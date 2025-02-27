https://sarabic.ae/20250227/زعيم-عربي-يطالب-شعبه-بعدم-ذبح-الأضاحي-هذا-العام-1098217529.html
زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام
زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام
سبوتنيك عربي
وجه زعيم دولة عربية، رسالة إلى المواطنين، مطالبا إياهم بعدم القيام بذبح أضحية العيد هذا العام نظرا للتراجع في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه".وأضافت أن "الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة"، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تلا الرسالة الملكية مساء أمس الأربعاء.يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن "قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم"، حسب وسائل إعلام مغربية.
https://sarabic.ae/20210716/المغرب-يقرر-عدم-إقامة-صلاة-عيد-الأضحى-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1049585485.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
زعيم عربي يدعو شعبه لعدم ذبح الأضاحي هذا العام
08:21 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 08:22 GMT 27.02.2025)
وجه زعيم دولة عربية، رسالة إلى المواطنين، مطالبا إياهم بعدم القيام بذبح أضحية العيد هذا العام نظرا للتراجع في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت وكالة
الأنباء المغربية، بأن "المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه".
وأضافت أن "الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة"، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تلا الرسالة الملكية مساء أمس الأربعاء.
يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن "قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم"، حسب وسائل إعلام مغربية.