https://sarabic.ae/20250225/الرئيس-التونسي-يتدخل-لمراجعة-استقلالية-البنك-المركزي-وانقسامات-بشأن-هذه-الخطوة-1098153608.html

الرئيس التونسي يتدخل لمراجعة استقلالية البنك المركزي.. وانقسامات بشأن هذه الخطوة

الرئيس التونسي يتدخل لمراجعة استقلالية البنك المركزي.. وانقسامات بشأن هذه الخطوة

سبوتنيك عربي

يبدو أن البنك المركزي التونسي يتجه نحو التخلي عن استقلاليته التامة عن السلطة التنفيذية، بعد مطالبة الرئيس قيس سعيد، بمراجعة القانون الأساسي الناظم له والذي... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

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وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع، بمحافظ البنك المركزي زهير النوري، على أن "البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال، وأن الأوان قد حان لمراجعة قانونه"، مضيفا: "على الجميع أن يتذكّر كيف وُضع هذا النص وكيف تم إضافة فصول إليه في الجزء الأخير من الليل".وتابع: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار"، مؤكدا أن "البنك المركزي هو مؤسسة تونسية عمومية مطالبة بالقيام بدورها في بناء الاقتصاد الوطني انطلاقا من خيارات الشعب، والإشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة".وذكر سعيد أن "هذه المراجعة جاءت على ضوء شكاوى كثيرة تصله بشأن الترفيع في نسبة الفائدة دون مبرر"، منتقدا ما وصفه بـ"اللوبيات التي تحاول عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن"، وأضاف: "لا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء''.ويواجه البنك المركزي التونسي، الذي يتمتع بسلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، انتقادات متزايدة بسبب لجوئه المتكرر إلى الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية (بلغت 8% سنة 2023) التي يبررها بمخاطر الضغوط التضخمية.وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس التونسي سياسة البنك المركزي، ففي سبتمبر/ أيلول 2023، قال سعيد إن "سياسة البنك يجب أن تكون في تناسق مع السياسات الحكومية وأنه مطالب بالمساهمة المباشرة في تمويل الموازنة".وشدد سعيد آنذاك على ضرورة "إصلاح الفصول المتعلقة بالاستقلالية المطلقة للبنك من أجل تحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة"، مؤكدًا أن "مراجعة قانون استقلالية هذه المؤسسة لن تحد من استقلاليتها التي تستفيد منها البنوك التجارية"، بحسب قوله.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اقترح عدد من النواب مشروع قانون يهدف إلى إنهاء استقلالية البنك المركزي، عبر إلزامه بالتشاور مع الحكومة قبل تعديل نسب الفائدة أو سياسات الصرف الأجنبي، والسماح له بتمويل الخزينة مباشرة.خروج عن إملاءات صندوق النقد الدوليوفي تعليق حول الموضوع، قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، لـ"سبوتنيك"، إن "توجه الرئيس قيس سعيد، نحو مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي يهدف إلى تعديل مهام هذه المؤسسة وليس تجريدا لها من استقلاليتها"، مشيرًا إلى أن "الصراع بات على أشده بين رئاسة الجمهورية ولوبيات البنوك".ولفت الحطاب إلى أن "البنك المركزي، منذ إنشائه سنة 1958 وسنّ قانونه الأساسي سنة 1967، وتنقيحه عدة مرات كانت آخرها سنة 2016، كانت له ثلاث مهام أساسية وهي الحفاظ على احتياطي تونس من العملة الصعبة والحفاظ على العملة الوطنية وسعر الصرف مقابل العملات الأجنبية والحفاظ على الأسعار في سياق مجابهة التضخم".وأضاف الحطاب: "ولكن منذ 2011، وعودة تونس إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي بعد عقدين من الانقطاع، اشترط الصندوق سنة 2013 أن يقع تجريد البنك المركزي من مهامه وإفراغه من محتواه لفائدة البنوك التونسية، فلم تعد هذه المؤسسة قادرة على إقراض الدولة في حين أوكلت هذه المهمة للبنوك مقابل نسب فوائد نشطة جدا وذلك في إطار تحويل الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد نقدي وتمكين خمس عائلات تملك البنوك التونسية من الاستفراد بالدولة التونسية واستغلالها بشكل فاحش".وقال الحطاب إن "من تداعيات السياسة النقدية للبنك المركزي التي فرضها صندوق النقد الدولي هو أن الدينار التونسي فقد 80 من قيمته مقابل الدولار في ظرف 8 سنوات، بسبب عدم تدخل البنك المركزي في تعديل الصرف، وذلك لتمكين المصدرين الذين يتحكمون في قطاعات زيت الزيتون والمواد الاستراتيجية من تحقيق مكاسب كبرى من خلال تصدير هذه المواد"، بحسب قوله.وقال إن "الإرادة الحالية للسلطة السياسية تتمحور حول استعادة الدور الحقيقي للبنك المركزي المتمثل في تكوين احتياطي نقد أجنبي آمن لا يقل عن 90 يوم توريد ويحافظ على استقرار الأسعار دون استهداف هذه الأسعار عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الذي دأبت عليه السلطات النقدية منذ سنوات وتسبب في زيادة الأعباء المالية للمؤسسات بشكل انعكس على الأسعار وأرهق جيوب التونسيين".ولفت الحطاب إلى أن "المراجعة التي يتحدث عنها الرئيس ستتم أيضا في سياق إمكانية اقتراض الدولة التونسية مباشرة من البنك المركزي"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة، وعلى عكس ما تروّج له بعض الأطراف التي لها مصالح ضيقة في القطاع البنكي لن تزيد من معدلات التضخم".قانون سالب لاستقلالية البنك المركزيبدوره، قال المتخصص في الاقتصاد والتنمية جمال الدين العويديدي، إن "مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي كان مطلبا للعديد من الخبراء والمختصين، على اعتبار أن هذا القانون يسلب البنك استقلاليته على عكس ما كان يُروّج".ولفت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الدولة التونسية عمدت منذ الاستقلال إلى تونسة الاقتصاد الوطني وحفظ حقها في سياسة مالية ونقدية تكون وطنية بأتم معنى الكلمة"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي منذ نشأته كان يحافظ على استقلاليته كمؤسسة وطنية ولم يخضع لأي تدخلات مشينة"، بحسب قوله.وأضاف: "في إطار هيمنة المعسكر الغربي منذ الثمانينات وتحول العالم إلى ما يسمى بالعولمة، تمت خصخصة العديد من البنوك التونسية وهيمنت بنوك فرنسية على القطاع البنكي في تونس، وتدعمت هذه السياسة بطلب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبطلب من بلدان الاتحاد الأوروبي".وقال عويديدي: "في إطار هذا المسار وقعت صياغة القانون عدد 35 لسنة 2016، المنظم للبنك المركزي والذي سحب حق البنك في التحصل على سيولة مالية دون نسبة فائدة وهي عملية تقوم بها كل البلدان في العالم بما فيها البلدان الغربية ودأبت عليها تونس منذ الاستقلال".ولفت عويديدي إلى أن "قانون 2016 فرض على تونس المرور عبر البنوك التجارية الخاصة والعمومية والتي تقرض الدولة بنسب فائدة مشطة تصل إلى 12 بالمئة، في خطوة أدت إلى تفاقم مديونية البلاد التونسية".وتابع: "باتت الدولة التونسية رهينة للبنوك التي تمت خصخصتها، خاصة في ظل غياب برنامج استثمار قادر على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق الثروة بشكل يفضي إلى التخلص من الديون المحلية والأجنبية".مزايدة سياسيةعلى الطرف المقابل، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي، أن "الحديث عن مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة سياسية لو لم ترافقه إجراءات أخرى أكثر أهمية وأشد وقعا".وأوضح، في تعليق لـ"سبوتنيك": "الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالقانون المنظم للبنك المركزي ومراجعته لن تحدث فارقا ولن تكون لها انعكاسات إيجابية على الخيارات الاقتصادية، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة معزولة عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تستوجب المراجعة".وتابع الجويلي: "إذا أرادت السلطة السياسية في تونس أن تقطع مع الماضي وأن تبني اقتصادا صلبا ومستقلا، يجب عليها أولا القطع مع الركائز الخمس التي سطرتها الخيارات الليبرالية في تونس منذ العام 1986، وهي برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي فرضه صندوق النقد الدولي، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق المنظمة العالمية للتجارة، القانون الأساسي للبنك المركزي وقانون الاستثمار".ويرى الخبير الاقتصادي أن "التساؤلات الحقيقية التي يجب أن تطرح ويشملها التحوير هي دور البنك المركزي في مراقبة التجارة الخارجية والدفاع عن قيمة الدينار"، مضيفا: "تمويل الموازنة من البنك المركزي سيساعد على حل أزمة المالية العمومية بشكل ظرفي وسيؤدي في النهاية إلى ترسيخ الحاجة إلى التداين وتدهور الدينار في ظل المحافظة على نفس السياسات القديمة المتمثلة في إقرار إعفاءات جبائية متتالية لرأس المال تحت غطاء تشجيع الاستثمار، ومضاعفة امتيازات الشركات الأجنبية تحت غطاء تشجيع الاستثمار الأجنبي".

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