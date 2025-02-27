زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام

عربي
انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:03 GMT
1 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250227/زعيم-عربي-يطالب-شعبه-بعدم-ذبح-الأضاحي-هذا-العام-1098217529.html
زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام
زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام
سبوتنيك عربي
وجه زعيم دولة عربية، رسالة إلى المواطنين، مطالبا إياهم بعدم القيام بذبح أضحية العيد هذا العام نظرا للتراجع في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T08:21+0000
2025-02-27T08:22+0000
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078543463_0:1133:2048:2285_1920x0_80_0_0_e81a78bb259cc28a06d6f06f84b40dde.jpg
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه".وأضافت أن "الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة"، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تلا الرسالة الملكية مساء أمس الأربعاء.يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن "قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم"، حسب وسائل إعلام مغربية.
https://sarabic.ae/20210716/المغرب-يقرر-عدم-إقامة-صلاة-عيد-الأضحى-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1049585485.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078543463_0:941:2048:2477_1920x0_80_0_0_195b6d234c3826aab23b76424cbde7cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام

08:21 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 08:22 GMT 27.02.2025)
© Photo / unsplash/Qamma Farmخروف في حظيرة
خروف في حظيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Photo / unsplash/Qamma Farm
تابعنا عبر
وجه زعيم دولة عربية، رسالة إلى المواطنين، مطالبا إياهم بعدم القيام بذبح أضحية العيد هذا العام نظرا للتراجع في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه".
الصلاة في مسجد مولاي إدريس، وهي مدينة باسم أول مؤسس مدينة إسلامية في المغرب، بالقرب من مكناس، المغرب 24 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2021
المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد
16 يوليو 2021, 07:00 GMT
وأضافت أن "الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة"، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تلا الرسالة الملكية مساء أمس الأربعاء.
يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن "قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم"، حسب وسائل إعلام مغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала