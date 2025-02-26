رجل يهرب المخدرات داخل رأسه... فيديو
© Photo / Unsplash/ Colin Davis مخدرات
© Photo / Unsplash/ Colin Davis
تابعنا عبر
تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نشره جهاز الشرطة في كولومبيا، لرجل خبأ تحت الشعر المستعار كمية من الكوكايين يزيد ثمنها عن عشرة آلاف دولار أميركي.
وأظهرت لقطات الفيديو لحظة قيام رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا بقص شعر مستعار لرجل قام بإخفاء 19 عبوة من المخدرات في رأسه، كانت معدة للتهريب عبر المطار في الرحلة المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.
وفي تفاصيل الحادثة، تمكن ماسح الأشعة السينية من التقاط شيء غريب أثناء مرور الرجل بالأمن في مطار قرطاجنة، على ساحل الكاريبي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
🟠مشهد غريب لرجل يهرب المخدرات داخل رأسه— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2025
اكتشف رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا عملية تهريب بارعة وبالغة الذكاء، حيث قام رجل بتخزين كمية كبيرة من مخدرات "الكوكايين" في رأسه، على الراغم من أنه لم تظهر عليه أي علامات على وجود شيء في داخله بل ظهر طبيعيا، لكن ماسح الأشعة السينية… pic.twitter.com/iXp8tZzj2A
وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر على رأسه لم يكن حقيقياً على الإطلاق، حيث قاموا بنزعه واكتشفوا كمية المخدرات المخبأة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو.