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بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة
بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة
سبوتنيك عربي
تعتزم فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا لتعزيز صناعتها العسكرية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، نقلته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وقال لوكورنو: "نجري محادثات مع كييف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على المعادن الأرضية النادرة، التي نحتاجها ليس لعام مقبل وإنما لتأمين احتياجاتنا لـ 3 أو 4 عقود مقبلة".ولفت إلى أن فلاديمير زيلينسكي، قدم مقترحات لفرنسا أيضا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه طرح هذا الأمر في إطار رؤية طويلة الأمد لأوكرانيا.وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن زيلينسكي سيوقع اتفاقا كبيراً للغاية بشأن الثروة المعدنية الأوكرانية، خلال زيارته للبيت الأبيض يوم الجمعة، بينما أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن كييف وواشنطن توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن الاتفاق الاقتصادي واسع النطاق الذي يتضمن حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة.
https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html
https://sarabic.ae/20250221/ترامب-إما-أن-توقع-أوكرانيا-صفقة-المعادن-النادرة-أو-ستواجه-مشاكل-مع-الولايات-المتحدة-1098051896.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة

19:12 GMT 27.02.2025
© Getty Images / Jie Zhao / Contributorموقع تعدين خاص بمعادن أرضية نادرة
موقع تعدين خاص بمعادن أرضية نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Jie Zhao / Contributor
تابعنا عبر
تعتزم فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا لتعزيز صناعتها العسكرية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، نقلته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة
17:02 GMT
وقال لوكورنو: "نجري محادثات مع كييف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على المعادن الأرضية النادرة، التي نحتاجها ليس لعام مقبل وإنما لتأمين احتياجاتنا لـ 3 أو 4 عقود مقبلة".
ولفت إلى أن فلاديمير زيلينسكي، قدم مقترحات لفرنسا أيضا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه طرح هذا الأمر في إطار رؤية طويلة الأمد لأوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة أو ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة
21 فبراير, 23:02 GMT
وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن زيلينسكي سيوقع اتفاقا كبيراً للغاية بشأن الثروة المعدنية الأوكرانية، خلال زيارته للبيت الأبيض يوم الجمعة، بينما أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن كييف وواشنطن توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن الاتفاق الاقتصادي واسع النطاق الذي يتضمن حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة.
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