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مساعد قائد الجيش السوداني: الحرب بالخرطوم في خواتيمها

مساعد قائد الجيش السوداني: الحرب بالخرطوم في خواتيمها

سبوتنيك عربي

أفاد مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اليوم الخميس، بأن الحرب التي تشهدها العاصمة الخرطوم في خواتيمها، مشيدا بأداء الشرطة السودانية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" تصريحات العطا خلال تفقده قوات الاحتياطي المركزي في أم درمان، معلنا "اقتراب موعد انتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحقيق الأمن والاستقرار"، وأضاف أن التحدي القادم يتمثل في الوعي والعمل على ترسيخ شعار "الشرطة في خدمة الشعب".وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، "دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية"، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة بالسودان، بما يسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.وأكد مدبولي، خلال لقائه في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، "استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع هناك في أقرب فرصة مُمكنة".وأشار إلى أن "مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنسانى للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري". ‎من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان، عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، موضحا أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، مؤكدًا تطلعه لاستقبال مسؤولين مصريين للتنسيق المشترك.وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأحد الماضي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي قوله أن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.

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