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https://sarabic.ae/20250226/لقطة-مثيرة-للجدل-مع-مدرب-منافس-تسبب-في-عقاب-ميسي-فيديو-1098197830.html
لقطة مثيرة للجدل مع مدرب منافس تتسبب في عقاب ميسي... فيديو
لقطة مثيرة للجدل مع مدرب منافس تتسبب في عقاب ميسي... فيديو
سبوتنيك عربي
فرضت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عقوبة مالية على ليونيل ميسي نجم فريقي إنتر ميامي، بعد تصرف مثير للجدل مع المدرب المساعد المغربي لفريق نيويورك سيتي إف... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T12:58+0000
2025-02-26T13:14+0000
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وذكرت الرابطة في بيان أمس الثلاثاء، أنه في اللحظات الأخيرة من المباراة، التقطت الكاميرات ميسي وهو يضع يده على الجزء الخلفي من رقبة المدرب بلوشي أثناء خروجه من الملعب.وأضاف البيان أن هذا التصرف جاء بعد أن حصل النجم الأرجنتيني على بطاقة صفراء نتيجة نقاش حاد مع الحكم. ورغم عدم توضيح القيمة المالية للعقوبة إلا أنه تم التأكيد على عدم إيقاف ميسي لأي مباراة مقبلة ومن ثم يمكنه المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.وكانت المباراة قد شهدت إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل 2-2 بعد هدف قاتل سجله تيلاسكو سيغوفيا في الوقت بدل الضائع لصالح إنتر ميامي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, الأخبار

لقطة مثيرة للجدل مع مدرب منافس تتسبب في عقاب ميسي... فيديو

12:58 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 13:14 GMT 26.02.2025)
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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فرضت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عقوبة مالية على ليونيل ميسي نجم فريقي إنتر ميامي، بعد تصرف مثير للجدل مع المدرب المساعد المغربي لفريق نيويورك سيتي إف سي، مهدي بلوشي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي.
وذكرت الرابطة في بيان أمس الثلاثاء، أنه في اللحظات الأخيرة من المباراة، التقطت الكاميرات ميسي وهو يضع يده على الجزء الخلفي من رقبة المدرب بلوشي أثناء خروجه من الملعب.
وأضاف البيان أن هذا التصرف جاء بعد أن حصل النجم الأرجنتيني على بطاقة صفراء نتيجة نقاش حاد مع الحكم.

ووفقا للبيان، قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية غير معلنة على مهاجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بسبب انتهاكه سياسة عدم وضع اليد على وجه أو رأس أو رقبة المنافسين، وذلك عقب نهاية المباراة يوم 22 فبراير/شباط الماضي.

ورغم عدم توضيح القيمة المالية للعقوبة إلا أنه تم التأكيد على عدم إيقاف ميسي لأي مباراة مقبلة ومن ثم يمكنه المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.
وكانت المباراة قد شهدت إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل 2-2 بعد هدف قاتل سجله تيلاسكو سيغوفيا في الوقت بدل الضائع لصالح إنتر ميامي.
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