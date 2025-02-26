https://sarabic.ae/20250226/مجلس-العلاقات-الأمريكية-الإسلامية-ينتقد-فيديو-ترامب-عن-غزة-وفكرته-المجنونة--1098213266.html

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد فيديو ترامب عن غزة وفكرته "المجنونة"

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ينتقد فيديو ترامب عن غزة وفكرته "المجنونة"

سبوتنيك عربي

انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فيديو نشره في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة مستقبلية لقطاع غزة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T20:54+0000

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2025-02-26T20:54+0000

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ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ترامب إلى "التوقف عن نشر خيالات الذكاء الاصطناعي التي تصور غزة مليئة بتماثيل له إذا كان جادا في السعي للسلام".وأضاف المجلس في بيان له أن "تشريد ملايين الفلسطينيين من وطنهم وبدء احتلال أمريكي لغزة فكرة مجنونة وغير قابلة للتطبيق".وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو، نشره حساب يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة، بعدما عرض مستقبلا افتراضيا لقطاع غزة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.وفقا للفيديو، تظهر أبراج تحمل اسم "ترامب غزة"، بالإضافة إلى لقطات لترامب ونتنياهو وهما يستجمان على شواطئ غزة، كما تضمن أيضا ظهور إيلون ماسك، وتصورات لإنشاء أبراج شاهقة الارتفاع في المنطقة، ما آثار تساؤلات حول رسائل الفيديو ودلالاته. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

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