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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد لإنهاء "أكبر أزمة إنسانية في العالم"
الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد لإنهاء "أكبر أزمة إنسانية في العالم"
سبوتنيك عربي
دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها بهدف التوصل إلى حل سلمي يراعي سيادة السودان واستقلاله ووحدة... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T10:38+0000
2025-02-27T10:38+0000
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وقال لعمامرة، في مقابلة أجراها معه موقع الأمم المتحدة الإخباري، إن "الشعب السوداني هو صاحب السيادة والقرار فيما يتعلق بمستقبله"، داعيا إلى الاعتماد على الحكمة من أجل التمكن من تجاوز الأسباب التي دفعت طرفي النزاع في البلاد نحو الحرب.ودعا المبعوث الأممي، السودانيين إلى استخلاص العبر من تجارب الماضي، مشددا على أن "التحركات الرامية لوضع حد للصراع في السودان يجب أن تتم في سياق احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدته شعبا وأرضا".وأعرب لعمامرة، عن قلقه البالغ إزاء توقيع مجموعات سياسية وعسكرية ميثاقا، في العاصمة الكينية نيروبي، يعبر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، قائلا إنها "تزيد خطر تفتيت السودان".ونبه إلى أن "كل ما من شأنه أن يوسع الفجوة بين السودانيين بدلا من جمع شملهم يعد أمرا "غير مرغوب فيه"، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مختلف المبادرات المطروحة الرامية للتوصل إلى حوار وطني سوداني شامل.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية في القاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.وكان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، قد بعث برسالة خطية إلى الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، تفيد بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه قد بسطوا سيطرتهم على مختلف أنحاء البلاد.وذكرت وكالة الأنباء السودانية، دعت الرسالة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى "إعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250226/أول-دولة-عربية-تعلن-استعدادها-للمساهمة-في-إعادة-إعمار-السودان-1098181840.html
https://sarabic.ae/20250224/أول-إجراء-من-السودان-بعد-تبني-كينيا-للحكومة-الموازية-التي-تنوي-قوات-الدعم-السريع-إعلانها-1098130817.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد لإنهاء "أكبر أزمة إنسانية في العالم"

10:38 GMT 27.02.2025
© Getty Images / Anadoluالسودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Anadolu
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دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها بهدف التوصل إلى حل سلمي يراعي سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ويضع حدا لما وصفه "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
وقال لعمامرة، في مقابلة أجراها معه موقع الأمم المتحدة الإخباري، إن "الشعب السوداني هو صاحب السيادة والقرار فيما يتعلق بمستقبله"، داعيا إلى الاعتماد على الحكمة من أجل التمكن من تجاوز الأسباب التي دفعت طرفي النزاع في البلاد نحو الحرب.
ودعا المبعوث الأممي، السودانيين إلى استخلاص العبر من تجارب الماضي، مشددا على أن "التحركات الرامية لوضع حد للصراع في السودان يجب أن تتم في سياق احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدته شعبا وأرضا".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
أول دولة عربية تعلن ‎استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار السودان
أمس, 07:18 GMT
وأعرب لعمامرة، عن قلقه البالغ إزاء توقيع مجموعات سياسية وعسكرية ميثاقا، في العاصمة الكينية نيروبي، يعبر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، قائلا إنها "تزيد خطر تفتيت السودان".
ونبه إلى أن "كل ما من شأنه أن يوسع الفجوة بين السودانيين بدلا من جمع شملهم يعد أمرا "غير مرغوب فيه"، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مختلف المبادرات المطروحة الرامية للتوصل إلى حوار وطني سوداني شامل.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية في القاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
أول إجراء من السودان بعد تبني كينيا للحكومة الموازية التي تنوي قوات الدعم السريع إعلانها
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وكان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، قد بعث برسالة خطية إلى الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، تفيد بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه قد بسطوا سيطرتهم على مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، دعت الرسالة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى "إعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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