https://sarabic.ae/20250225/مفاجأة-الذرة-السحرية-المزدوجة-والجليد-البلاستيكي-ووسائد-أقدام-القطط-1098167446.html
مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
سبوتنيك عربي
بعدما تنبأت به النماذج النظرية سابقا، لدينا الآن أول ملاحظة تجريبية للجليد البلاستيكي السابع. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T14:44+0000
2025-02-25T14:44+0000
2025-02-25T14:44+0000
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
سبوتنيك عربي
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
- يبدو هذا وكأنه واحد من سلسلة أفلام منخفضة الميزانية، لكنه في الواقع طور غريب من الماء يعتقد العلماء أنه يتشكل بالمحيطات على الكواكب الغريبة.- كشفت تجربة لضرب ذرات الرصاص الخاصة بجسيمات عالية السرعة عن مفاجأة صادمة. بعيدًا عن الكرة المثالية التي توقع علماء الفيزياء العثور عليها، يبدو قلب النظير المسمى الرصاص (208Pb) مسحوقا بشكل غير متوقع.- إن الوسادات الصغيرة المستديرة على أقدام القطط ليست مجرد شيء لطيف، بل إنها إنجاز تطوري يؤدي العديد من الوظائف المهمة.- تعرف على ما يحدث داخل الجسم أثناء نوبة الربو ولماذا تساعد العلاجات في منع أو عكس الآثار.
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مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
بعدما تنبأت به النماذج النظرية سابقا، لدينا الآن أول ملاحظة تجريبية للجليد البلاستيكي السابع.
- يبدو هذا وكأنه واحد من سلسلة أفلام منخفضة الميزانية، لكنه في الواقع طور غريب من الماء يعتقد العلماء أنه يتشكل بالمحيطات على الكواكب الغريبة.
يحتاج الجليد البلاستيكي السابع إلى درجات حرارة وضغوط عالية بشكل لا يصدق ليتشكل. ومع ارتفاع درجات الحرارة والضغوط، تُجبر جزيئات الماء على مجموعة متنوعة من التكوينات والديناميكيات.
- كشفت تجربة لضرب ذرات الرصاص الخاصة بجسيمات عالية السرعة عن مفاجأة صادمة. بعيدًا عن الكرة المثالية التي توقع علماء الفيزياء العثور عليها، يبدو قلب النظير المسمى الرصاص (208Pb) مسحوقا بشكل غير متوقع.
يشير الاكتشاف إلى أن النوى الذرية قد تكون أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد، وقد يكون لها آثار على فهمنا لتكوين العناصر الثقيلة.
- إن الوسادات الصغيرة المستديرة على أقدام القطط ليست مجرد شيء لطيف، بل إنها إنجاز تطوري يؤدي العديد من الوظائف المهمة.
وسادات الأقدام تطورت على الأرجح منذ حوالي 50 مليون عام، عندما ظهرت الحيوانات آكلة اللحوم لأول مرة. وهي سمة راسخة منذ فترة طويلة، وهي في الغالب لنفس الغرض.
- تعرف على ما يحدث داخل الجسم أثناء نوبة الربو ولماذا تساعد العلاجات في منع أو عكس الآثار.
يشير تحليل جديد لجماجم العصر الحديدي إلى أن الناس في إسبانيا في عصور ما قبل التاريخ كانوا يقطعون رؤوس الموتى ويغرسون مسامير عملاقة في جماجمهم لأسباب مختلفة تمامًا: للاحتفال بأسلاف المجتمع وترهيب أعدائهم.