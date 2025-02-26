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https://sarabic.ae/20250226/حارس-بالدوري-السعودي-يعتدي-على-الحكم-بعد-احتساب-هدف-مثير-فيديو--1098209543.html
حارس بالدوري السعودي يعتدي على الحكم بعد احتساب هدف مثير... فيديو
حارس بالدوري السعودي يعتدي على الحكم بعد احتساب هدف مثير... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة جمعت بين نادي الجبلين ونظيره العدالة، على أرضية استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، الأربعاء، ضمن منافسات دوري يلو السعودي، واقعة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T18:19+0000
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وجاءت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+)، عندما نجح نادي العدالة في تسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية داخل الصندوق، لتنقلب النتيجة إلى 2-1 لصالح العدالة بعد أن كانت تشير إلى التعادل 1-1.انفعل حارس مرمى نادي الجبلين، مارسيلو كارني، غضبًا بعد احتساب الحكم ممدوح آل شهدان للهدف، معتقدًا أن هناك حالة تسلل على لاعب العدالة. وعلى إثر ذلك، تلقى كارني البطاقة الحمراء بسبب تصرفه العنيف، قبل أن يتجاوز الحدود ويعتدي على الحكم بدفعه وإسقاطه أرضًا. أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين، حيث يُتوقع أن تترتب عليها إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة في ظل الاعتداء المباشر على الحكم، وهو ما يعتبر انتهاكًا خطيرًا لقواعد اللعبة.
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نادي الفيديو, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم

حارس بالدوري السعودي يعتدي على الحكم بعد احتساب هدف مثير... فيديو

18:19 GMT 26.02.2025
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
شهدت مباراة جمعت بين نادي الجبلين ونظيره العدالة، على أرضية استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، الأربعاء، ضمن منافسات دوري يلو السعودي، واقعة مثيرة للجدل أثارت ردود فعل واسعة.
وجاءت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+)، عندما نجح نادي العدالة في تسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية داخل الصندوق، لتنقلب النتيجة إلى 2-1 لصالح العدالة بعد أن كانت تشير إلى التعادل 1-1.
انفعل حارس مرمى نادي الجبلين، مارسيلو كارني، غضبًا بعد احتساب الحكم ممدوح آل شهدان للهدف، معتقدًا أن هناك حالة تسلل على لاعب العدالة. وعلى إثر ذلك، تلقى كارني البطاقة الحمراء بسبب تصرفه العنيف، قبل أن يتجاوز الحدود ويعتدي على الحكم بدفعه وإسقاطه أرضًا.
أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين، حيث يُتوقع أن تترتب عليها إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة في ظل الاعتداء المباشر على الحكم، وهو ما يعتبر انتهاكًا خطيرًا لقواعد اللعبة.
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