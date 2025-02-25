اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة... صور وفيديو
11:36 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:31 GMT 25.02.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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شهد مقر إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين ومركز طب الطوارئ والدعم والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.
وتهدف المذكرة إلى إرسال فريق طبي ليبي إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل، مزود بأحدث المعدات الطبية والكوادر المتخصصة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني.
🟧اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
شهد مقر إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية في طرابلس ، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين ومركز طب الطوارئ والدعم والمجلس… pic.twitter.com/8ScD4VfFe2
كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية العاجلة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأهالي في القطاع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
من جانبه، قال محمد كبلان، ممثل مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه "سيتم تجهيز مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق المبرم بين ليبيا وفلسطين، وذلك في إطار دعم ليبيا المتواصل للأشقاء الفلسطينيين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزةالصورة حصرية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف كبلان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفى سيُجهّز بكافة المعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك خدمات الإسعاف والعمليات الصغرى والمتوسطة، وسيضم 26 سريرًا، بالإضافة إلى أسرّة إيوائية وعدد من الخيام المخصصة للإيواء الطبي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة
اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار كبلان إلى أن "الكوادر الطبية التي سيتم إرسالها ستتكون من 3 دفعات، تشمل أطباء ومساعدين طبيين وعناصر تشغيلية، بحيث تضم كل مجموعة 50 شخصًا لضمان توفير الرعاية الصحية الفعالة في الميدان".
وأكد كبلان أن "هذا الدعم يأتي في إطار التزام ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "المساعدات الطبية والإنسانية ستستمر لتعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها".