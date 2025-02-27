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موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
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https://sarabic.ae/20250227/مساعد-قائد-الجيش-السوداني-الحرب-بالخرطوم-في-خواتيمها-1098224016.html
مساعد قائد الجيش السوداني: الحرب بالخرطوم في خواتيمها
مساعد قائد الجيش السوداني: الحرب بالخرطوم في خواتيمها
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اليوم الخميس، بأن الحرب التي تشهدها العاصمة الخرطوم في خواتيمها، مشيدا بأداء الشرطة السودانية. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T11:17+0000
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ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" تصريحات العطا خلال تفقده قوات الاحتياطي المركزي في أم درمان، معلنا "اقتراب موعد انتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحقيق الأمن والاستقرار"، وأضاف أن التحدي القادم يتمثل في الوعي والعمل على ترسيخ شعار "الشرطة في خدمة الشعب".وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، "دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية"، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة بالسودان، بما يسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.وأكد مدبولي، خلال لقائه في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، "استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع هناك في أقرب فرصة مُمكنة".وأشار إلى أن "مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنسانى للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري". ‎من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان، عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، موضحا أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، مؤكدًا تطلعه لاستقبال مسؤولين مصريين للتنسيق المشترك.وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأحد الماضي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي قوله أن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.
https://sarabic.ae/20250226/الحركة-الشعبية-ل-سبوتنيك-العالم-لا-يهتم-بالوضع-الإنساني-في-السودان-ويبحث-عما-يحقق-مصالحه-1098212167.html
https://sarabic.ae/20250223/الدعم-السريع-وكتل-سياسية-توقع-ميثاقا-لتشكيل-حكومة-موازية-في-السودان-1098090754.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار

مساعد قائد الجيش السوداني: الحرب بالخرطوم في خواتيمها

11:17 GMT 27.02.2025
© Sputnikالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اليوم الخميس، بأن الحرب التي تشهدها العاصمة الخرطوم في خواتيمها، مشيدا بأداء الشرطة السودانية.
ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" تصريحات العطا خلال تفقده قوات الاحتياطي المركزي في أم درمان، معلنا "اقتراب موعد انتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحقيق الأمن والاستقرار"، وأضاف أن التحدي القادم يتمثل في الوعي والعمل على ترسيخ شعار "الشرطة في خدمة الشعب".
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، "دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية"، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة بالسودان، بما يسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.
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أمس, 20:25 GMT
وأكد مدبولي، خلال لقائه في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، "استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع هناك في أقرب فرصة مُمكنة".
وأشار إلى أن "مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنسانى للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري". ‎
من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان، عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، موضحا أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، مؤكدًا تطلعه لاستقبال مسؤولين مصريين للتنسيق المشترك.
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23 فبراير, 13:19 GMT
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، عن التوافق مع نظيره السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ مشاريع إعمار السودان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد الأحد الماضي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العاطي قوله أن الفريق المشارك سيركز على إعادة إعمار السودان، مع مشاركة فعالة للشركات المصرية في هذه الجهود، بهدف إصلاح ما دمرته الحرب وبناء سودان جديد.
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