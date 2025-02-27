ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
© AP Photo / Alberto Pezzaliملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا
ملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا
© AP Photo / Alberto Pezzali
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شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، في الاستعدادات لشهر رمضان، أثناء زيارتهما لمطعم هندي في لندن.
وساعد الزوجان الملكيان، أمس الأربعاء، في تعبئة التمور، التي سيتم التبرع بها للمحتاجين في شهر الصوم، التي تعتبر تقليديا أول طعام يفطر عليه الصائمون عند غروب الشمس.
Packing dates at Darjeeling Express! 🧑🍳— The Royal Family (@RoyalFamily) February 26, 2025
Traditionally, dates are eaten as the first food to break the fast at sunset during Ramadan. Their Majesties helped pack dates that will be sent to local hospitals for Iftaar during the holy month. pic.twitter.com/C6Fi6v9xwg
وأبرزت فيديوهات استخدام الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ملقطا صغيرا لتعبئة التمور في أكياس ورقية، كما ساعدا نساء في تعبئة صناديق وجبات البرياني للصائمين، والتي سيتم توزيعها على الأسر كجزء من التزام المطعم الهندي بالطهي لأسباب خيرية مع حلول شهر رمضان كل عام.
Celebrating British Muslim women at Darjeeling Express!— The Royal Family (@RoyalFamily) February 26, 2025
Ranging from professional athletes to artists and leaders in the corporate world, The King and Queen spent time with a group of extraordinary women as they prepare for Ramadan. pic.twitter.com/YTfXuogf09
وأكد حساب العائلة المالكة البريطانية عبر مواقع التواصل أن "شهر رمضان يعد وقتا مهما بشكل خاص للمسلمين، إذ تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي، بينما يزداد التركيز الروحي".