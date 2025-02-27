https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html

خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة

خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، سمير رؤوف، أنّ "الدعم الغربي لأوكرانيا البالغ 300 مليار دولار، يأتي في سياق صراع عالمي متزايد على الموارد"، مشيرًا إلى... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T17:02+0000

2025-02-27T17:02+0000

2025-02-27T17:02+0000

حصري

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098171387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_403f2c860f801b4cc62b48e9a37a37d9.jpg

وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التعاون الأمريكي الأوكراني في اتفاقية المعادن يمنح الولايات المتحدة حصة تصل إلى 500 مليار دولار، حيث تحتوي أوكرانيا على 22 نوعًا من المعادن النادرة، أبرزها الليثيوم والتيتانيوم، اللذان يتمتعان بأسعار باهظة في الأسواق العالمية".وأكد أنّ "أوكرانيا لن تكون في موقف تفاوضي قوي، بل ستجد نفسها مضطرة لدفع فاتورة الدعم الغربي بأضعاف قيمته، وهو ما سيكون له أثر كبير على الشعب الأوكراني، حيث ستكون هذه الفاتورة "باهظة جدًا".وشدّد أنّ "الصراع العالمي يتمحور حول استغلال الموارد، حيث تأخذ واشنطن حصتها من "الغنيمة"، في ظل الحرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، والتي تتركز بدورها على السيطرة على الموارد الطبيعية". وأوضح أنّ "أوروبا بدورها استغلت موارد كبيرة خلال هذا الصراع".وأضاف ضيف "سبوتنيك": أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للأوراق بين أوروبا وروسيا وواشنطن، مع تبادل أدوار كبير في المنطقة، حيث ستكون هناك مفاوضات مكثفة على هذه المعادن النادرة، في ظل التنافس الشديد عليها".وأشار إلى أنّ "أوكرانيا تمر بوضع سيئ للغاية، حيث تخلّى عنها الجميع، حتى حلف الناتو، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لضمان حصتها من هذه المعادن النادرة، بينما يقتصر باقي الاستثمارات المستقبلية في البلاد على القطاعات الزراعية وإعادة الإعمار، دون آفاق اقتصادية أوسع".إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطنزيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20250226/ترامب-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-يوم-الجمعة-لتوقيع-اتفاقية-المعادن-النادرة-1098207488.html

https://sarabic.ae/20250227/فرنسا-تطالب-بأن-تكون-جزءا-من-محادثات-واشنطن-وكييف-حول-المعادن-النادرة-1098218159.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية