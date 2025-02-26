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أول دولة عربية تعلن ‎استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار السودان

أول دولة عربية تعلن ‎استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار السودان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، "دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية"، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة بالسودان، بما يسهم في الحفاظ على... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T07:18+0000

2025-02-26T07:18+0000

2025-02-26T07:18+0000

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وأكد مدبولي، خلال لقائه في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، "استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع هناك في أقرب فرصة مُمكنة".وأشار إلى أن "مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنسانى للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري". ‎من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان، عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، موضحا أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، مؤكدًا تطلعه لاستقبال مسؤولين مصريين للتنسيق المشترك.وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأحد الماضي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي قوله أن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.وأوضح عبد العاطي أن "المباحثات الثنائية جرت في أجواء من الود والأخوة والشفافية، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان"، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المشتركة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، يُعد مؤشرًا على الإرادة السياسية الجادة لتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.وأضاف وزير الخارجية المصري أنه نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، معربًا عن تطلع مصر لمشاركته في قمة القاهرة حول القضية الفلسطينية. كما تم تأكيد مشاركة البرهان كضيف شرف في القمة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية في القاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.وكان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، قد بعث برسالة خطية إلى الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، تفيد بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه قد بسطوا سيطرتهم على مختلف أنحاء البلاد.وذكرت وكالة الأنباء السودانية، دعت الرسالة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى "إعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي