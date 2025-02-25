https://sarabic.ae/20250225/ماذا-بعد-اعتماد-مجلس-الأمن-القرار-الأمريكي-الذي-يدعو-لنهاية-الأزمة-الأوكرانية-1098165487.html
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الداعي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الداعي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
قرار أمريكي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T14:17+0000
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ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
مجلس الأمن رفض التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا، وصوّتت 10 دول لصالح القرار الأمريكي، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت.وجاء في نص القرار، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورا وإقامة سلام دائم.هذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف.في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.في هذا الموضوع، قال الكاتب والباحث السياسي، محمد أبو مهادي، إن "الانقسام في مسألة دعم أوكرانيا سيؤدي إلى الاعتراف الغربي بالرؤية الروسية لحل الأزمة".وأكد أبو مهادي أن "أوروبا لا تستطيع دعم أوكرانيا بعد تغير الموقف الأمريكي"، معتبرا أن "قرار ترامب يُنهي ملف الأزمة في أوكرانيا".من جهتها، ترى مديرة مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في واشنطن، هبة القدسي، أن "الخلاف بين واشنطن وأوروبا بدأ يتسع، إذ تخشى الدول الأوروبية من انعكاسات الموقف الأمريكي عليها".ومضت لافتة إلى "تحركات واسعة يجريها المسؤولون الأوروبيون لدراسة سيناريوهات تجميد الصراع"، بحسب قولها.
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مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الداعي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
قرار أمريكي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، يعتمد على الحياد ويدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة، لكن هذا الموقف لم يكن مرضيا للدول الأوروبية، التي قدمت مقترحا يدين موسكو رفضه مجلس الأمن.
مجلس الأمن رفض التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا، وصوّتت 10 دول لصالح القرار الأمريكي، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت.
وجاء في نص القرار
، أن الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات، مطالبًا بإنهاء الصراع فورا وإقامة سلام دائم.
هذا الموقف أظهر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض، بينما يطالب الغرب بمزيد من الدعم لنظام كييف.
في حين ترى موسكو ضرورة لإنهاء كل الأسباب الجذرية للصراع من خلال عملية تفاوضية سليمة تعيد الاستقرار للمنطقة.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والباحث السياسي، محمد أبو مهادي، إن "الانقسام في مسألة دعم أوكرانيا سيؤدي إلى الاعتراف الغربي بالرؤية الروسية لحل الأزمة".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوروبا هي الخاسر الأكبر منذ بداية الأزمة، ودفعت الثمن سياسيا واقتصاديا، إذ تتقدم أحزاب اليمين إلى الحكم في الدول الكبرى والتي تناهض السياسات الحالية".
وأكد أبو مهادي أن "أوروبا لا تستطيع دعم أوكرانيا بعد تغير الموقف الأمريكي"، معتبرا أن "قرار ترامب يُنهي ملف الأزمة في أوكرانيا".
من جهتها، ترى مديرة مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في واشنطن، هبة القدسي، أن "الخلاف بين واشنطن وأوروبا بدأ يتسع، إذ تخشى الدول الأوروبية من انعكاسات الموقف الأمريكي عليها".
وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رفض الدول الغربية للقرار الأمريكي المحايد يعكس الفجوة الكبيرة بين الجانبين"، مشيرة إلى أن "الدول الأوروبية قلقة من انقلاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أوكرانيا وتحميل كييف مسؤولية الأزمة".
ومضت لافتة إلى "تحركات واسعة يجريها المسؤولون الأوروبيون لدراسة سيناريوهات تجميد الصراع"، بحسب قولها.