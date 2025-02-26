https://sarabic.ae/20250226/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يتحدث-عن-حل-للقضية-الفلسطينية-بشكل-نهائي-1098191437.html
مستشار الرئيس الإماراتي يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية بشكل نهائي
مستشار الرئيس الإماراتي يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية بشكل نهائي
سبوتنيك عربي
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يستلزم المرور عبر مراحل انتقالية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:05+0000
2025-02-26T11:05+0000
2025-02-26T11:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg
وفي مقال نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، شدد قرقاش على موقف الإمارات الراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الأساسية.وأوضح قرقاش أن التحركات الدبلوماسية الإماراتية تأتي ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى تنسيق المواقف مع الدول العربية المؤثرة، مثل السعودية، مصر، والأردن، لتعزيز موقف موحد يسعى إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول مستقبل غزة، خاصة بعد المقترح المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 4 فبراير /شباط الجاري، والذي اقترح فيه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، مع إمكانية نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.كما استضافت السعودية قمة مصغرة غير رسمية، يوم الجمعة الماضي، جمعت عددا من دول الخليج إلى جانب مصر والأردن، في محاولة لصياغة مقترح عربي بديل للطرح الأمريكي، قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في 4 مارس/ آذار المقبل.
https://sarabic.ae/20250225/لابيد-يقترح-مصر-تتولى-إدارة-غزة-لمدة-15-عاما-مقابل-شطب-ديونها-الخارجية-1098171979.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_145:0:1304:869_1920x0_80_0_0_68d130a9646c4794b1be7465667fe827.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مستشار الرئيس الإماراتي يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية بشكل نهائي
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يستلزم المرور عبر مراحل انتقالية.
وفي مقال
نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، شدد قرقاش على موقف الإمارات الراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الأساسية.
وأضاف أن إعادة إعمار القطاع يجب أن تكون جزءًا من رؤية سياسية متكاملة تدعم حل الدولتين، وهو ما يعكس التزام الإمارات الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية العادلة.
وأوضح قرقاش أن التحركات الدبلوماسية الإماراتية تأتي ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى تنسيق المواقف مع الدول العربية المؤثرة، مثل السعودية، مصر، والأردن، لتعزيز موقف موحد يسعى إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
كما أشار إلى أن الإمارات تعي أن الوصول إلى تسوية نهائية بعد الحرب الأخيرة يتطلب حلولا انتقالية، ولهذا تعمل على تقديم مبادرات سياسية واقتصادية وإنسانية تتماشى مع الهدف الأسمى، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول مستقبل غزة، خاصة بعد المقترح المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 4 فبراير /شباط الجاري، والذي اقترح فيه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، مع إمكانية نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض عربي
ودولي واسع.
كما استضافت السعودية قمة مصغرة غير رسمية، يوم الجمعة الماضي، جمعت عددا من دول الخليج إلى جانب مصر والأردن، في محاولة لصياغة مقترح عربي بديل للطرح الأمريكي، قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في 4 مارس/ آذار المقبل.