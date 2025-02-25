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https://sarabic.ae/20250225/مسؤول-بريطاني-لندن-لا-تستبعد-عودة-موسكو-لمجموعة-السبع-1098144172.html
مسؤول بريطاني: لندن لا تستبعد عودة موسكو لـ"مجموعة السبع"
مسؤول بريطاني: لندن لا تستبعد عودة موسكو لـ"مجموعة السبع"
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس، أمس الاثنين، بأن بلاده لا تستبعد عودة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع" الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T02:36+0000
2025-02-25T05:01+0000
بريطانيا
روسيا
مجموعة السبع الكبار
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موسكو - سبوتنيك. وقال جارفيس، في مقابلة مع إذاعة "تايمز" البريطانية، لدى سؤاله عما إذا كان ينبغي "السماح" لروسيا بالانضمام مجددًا إلى "مجموعة الدول السبع": "سيكون هذا موضوعا للمناقشة مع الحلفاء الدوليين. وهذا أمر سيتم النظر فيه بالتأكيد بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مراكز النمو الاقتصادي انتقلت إلى مناطق أخرى بالعالم، غير تلك التي تمثلها "مجموعة السبع الكبار"، التي فقدت أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا مرات عدة إن المجموعة التي تسمى الآن "مجموعة السبع" فقدت أهميتها إلى حد كبير، فأولاً حتى من وجهة النظر القائلة بأنها تضم البلدان التي لا تعتبر حالياً من الدول الرائدة في النمو، وفقاً لمعايير مختلفة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فمراكز النمو هذه انتقلت بالفعل إلى مناطق أخرى في العالم".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يرغب بعودة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع".
https://sarabic.ae/20250225/ماكرون-التوصل-لهدنة-في-أوكرانيا-ممكن-خلال-أسابيع-1098144001.html
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بريطانيا, روسيا, مجموعة السبع الكبار
بريطانيا, روسيا, مجموعة السبع الكبار

مسؤول بريطاني: لندن لا تستبعد عودة موسكو لـ"مجموعة السبع"

02:36 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 25.02.2025)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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صرح نائب وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس، أمس الاثنين، بأن بلاده لا تستبعد عودة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع" الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر سيكون موضع نقاش مع حلفاء لندن".
موسكو - سبوتنيك. وقال جارفيس، في مقابلة مع إذاعة "تايمز" البريطانية، لدى سؤاله عما إذا كان ينبغي "السماح" لروسيا بالانضمام مجددًا إلى "مجموعة الدول السبع": "سيكون هذا موضوعا للمناقشة مع الحلفاء الدوليين. وهذا أمر سيتم النظر فيه بالتأكيد بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا".

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "قد يثير قضية عودة روسيا إلى مجموعة السبع، خلال محادثاته المستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مراكز النمو الاقتصادي انتقلت إلى مناطق أخرى بالعالم، غير تلك التي تمثلها "مجموعة السبع الكبار"، التي فقدت أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
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ماكرون: التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا مرات عدة إن المجموعة التي تسمى الآن "مجموعة السبع" فقدت أهميتها إلى حد كبير، فأولاً حتى من وجهة النظر القائلة بأنها تضم البلدان التي لا تعتبر حالياً من الدول الرائدة في النمو، وفقاً لمعايير مختلفة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فمراكز النمو هذه انتقلت بالفعل إلى مناطق أخرى في العالم".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يرغب بعودة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع".
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