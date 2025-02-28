https://sarabic.ae/20250228/إعلام-واشنطن-قلصت-بشكل-حاد-وجود-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-في-أوكرانيا-1098275675.html
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T20:24+0000
2025-02-28T20:24+0000
2025-02-28T20:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب المصادر، فمن بين 64 موظفًا أمريكيًا، سيبقى ثمانية فقط في البلاد. وتم وضع الباقي في إجازة إدارية وتم إبعادهم من أوكرانيا.وقال مصدر بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "هذا يقوض بشكل خطير قدرة الإدارة على التفاوض على وقف إطلاق النار، ويرسل إشارة إلى روسيا بأننا لا نهتم بما يحدث لأوكرانيا واستثماراتنا السابقة".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250228/البيت-الأبيض-يصدر-بيانا-حول-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-الأخيرة--1098275322.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا.
وبحسب المصادر، فمن بين 64 موظفًا أمريكيًا، سيبقى ثمانية فقط في البلاد. وتم وضع الباقي في إجازة إدارية وتم إبعادهم من أوكرانيا.
وقال مصدر بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "هذا يقوض بشكل خطير قدرة الإدارة على التفاوض على وقف إطلاق النار، ويرسل إشارة إلى روسيا بأننا لا نهتم بما يحدث لأوكرانيا واستثماراتنا السابقة".
وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".