شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy/
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه خلال المحادثات في إندونيسيا تم التوصل إلى نتائج ملموسة مع تواريخ وعقود، وأنه تم أيضاً بحث مسائل الأمن والتعاون العسكري والزراعة والطاقة.
وقال شويغو للصحفيين: "بالنسبة للمحادثات مع الرئيس الأندونيسي ومع وزير الدفاع، فقد كانت المحادثات مفصلة وشاملة للغاية... والنتائج محددة للغاية، مع أرقام وتواريخ وعقود".
وأردف شويغو: "بالطبع، كان هناك موضوع منفصل وهو النشاط الاستثماري، وهذا يتعلق أيضًا بالطاقة، وكانت خبرة زملائنا في حماية الموارد البيولوجية مهمة بالنسبة لنا... والأمن السيبراني احتل مكانًا منفصلاً".
الرئيس الإندونيسي يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
استقبل الرئيس الإندونيسي برابوو سيبيانتو، اليوم الثلاثاء، أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي يزور العاصمة جاكرتا في زيارة عمل، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بينهما. pic.twitter.com/bKJVC9nVF8
وأشار شويغو إلى أن ممثلي وزارة الداخلية الروسية بحثوا المسائل الأمنية في البلاد مع زملائهم من إندونيسيا، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات.
واستقبل الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ،الذي يقوم بزيارة عمل إلى جاكرتا.
28 نوفمبر 2024, 10:19 GMT
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "الرئيس الإندونيسي بحث مع شويغو العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آفاق التعاون بينهما".
وهنأ شويغو، الرئيس برابوو سوبيانت، خلال لقائهما، بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات بين روسيا الاتحادية وإندونيسيا.