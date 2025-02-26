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https://sarabic.ae/20250226/مجلس-العلاقات-الأمريكية-الإسلامية-ينتقد-فيديو-ترامب-عن-غزة-وفكرته-المجنونة--1098213266.html
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد فيديو ترامب عن غزة وفكرته "المجنونة"
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد فيديو ترامب عن غزة وفكرته "المجنونة"
سبوتنيك عربي
انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فيديو نشره في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مستقبلية لقطاع غزة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T20:54+0000
2025-02-26T20:54+0000
العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
غزة
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ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ترامب إلى "التوقف عن نشر خيالات الذكاء الاصطناعي التي تصور غزة مليئة بتماثيل له إذا كان جادا في السعي للسلام".وأضاف المجلس في بيان له أن "تشريد ملايين الفلسطينيين من وطنهم وبدء احتلال أمريكي لغزة فكرة مجنونة وغير قابلة للتطبيق".وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو، نشره حساب يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة، بعدما عرض مستقبلا افتراضيا لقطاع غزة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.وفقا للفيديو، تظهر أبراج تحمل اسم "ترامب غزة"، بالإضافة إلى لقطات لترامب ونتنياهو وهما يستجمان على شواطئ غزة، كما تضمن أيضا ظهور إيلون ماسك، وتصورات لإنشاء أبراج شاهقة الارتفاع في المنطقة، ما آثار تساؤلات حول رسائل الفيديو ودلالاته. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
https://sarabic.ae/20250221/ترامب-فوجئت-برفض-مصر-والأردن-خطة-غزة-رغم-تلقيهما-مساعدات-بالمليارات-1098048885.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد فيديو ترامب عن غزة وفكرته "المجنونة"

20:54 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فيديو نشره في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مستقبلية لقطاع غزة.
ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ترامب إلى "التوقف عن نشر خيالات الذكاء الاصطناعي التي تصور غزة مليئة بتماثيل له إذا كان جادا في السعي للسلام".
وأضاف المجلس في بيان له أن "تشريد ملايين الفلسطينيين من وطنهم وبدء احتلال أمريكي لغزة فكرة مجنونة وغير قابلة للتطبيق".
وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو، نشره حساب يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة، بعدما عرض مستقبلا افتراضيا لقطاع غزة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
ترامب: فوجئت برفض مصر والأردن خطة غزة رغم تلقيهما مساعدات بالمليارات
21 فبراير, 17:13 GMT
وفقا للفيديو، تظهر أبراج تحمل اسم "ترامب غزة"، بالإضافة إلى لقطات لترامب ونتنياهو وهما يستجمان على شواطئ غزة، كما تضمن أيضا ظهور إيلون ماسك، وتصورات لإنشاء أبراج شاهقة الارتفاع في المنطقة، ما آثار تساؤلات حول رسائل الفيديو ودلالاته.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
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