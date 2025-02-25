مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط

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البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250225/مفاجأة-الذرة-السحرية-المزدوجة-والجليد-البلاستيكي-ووسائد-أقدام-القطط-1098167446.html
مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
سبوتنيك عربي
بعدما تنبأت به النماذج النظرية سابقا، لدينا الآن أول ملاحظة تجريبية للجليد البلاستيكي السابع. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T14:44+0000
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راديو
مرايا العلوم
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
سبوتنيك عربي
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
- يبدو هذا وكأنه واحد من سلسلة أفلام منخفضة الميزانية، لكنه في الواقع طور غريب من الماء يعتقد العلماء أنه يتشكل بالمحيطات على الكواكب الغريبة.- كشفت تجربة لضرب ذرات الرصاص الخاصة بجسيمات عالية السرعة عن مفاجأة صادمة. بعيدًا عن الكرة المثالية التي توقع علماء الفيزياء العثور عليها، يبدو قلب النظير المسمى الرصاص (208Pb) مسحوقا بشكل غير متوقع.- إن الوسادات الصغيرة المستديرة على أقدام القطط ليست مجرد شيء لطيف، بل إنها إنجاز تطوري يؤدي العديد من الوظائف المهمة.- تعرف على ما يحدث داخل الجسم أثناء نوبة الربو ولماذا تساعد العلاجات في منع أو عكس الآثار.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

مفاجأة الذرة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط

14:44 GMT 25.02.2025
راديو
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
تابعنا عبر
بعدما تنبأت به النماذج النظرية سابقا، لدينا الآن أول ملاحظة تجريبية للجليد البلاستيكي السابع.
- يبدو هذا وكأنه واحد من سلسلة أفلام منخفضة الميزانية، لكنه في الواقع طور غريب من الماء يعتقد العلماء أنه يتشكل بالمحيطات على الكواكب الغريبة.
يحتاج الجليد البلاستيكي السابع إلى درجات حرارة وضغوط عالية بشكل لا يصدق ليتشكل. ومع ارتفاع درجات الحرارة والضغوط، تُجبر جزيئات الماء على مجموعة متنوعة من التكوينات والديناميكيات.
- كشفت تجربة لضرب ذرات الرصاص الخاصة بجسيمات عالية السرعة عن مفاجأة صادمة. بعيدًا عن الكرة المثالية التي توقع علماء الفيزياء العثور عليها، يبدو قلب النظير المسمى الرصاص (208Pb) مسحوقا بشكل غير متوقع.
يشير الاكتشاف إلى أن النوى الذرية قد تكون أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد، وقد يكون لها آثار على فهمنا لتكوين العناصر الثقيلة.
- إن الوسادات الصغيرة المستديرة على أقدام القطط ليست مجرد شيء لطيف، بل إنها إنجاز تطوري يؤدي العديد من الوظائف المهمة.
وسادات الأقدام تطورت على الأرجح منذ حوالي 50 مليون عام، عندما ظهرت الحيوانات آكلة اللحوم لأول مرة. وهي سمة راسخة منذ فترة طويلة، وهي في الغالب لنفس الغرض.
- تعرف على ما يحدث داخل الجسم أثناء نوبة الربو ولماذا تساعد العلاجات في منع أو عكس الآثار.

يشير تحليل جديد لجماجم العصر الحديدي إلى أن الناس في إسبانيا في عصور ما قبل التاريخ كانوا يقطعون رؤوس الموتى ويغرسون مسامير عملاقة في جماجمهم لأسباب مختلفة تمامًا: للاحتفال بأسلاف المجتمع وترهيب أعدائهم.

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