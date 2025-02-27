https://sarabic.ae/20250227/روسكوسموس-إطلاق-صاروخ-يحمل-مركبة-الشحن-بروغرس-أم-أس--30-إلى-الفضاء-1098248155.html
روسكوسموس: إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30" إلى الفضاء
روسكوسموس: إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30" إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، فجر اليوم الجمعة، عن إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 إيه" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية، وعلى متنه مركبة... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T22:33+0000
2025-02-27T22:33+0000
2025-02-27T22:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوكالة، من المتوقع أن يتم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.كما من المتوقع أن تقوم المركبة بإكمال 34 دورة حول الأرض قبل الوصول إلى محطة الفضاء الدولية والالتحام بها بعد 49 ساعة و40 دقيقة من الإطلاق، ومن المقرر أن تكون مدة رحلة "بروغرس أم أس- 30" 193 يوما، وستسلم المركبة أكثر من 2.6 طن من المواد المتنوعة إلى المحطة.وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة 950 كلجم من الوقود للمحطة، و420 كلجم من مياه الشرب، و43 كلجم من النيتروجين لتجديد نظام التهوية في المحطة الفضائية الدولية.
https://sarabic.ae/20250201/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-1097380995.html
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روسكوسموس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس: إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30" إلى الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، فجر اليوم الجمعة، عن إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 إيه" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية، وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30".
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا للوكالة، من المتوقع أن يتم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.
كما من المتوقع أن تقوم المركبة بإكمال 34 دورة حول الأرض قبل الوصول إلى محطة الفضاء الدولية والالتحام بها بعد 49 ساعة و40 دقيقة من الإطلاق، ومن المقرر أن تكون مدة رحلة "بروغرس أم أس- 30" 193 يوما
، وستسلم المركبة أكثر من 2.6 طن من المواد المتنوعة إلى المحطة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة 950 كلجم من الوقود للمحطة، و420 كلجم من مياه الشرب، و43 كلجم من النيتروجين لتجديد نظام التهوية في المحطة الفضائية الدولية.