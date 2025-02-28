https://sarabic.ae/20250228/إسرائيل-تفرض-قيودا-على-الصلاة-في-المسجد-الأقصى-خلال-رمضان--1098250648.html
إسرائيل تفرض قيودا على الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
إسرائيل تفرض قيودا على الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن فرض قيود أمنية مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T06:54+0000
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن "القيود الأمنية الاعتيادية ستُطبق كما هو الحال في كل عام"، مبررا ذلك بالحفاظ على "الأمن العام".ومن المعروف أن القيود تشمل منع الرجال دون سن 55 عاما، والنساء دون سن 50 عاما، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من دخول الأقصى خلال أوقات الصلاة، وهي إجراءات سبق أن تم تطبيقها خلال رمضان الماضي.وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لـ10 آلاف من سكان المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة)، وفق الهيئة.في المقابل، أدانت حركة "حماس" في بيان الثلاثاء الماضي، اعتزام إسرائيل تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت إلى التصدي لكل محاولات "تدنيسه" و"فرض السيطرة عليه".
https://sarabic.ae/20240325/إسرائيل-تستغل-شهر-رمضان-للنيل-من-فلسطينيي-الضفة-الغربية-وتكثيف-الحواجز-والبوابات-العسكرية-صور-1087362406.html
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إسرائيل, رمضان, رمضان شهر الخير, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, رمضان, رمضان شهر الخير, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تفرض قيودا على الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن فرض قيود أمنية مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن "القيود الأمنية الاعتيادية ستُطبق كما هو الحال في كل عام"، مبررا ذلك بالحفاظ على "الأمن العام".
ومن المعروف أن القيود تشمل منع الرجال دون سن 55 عاما، والنساء دون سن 50 عاما، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من دخول الأقصى خلال أوقات الصلاة، وهي إجراءات سبق أن تم تطبيقها خلال رمضان
الماضي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن الشرطة وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لـ10 آلاف من سكان المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة)، وفق الهيئة.
في المقابل، أدانت حركة "حماس
" في بيان الثلاثاء الماضي، اعتزام إسرائيل تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت إلى التصدي لكل محاولات "تدنيسه" و"فرض السيطرة عليه".
وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، واستفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين، ومحاولة بائسة لفرض السيطرة المزعومة على المسجد الأقصى المبارك"، وفق البيان.