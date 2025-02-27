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https://sarabic.ae/20250227/ملك-وملكة-بريطانيا-يساعدان-في-تجهيزات-رمضان-فيديو-1098243858.html
ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
سبوتنيك عربي
شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، في الاستعدادات لشهر رمضان، أثناء زيارتهما لمطعم هندي في لندن. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T18:41+0000
2025-02-27T18:41+0000
مجتمع
رمضان
رمضان شهر الخير
بريطانيا
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وساعد الزوجان الملكيان، أمس الأربعاء، في تعبئة التمور، التي سيتم التبرع بها للمحتاجين في شهر الصوم، التي تعتبر تقليديا أول طعام يفطر عليه الصائمون عند غروب الشمس. وأبرزت فيديوهات استخدام الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ملقطا صغيرا لتعبئة التمور في أكياس ورقية، كما ساعدا نساء في تعبئة صناديق وجبات البرياني للصائمين، والتي سيتم توزيعها على الأسر كجزء من التزام المطعم الهندي بالطهي لأسباب خيرية مع حلول شهر رمضان كل عام.وأكد حساب العائلة المالكة البريطانية عبر مواقع التواصل أن "شهر رمضان يعد وقتا مهما بشكل خاص للمسلمين، إذ تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي، بينما يزداد التركيز الروحي".
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رمضان, رمضان شهر الخير, بريطانيا
رمضان, رمضان شهر الخير, بريطانيا

ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو

18:41 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Alberto Pezzaliملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا
ملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
ملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبر
شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، في الاستعدادات لشهر رمضان، أثناء زيارتهما لمطعم هندي في لندن.
وساعد الزوجان الملكيان، أمس الأربعاء، في تعبئة التمور، التي سيتم التبرع بها للمحتاجين في شهر الصوم، التي تعتبر تقليديا أول طعام يفطر عليه الصائمون عند غروب الشمس.
وأبرزت فيديوهات استخدام الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ملقطا صغيرا لتعبئة التمور في أكياس ورقية، كما ساعدا نساء في تعبئة صناديق وجبات البرياني للصائمين، والتي سيتم توزيعها على الأسر كجزء من التزام المطعم الهندي بالطهي لأسباب خيرية مع حلول شهر رمضان كل عام.
وأكد حساب العائلة المالكة البريطانية عبر مواقع التواصل أن "شهر رمضان يعد وقتا مهما بشكل خاص للمسلمين، إذ تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي، بينما يزداد التركيز الروحي".
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