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض في واشنطن

© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل إلى مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل إلى مبنى الـ&quot;كابيتول&quot; الأمريكي - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل إلى مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي

© Getty Images / Tasos Katopodis

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغادران بعد انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لهما، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغادران بعد انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لهما، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / Tasos Katopodis

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغادران بعد انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لهما، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض

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