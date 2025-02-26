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الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20250226/رجل-يهرب-المخدرات-داخل-رأسه-فيديو-1098191975.html
رجل يهرب المخدرات داخل رأسه... فيديو
رجل يهرب المخدرات داخل رأسه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نشره جهاز الشرطة في كولومبيا، لرجل خبأ تحت الشعر المستعار كمية من الكوكايين يزيد ثمنها عن عشرة آلاف دولار... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:13+0000
2025-02-26T11:13+0000
مجتمع
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وأظهرت لقطات الفيديو لحظة قيام رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا بقص شعر مستعار لرجل قام بإخفاء 19 عبوة من المخدرات في رأسه، كانت معدة للتهريب عبر المطار في الرحلة المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر على رأسه لم يكن حقيقياً على الإطلاق، حيث قاموا بنزعه واكتشفوا كمية المخدرات المخبأة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو.
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نادي الفيديو

رجل يهرب المخدرات داخل رأسه... فيديو

11:13 GMT 26.02.2025
© Photo / Unsplash/ Colin Davis مخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / Unsplash/ Colin Davis
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تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نشره جهاز الشرطة في كولومبيا، لرجل خبأ تحت الشعر المستعار كمية من الكوكايين يزيد ثمنها عن عشرة آلاف دولار أميركي.
وأظهرت لقطات الفيديو لحظة قيام رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا بقص شعر مستعار لرجل قام بإخفاء 19 عبوة من المخدرات في رأسه، كانت معدة للتهريب عبر المطار في الرحلة المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وفي تفاصيل الحادثة، تمكن ماسح الأشعة السينية من التقاط شيء غريب أثناء مرور الرجل بالأمن في مطار قرطاجنة، على ساحل الكاريبي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر على رأسه لم يكن حقيقياً على الإطلاق، حيث قاموا بنزعه واكتشفوا كمية المخدرات المخبأة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو.
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