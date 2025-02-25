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شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو
شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه خلال المحادثات في إندونيسيا تم التوصل إلى نتائج ملموسة مع تواريخ وعقود، وأنه تم أيضاً بحث مسائل... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال شويغو للصحفيين: "بالنسبة للمحادثات مع الرئيس الأندونيسي ومع وزير الدفاع، فقد كانت المحادثات مفصلة وشاملة للغاية... والنتائج محددة للغاية، مع أرقام وتواريخ وعقود".وأردف شويغو: "بالطبع، كان هناك موضوع منفصل وهو النشاط الاستثماري، وهذا يتعلق أيضًا بالطاقة، وكانت خبرة زملائنا في حماية الموارد البيولوجية مهمة بالنسبة لنا... والأمن السيبراني احتل مكانًا منفصلاً".واستقبل الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ،الذي يقوم بزيارة عمل إلى جاكرتا.وهنأ شويغو، الرئيس برابوو سوبيانت، خلال لقائهما، بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات بين روسيا الاتحادية وإندونيسيا.بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديو
https://sarabic.ae/20241128/شويغو-يكشف-عن-الدول-التي-تغطيها-المظلة-النووية-الروسية-1095285617.html
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روسيا, العالم

شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو

14:14 GMT 25.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه خلال المحادثات في إندونيسيا تم التوصل إلى نتائج ملموسة مع تواريخ وعقود، وأنه تم أيضاً بحث مسائل الأمن والتعاون العسكري والزراعة والطاقة.
وقال شويغو للصحفيين: "بالنسبة للمحادثات مع الرئيس الأندونيسي ومع وزير الدفاع، فقد كانت المحادثات مفصلة وشاملة للغاية... والنتائج محددة للغاية، مع أرقام وتواريخ وعقود".
وأردف شويغو: "بالطبع، كان هناك موضوع منفصل وهو النشاط الاستثماري، وهذا يتعلق أيضًا بالطاقة، وكانت خبرة زملائنا في حماية الموارد البيولوجية مهمة بالنسبة لنا... والأمن السيبراني احتل مكانًا منفصلاً".

وأشار شويغو إلى أن ممثلي وزارة الداخلية الروسية بحثوا المسائل الأمنية في البلاد مع زملائهم من إندونيسيا، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات.

واستقبل الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ،الذي يقوم بزيارة عمل إلى جاكرتا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "الرئيس الإندونيسي بحث مع شويغو العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آفاق التعاون بينهما".

وهنأ شويغو، الرئيس برابوو سوبيانت، خلال لقائهما، بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات بين روسيا الاتحادية وإندونيسيا.
بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديو
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