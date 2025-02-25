ليبيا... حرائق غامضة تلتهم منازل في الأصابعة والسلطات تحقق

عربي
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/ليبيا-حرائق-غامضة-تلتهم-منازل-في-الأصابعة-والسلطات-تحقق-1098167851.html
ليبيا... حرائق غامضة تلتهم منازل في الأصابعة والسلطات تحقق
ليبيا... حرائق غامضة تلتهم منازل في الأصابعة والسلطات تحقق
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة الأصابعة، الواقعة في الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس، حادثة غريبة تمثلت في اندلاع حرائق مفاجئة التهمت أكثر من 20 منزلا خلال اليومين الماضيين، دون... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T15:07+0000
2025-02-25T15:07+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049825429_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16997691cd0551e08f82bf01e6727c51.jpg
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أكد عماد المقطوف، عميد بلدية الأصابعة، في تصريحات صحفية، أن الجهات المحلية لا تزال تجهل الأسباب الفعلية لهذه الحرائق، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على التواصل مع الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة الأمن والسلامة، للوصول إلى تفسير علمي ودقيق لما يحدث.نقص حاد في الإمكانياتوطالب المقطوف بتوفير سيارات إطفاء إضافية للبلدية، حيث تعاني المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 65 ألف نسمة، من نقص حاد في الإمكانيات، إذ تمتلك سيارة إطفاء واحدة فقط، غير قادرة على التعامل مع حجم الكارثة؟ وأكد أن البلدية على تواصل مستمر مع مختلف الجهات المختصة لمعالجة الأزمة.وفي الإطار، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، مؤكدًا أهمية استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحرائق وضمان سرعة الاستجابة للموقف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من قبل الحكومة لهذه الحادثة الغامضة.حكماء الأصابعة يطالبون بدعم عاجلبدوره، أكد سيف الزين، أحد أعيان وحكماء مدينة الأصابعة، أنهم عقدوا اجتماعًا مع نائب رئيس الحكومة ورئيس هيئة السلامة الوطنية، حيث تعهدت الجهات الرسمية بتقديم دعم عاجل للمدينة لمواجهة أزمة الحرائق المتكررة.وأضاف أن صباح اليوم الثلاثاء شهد اندلاع حرائق جديدة طالت أكثر من 8 منازل، مما تسبب في إصابات وحروق خطيرة لعدد من السكان، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.وشدد الزين على ضرورة توفير دعم إضافي من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك تعزيز قدرات فرق الإطفاء والإسعاف، وتوفير المعدات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لهذه الظاهرة التي أثارت قلق الأهالي.
https://sarabic.ae/20250224/بيان-مصري-بشأن-مخرجات-اجتماع-القاهرة-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-1098139376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049825429_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3072add2bcbd26500161334b4732f811.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا... حرائق غامضة تلتهم منازل في الأصابعة والسلطات تحقق

15:07 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
حصري
شهدت مدينة الأصابعة، الواقعة في الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس، حادثة غريبة تمثلت في اندلاع حرائق مفاجئة التهمت أكثر من 20 منزلا خلال اليومين الماضيين، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة حتى الآن.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أكد عماد المقطوف، عميد بلدية الأصابعة، في تصريحات صحفية، أن الجهات المحلية لا تزال تجهل الأسباب الفعلية لهذه الحرائق، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على التواصل مع الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة الأمن والسلامة، للوصول إلى تفسير علمي ودقيق لما يحدث.

نقص حاد في الإمكانيات

وطالب المقطوف بتوفير سيارات إطفاء إضافية للبلدية، حيث تعاني المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 65 ألف نسمة، من نقص حاد في الإمكانيات، إذ تمتلك سيارة إطفاء واحدة فقط، غير قادرة على التعامل مع حجم الكارثة؟ وأكد أن البلدية على تواصل مستمر مع مختلف الجهات المختصة لمعالجة الأزمة.
وفي الإطار، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، مؤكدًا أهمية استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحرائق وضمان سرعة الاستجابة للموقف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من قبل الحكومة لهذه الحادثة الغامضة.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
بيان مصري بشأن مخرجات اجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا
أمس, 19:20 GMT

حكماء الأصابعة يطالبون بدعم عاجل

بدوره، أكد سيف الزين، أحد أعيان وحكماء مدينة الأصابعة، أنهم عقدوا اجتماعًا مع نائب رئيس الحكومة ورئيس هيئة السلامة الوطنية، حيث تعهدت الجهات الرسمية بتقديم دعم عاجل للمدينة لمواجهة أزمة الحرائق المتكررة.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح الزين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة، خاصة في ظل نقص حاد في الإمكانيات الطبية والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة مع استمرار اندلاع النيران في المنازل دون معرفة أسباب واضحة.
وأضاف أن صباح اليوم الثلاثاء شهد اندلاع حرائق جديدة طالت أكثر من 8 منازل، مما تسبب في إصابات وحروق خطيرة لعدد من السكان، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.
وشدد الزين على ضرورة توفير دعم إضافي من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك تعزيز قدرات فرق الإطفاء والإسعاف، وتوفير المعدات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لهذه الظاهرة التي أثارت قلق الأهالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала