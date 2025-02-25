https://sarabic.ae/20250225/مفاجأة-الذرة-السحرية-المزدوجة-والجليد-البلاستيكي-ووسائد-أقدام-القطط-1098167446.html

مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط

مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط

سبوتنيك عربي

بعدما تنبأت به النماذج النظرية سابقا، لدينا الآن أول ملاحظة تجريبية للجليد البلاستيكي السابع. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T14:44+0000

2025-02-25T14:44+0000

2025-02-25T14:44+0000

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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط سبوتنيك عربي مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط

- يبدو هذا وكأنه واحد من سلسلة أفلام منخفضة الميزانية، لكنه في الواقع طور غريب من الماء يعتقد العلماء أنه يتشكل بالمحيطات على الكواكب الغريبة.- كشفت تجربة لضرب ذرات الرصاص الخاصة بجسيمات عالية السرعة عن مفاجأة صادمة. بعيدًا عن الكرة المثالية التي توقع علماء الفيزياء العثور عليها، يبدو قلب النظير المسمى الرصاص (208Pb) مسحوقا بشكل غير متوقع.- إن الوسادات الصغيرة المستديرة على أقدام القطط ليست مجرد شيء لطيف، بل إنها إنجاز تطوري يؤدي العديد من الوظائف المهمة.- تعرف على ما يحدث داخل الجسم أثناء نوبة الربو ولماذا تساعد العلاجات في منع أو عكس الآثار.

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