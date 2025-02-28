إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/إعلام-واشنطن-قلصت-بشكل-حاد-وجود-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-في-أوكرانيا-1098275675.html
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T20:24+0000
2025-02-28T20:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
وبحسب المصادر، فمن بين 64 موظفًا أمريكيًا، سيبقى ثمانية فقط في البلاد. وتم وضع الباقي في إجازة إدارية وتم إبعادهم من أوكرانيا.وقال مصدر بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "هذا يقوض بشكل خطير قدرة الإدارة على التفاوض على وقف إطلاق النار، ويرسل إشارة إلى روسيا بأننا لا نهتم بما يحدث لأوكرانيا واستثماراتنا السابقة".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250228/البيت-الأبيض-يصدر-بيانا-حول-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-الأخيرة--1098275322.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا

20:24 GMT 28.02.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا.
وبحسب المصادر، فمن بين 64 موظفًا أمريكيًا، سيبقى ثمانية فقط في البلاد. وتم وضع الباقي في إجازة إدارية وتم إبعادهم من أوكرانيا.
وقال مصدر بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "هذا يقوض بشكل خطير قدرة الإدارة على التفاوض على وقف إطلاق النار، ويرسل إشارة إلى روسيا بأننا لا نهتم بما يحدث لأوكرانيا واستثماراتنا السابقة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
20:12 GMT
وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала