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https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html
خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة
خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، سمير رؤوف، أنّ "الدعم الغربي لأوكرانيا البالغ 300 مليار دولار، يأتي في سياق صراع عالمي متزايد على الموارد"، مشيرًا إلى... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T17:02+0000
2025-02-27T17:02+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التعاون الأمريكي الأوكراني في اتفاقية المعادن يمنح الولايات المتحدة حصة تصل إلى 500 مليار دولار، حيث تحتوي أوكرانيا على 22 نوعًا من المعادن النادرة، أبرزها الليثيوم والتيتانيوم، اللذان يتمتعان بأسعار باهظة في الأسواق العالمية".وأكد أنّ "أوكرانيا لن تكون في موقف تفاوضي قوي، بل ستجد نفسها مضطرة لدفع فاتورة الدعم الغربي بأضعاف قيمته، وهو ما سيكون له أثر كبير على الشعب الأوكراني، حيث ستكون هذه الفاتورة "باهظة جدًا".وشدّد أنّ "الصراع العالمي يتمحور حول استغلال الموارد، حيث تأخذ واشنطن حصتها من "الغنيمة"، في ظل الحرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، والتي تتركز بدورها على السيطرة على الموارد الطبيعية". وأوضح أنّ "أوروبا بدورها استغلت موارد كبيرة خلال هذا الصراع".وأضاف ضيف "سبوتنيك": أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للأوراق بين أوروبا وروسيا وواشنطن، مع تبادل أدوار كبير في المنطقة، حيث ستكون هناك مفاوضات مكثفة على هذه المعادن النادرة، في ظل التنافس الشديد عليها".وأشار إلى أنّ "أوكرانيا تمر بوضع سيئ للغاية، حيث تخلّى عنها الجميع، حتى حلف الناتو، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لضمان حصتها من هذه المعادن النادرة، بينما يقتصر باقي الاستثمارات المستقبلية في البلاد على القطاعات الزراعية وإعادة الإعمار، دون آفاق اقتصادية أوسع".إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطنزيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-يوم-الجمعة-لتوقيع-اتفاقية-المعادن-النادرة-1098207488.html
https://sarabic.ae/20250227/فرنسا-تطالب-بأن-تكون-جزءا-من-محادثات-واشنطن-وكييف-حول-المعادن-النادرة-1098218159.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير اقتصادي: أوكرانيا ستدفع فاتورة باهظة للغرب وواشنطن ستستحوذ على المعادن النادرة

17:02 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالعلم الأمريكي في كييف
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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حصري
رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، سمير رؤوف، أنّ "الدعم الغربي لأوكرانيا البالغ 300 مليار دولار، يأتي في سياق صراع عالمي متزايد على الموارد"، مشيرًا إلى أن "ثمن المعادن النادرة في أوكرانيا يقدّر بنحو 10 تريليونات دولار، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للتنافس الدولي".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التعاون الأمريكي الأوكراني في اتفاقية المعادن يمنح الولايات المتحدة حصة تصل إلى 500 مليار دولار، حيث تحتوي أوكرانيا على 22 نوعًا من المعادن النادرة، أبرزها الليثيوم والتيتانيوم، اللذان يتمتعان بأسعار باهظة في الأسواق العالمية".

وأضاف أنّ "القيادة السياسية الأوكرانية "المتهالكة"، ستخوض مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة، لكنها غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة
أمس, 17:20 GMT
وأكد أنّ "أوكرانيا لن تكون في موقف تفاوضي قوي، بل ستجد نفسها مضطرة لدفع فاتورة الدعم الغربي بأضعاف قيمته، وهو ما سيكون له أثر كبير على الشعب الأوكراني، حيث ستكون هذه الفاتورة "باهظة جدًا".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ "أوكرانيا حاليًا لا تمتلك القدرة على التفاوض، بل تجد نفسها في وضع يجبرها على دفع الفاتورة دون مقاومة".

وشدّد أنّ "الصراع العالمي يتمحور حول استغلال الموارد، حيث تأخذ واشنطن حصتها من "الغنيمة"، في ظل الحرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، والتي تتركز بدورها على السيطرة على الموارد الطبيعية". وأوضح أنّ "أوروبا بدورها استغلت موارد كبيرة خلال هذا الصراع".
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
فرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة
09:09 GMT
وأضاف ضيف "سبوتنيك": أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للأوراق بين أوروبا وروسيا وواشنطن، مع تبادل أدوار كبير في المنطقة، حيث ستكون هناك مفاوضات مكثفة على هذه المعادن النادرة، في ظل التنافس الشديد عليها".

وأكد رؤوف أنّ "الموارد التي لم تستعدها روسيا بعد ستكون محور الصراع القادم، مما سيدفع أوكرانيا إلى تقديم العديد من التنازلات في هذا السياق".

وأشار إلى أنّ "أوكرانيا تمر بوضع سيئ للغاية، حيث تخلّى عنها الجميع، حتى حلف الناتو، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لضمان حصتها من هذه المعادن النادرة، بينما يقتصر باقي الاستثمارات المستقبلية في البلاد على القطاعات الزراعية وإعادة الإعمار، دون آفاق اقتصادية أوسع".
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
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