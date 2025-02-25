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اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة... صور وفيديو
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شهد مقر إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، وهيئة البحث... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتهدف المذكرة إلى إرسال فريق طبي ليبي إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل، مزود بأحدث المعدات الطبية والكوادر المتخصصة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني.كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية العاجلة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأهالي في القطاع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.وأشار كبلان إلى أن "الكوادر الطبية التي سيتم إرسالها ستتكون من 3 دفعات، تشمل أطباء ومساعدين طبيين وعناصر تشغيلية، بحيث تضم كل مجموعة 50 شخصًا لضمان توفير الرعاية الصحية الفعالة في الميدان".وأكد كبلان أن "هذا الدعم يأتي في إطار التزام ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "المساعدات الطبية والإنسانية ستستمر لتعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها".
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة... صور وفيديو

11:36 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:31 GMT 25.02.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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شهد مقر إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين ومركز طب الطوارئ والدعم والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.
وتهدف المذكرة إلى إرسال فريق طبي ليبي إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل، مزود بأحدث المعدات الطبية والكوادر المتخصصة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني.
كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية العاجلة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأهالي في القطاع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
من جانبه، قال محمد كبلان، ممثل مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه "سيتم تجهيز مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق المبرم بين ليبيا وفلسطين، وذلك في إطار دعم ليبيا المتواصل للأشقاء الفلسطينيين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف كبلان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفى سيُجهّز بكافة المعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك خدمات الإسعاف والعمليات الصغرى والمتوسطة، وسيضم 26 سريرًا، بالإضافة إلى أسرّة إيوائية وعدد من الخيام المخصصة للإيواء الطبي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار كبلان إلى أن "الكوادر الطبية التي سيتم إرسالها ستتكون من 3 دفعات، تشمل أطباء ومساعدين طبيين وعناصر تشغيلية، بحيث تضم كل مجموعة 50 شخصًا لضمان توفير الرعاية الصحية الفعالة في الميدان".
وأكد كبلان أن "هذا الدعم يأتي في إطار التزام ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "المساعدات الطبية والإنسانية ستستمر لتعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها".
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