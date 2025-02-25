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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/ماكرون-التوصل-لهدنة-في-أوكرانيا-ممكن-خلال-أسابيع-1098144001.html
ماكرون: التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"
ماكرون: التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"
سبوتنيك عربي
رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتم التوصل له "خلال أسابيع". 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T00:55+0000
2025-02-25T00:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".ومساء أمس، قال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تريد التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن أوكرانيا مع ضمانات أمنية لكييف.وأشار ماكرون إلى أن أوروبا خصصت 138 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاطر واشنطن رغبتها في إنهاء الصراع بسرعة، لكنه يصر على أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لكييف.وأوضح ماكرون "في الماضي تحدثنا عن إمكانية إرسال قوات في سياق الحرب لخلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي. والآن نتحدث عن المستقبل بعد اتفاق السلام، بمجرد توقيع السلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي سنكون الضامنين له".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أوروبا "أدركت" أنها يجب أن تضمن أمنها. وبحسب قوله فإن أوروبا "مستعدة لفعل المزيد" في المستقبل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل السلام طويل الأمد.كان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكر، بوقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية، وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250224/مندوب-روسيا-أوروبا-هي-اللاعب-الوحيد-في-الساحة-الدولية-الذي-يريد-استمرار-الصراع-1098143631.html
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إيمانويل ماكرون, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ماكرون: التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"

00:55 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissardالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
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رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتم التوصل له "خلال أسابيع".
موسكو - سبوتنيك. قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".

وأضاف ماكرون: "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".

ومساء أمس، قال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تريد التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن أوكرانيا مع ضمانات أمنية لكييف.
وأضاف ماكرون أن القوات "لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة.. لكنها ستكون موجودة كضامن".
وأشار ماكرون إلى أن أوروبا خصصت 138 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاطر واشنطن رغبتها في إنهاء الصراع بسرعة، لكنه يصر على أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لكييف.
وأوضح ماكرون "في الماضي تحدثنا عن إمكانية إرسال قوات في سياق الحرب لخلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي. والآن نتحدث عن المستقبل بعد اتفاق السلام، بمجرد توقيع السلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي سنكون الضامنين له".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أوروبا "أدركت" أنها يجب أن تضمن أمنها. وبحسب قوله فإن أوروبا "مستعدة لفعل المزيد" في المستقبل.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
مندوب روسيا: أوروبا هي اللاعب الوحيد في الساحة الدولية الذي يريد استمرار الصراع
أمس, 23:04 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل السلام طويل الأمد.
كان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكر، بوقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية، وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.
وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
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