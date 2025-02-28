https://sarabic.ae/20250228/استطلاع-55--من-الإسرائيليين-يرون-نتنياهو-لا-يبذل-جهودا-كافية-لتنفيذ-خطة-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098252996.html

استطلاع: 55 % من الإسرائيليين يرون نتنياهو لا يبذل جهودا كافية لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

استطلاع: 55 % من الإسرائيليين يرون نتنياهو لا يبذل جهودا كافية لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع رأي إسرائيلي، يوم الخميس، أن 55 % من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يبذل جهودا كافية لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T08:55+0000

2025-02-28T08:55+0000

2025-02-28T08:55+0000

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وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، أن أغلب الجمهور الإسرائيلي ويقدر بنحو 55 % يعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يبذل جهودا كافية لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.وذلك مقارنة بنسبة 25% ممن أجري عليهم الاستطلاع فقط يرون أن نتنياهو يبذل جهودا كافية بشأن هذه القضية، والتي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.فيما تبقت نسبة الـ 20 % من الإسرائيليين الذين أجري عليهم الاستطلاع، حيث لم يحددوا موقفهم من ذلك الأمر. وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن استطلاع الرأي الإسرائيلي شارك فيه 499 إسرائيليا مما تزيد أعمارهم عن 18 عاما.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن غزة.وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.وتابع: "نأمل أن يقدم العرب رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة وإدارتها بشكل يضمن الاستقرار والأمن للقطاع".

https://sarabic.ae/20250224/مصر-تؤكد-مجددا-رفضها-لتهجير-الشعب-الفلسطيني-1098132179.html

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