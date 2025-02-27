https://sarabic.ae/20250227/الهيئة-العامة-للبحث-في-ليبيا-تكشف-هوية-24-مفقودا-من-2011-عبر-تحليل-دي-إن-إيه-1098229904.html

الهيئة العامة للبحث في ليبيا تكشف هوية 24 مفقودا من 2011 عبر تحليل "دي إن إيه"

الهيئة العامة للبحث في ليبيا تكشف هوية 24 مفقودا من 2011 عبر تحليل "دي إن إيه"

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن التعرف على 24 حالة مجهولة الهوية من مفقودي عام 2011، وذلك من خلال تحليل الحمض النووي "دي إن إيه"... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T12:46+0000

2025-02-27T12:46+0000

2025-02-27T12:46+0000

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح عبدالعزيز الجعفري، مدير إدارة الإعلام في الهيئة، أن اللجنة العلمية في الهيئة اجتمعت لمناقشة ومراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية التي تم إجراؤها على عينات من الرفات ومقارنتها ببيانات أهالي المفقودين.وقال الجعفري أن اللجنة اعتمدت النتائج بعد مراجعة دقيقة من قبل إدارات البحث عن الرفات، وتوثيق بيانات أهالي المفقودين، والطب الشرعي، ما أسفر عن تحديد هوية 24 مفقودًا ظلوا مجهولي الهوية منذ اندلاع الحرب في بداية "ثورة فبراير عام 2011".وكان مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبدالعزيز الجعفري، قال إن الهيئة قامت باستخراج تسع جثث من مقبرة بئر الأسطى ميلاد في منطقة تاجوراء غرب العاصمة طرابلس.وأوضح الجعفري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الفرق المتخصصة في الهيئة، بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي وإدارة الرفات، قامت بأخذ 45 عينة من 15 جثمانًا، وذلك لإحالة هذه العينات إلى إدارة المختبرات من أجل إجراء عملية المطابقة".وأضاف المسؤول الليبي أن "هذه الجثث تعود لعام 2011".وكان لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا، صرح بأنه تم انتشال 22 جثة من المباني المهدمة والمنهارة في حي "الكامبو" في منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.وأكد المصراتي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، بأن "الهيئة اكتشفت مقبرتين في حي الكامبو واستخرجت 27 جثمانا مجهول الهوية".يشار إلى أن السلطات الأمنية الليبية، كانت قد اكتشفت في مارس/ آذار الماضي، مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم في وادٍ بمنطقة الشويرف الواقعة غربي ليبيا، ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية.وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا واسعا للوقوف على ملابسات الواقعة، والتعرف على هويات أصحاب الجثث وسبب وفاتهم والجهة المسؤولة عن دفنهم في هذا المكان، دون الكشف عن جنسياتهم حتى الآن.وتستغل شبكات الاتجار بالبشر، ليبيا كنقطة عبور نحو أوروبا، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام المستمر منذ العام 2011، إضافة لنشاط بعض الميليشيات والعصابات في ليبيا في عملية الاتجار بالبشر.وجمع المتخصصون في الجهاز عينات من الحمض النووي لكل جثة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وبأمر من المدعي العام تمت إعادة دفن الجثث.وفي مارس 2022، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية، وشهد أحد سكان المنطقة بأنه دفن ثلاثة في إحداها بنفسه، ونقلت بعثة تقصي الحقائق أن التقارير تضمنت شهادات نساء من شرقي أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.ويتم الكشف في ليبيا عن بعض المقابر بعد جهود البحث التي تبذلها الفرق المتخصصة، إذ سُجل عدد كبير من حالات الفقدان منذ عام 2011 حتى الآن.

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