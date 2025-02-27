https://sarabic.ae/20250227/بعد-أمريكا-فرنسا-تتفاوض-مع-أوكرانيا-من-أجل-الحصول-على-معادن-نفيسة-1098244238.html
بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة
بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة
سبوتنيك عربي
تعتزم فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا لتعزيز صناعتها العسكرية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T19:12+0000
2025-02-27T19:12+0000
2025-02-27T19:12+0000
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جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، نقلته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وقال لوكورنو: "نجري محادثات مع كييف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على المعادن الأرضية النادرة، التي نحتاجها ليس لعام مقبل وإنما لتأمين احتياجاتنا لـ 3 أو 4 عقود مقبلة".ولفت إلى أن فلاديمير زيلينسكي، قدم مقترحات لفرنسا أيضا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه طرح هذا الأمر في إطار رؤية طويلة الأمد لأوكرانيا.وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن زيلينسكي سيوقع اتفاقا كبيراً للغاية بشأن الثروة المعدنية الأوكرانية، خلال زيارته للبيت الأبيض يوم الجمعة، بينما أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن كييف وواشنطن توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن الاتفاق الاقتصادي واسع النطاق الذي يتضمن حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة.
https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html
https://sarabic.ae/20250221/ترامب-إما-أن-توقع-أوكرانيا-صفقة-المعادن-النادرة-أو-ستواجه-مشاكل-مع-الولايات-المتحدة-1098051896.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بعد أمريكا... فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا من أجل الحصول على معادن نفيسة
تعتزم فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا لتعزيز صناعتها العسكرية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، نقلته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وقال لوكورنو: "نجري محادثات مع كييف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على المعادن
الأرضية النادرة، التي نحتاجها ليس لعام مقبل وإنما لتأمين احتياجاتنا لـ 3 أو 4 عقود مقبلة".
ولفت إلى أن فلاديمير زيلينسكي، قدم مقترحات لفرنسا أيضا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه طرح هذا الأمر في إطار رؤية طويلة الأمد لأوكرانيا.
وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترمب إن زيلينسكي سيوقع اتفاقا كبيراً للغاية بشأن الثروة المعدنية الأوكرانية، خلال زيارته للبيت الأبيض يوم الجمعة، بينما أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن كييف
وواشنطن توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن الاتفاق الاقتصادي واسع النطاق الذي يتضمن حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة.