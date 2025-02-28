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https://sarabic.ae/20250228/الجيش-السوداني-يدمر-إمدادا-عسكريا-ضخما-لـالدعم-السريع-بالفاشر-1098264908.html
الجيش السوداني يدمر إمدادا عسكريا ضخما لـ"الدعم السريع" بالفاشر
الجيش السوداني يدمر إمدادا عسكريا ضخما لـ"الدعم السريع" بالفاشر
سبوتنيك عربي
دمّر الجيش السوداني وحلفائه في القوة المشتركة، الخميس، قافلة إمداد عسكري ضخمة تابعة لقوات "الدعم السريع" كانت في طريقها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T12:55+0000
2025-02-28T12:55+0000
الجيش السوداني
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وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، صباح اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد قوات الدّعم السريع قد تصاعدت بشكل كبير داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وذكر بيان أصدرته قيادة الفرقة السادسة مشاه الفاشر، أن "قواتنا المسلحة والمشتركة دمرت ليل الخميس 12 شاحنة نقل محملة بدانات هاوزر ومدافع 40 دليل علاوة على مجموعة كبيرة من المستنفرين تابعين لقوات الدعم السريع قادمين من ولايات جنوب وشرق دارفور نواياهم الهجوم على مدينة الفاشر". وأوضح بيان أصدره المتحدث بإسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى، أن "تدمير القافلة جاء بعد رصد إستخباراتي دقيق إستمر لعدة أيام منذ دخول القافلة للأراضي السُّودانية، وضمت القافلة نحو 10 الف دانة مدفع عيار 40 دليل و12 الف دانة هاوتزر واعداد كبيرة من الصواريخ والذخائر المتنوعة".وأكد أنه "تم تحييد عدد كبير من العناصر من بينهم مرتزقة أجانب كانوا يرافقون القافلة، والإمدادات التي تم ضبطها كانت تستخدم بشكل مكثف في القصف العشوائي الذي يستهدف أحياء الفاشر وأمدرمان ومعسكرات النازحين".أفاد مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، أمس الخميس، بأن الحرب التي تشهدها العاصمة الخرطوم في خواتيمها، مشيدا بأداء الشرطة السودانية.ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" تصريحات العطا خلال تفقده قوات الاحتياطي المركزي في أم درمان، معلنا "اقتراب موعد انتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحقيق الأمن والاستقرار"، وأضاف أن التحدي القادم يتمثل في الوعي والعمل على ترسيخ شعار "الشرطة في خدمة الشعب". يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينتي-الأبيض-والقطينة--1098091990.html
https://sarabic.ae/20250223/الدعم-السريع-وكتل-سياسية-توقع-ميثاقا-لتشكيل-حكومة-موازية-في-السودان-1098090754.html
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الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, العالم العربي
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, العالم العربي

الجيش السوداني يدمر إمدادا عسكريا ضخما لـ"الدعم السريع" بالفاشر

12:55 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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دمّر الجيش السوداني وحلفائه في القوة المشتركة، الخميس، قافلة إمداد عسكري ضخمة تابعة لقوات "الدعم السريع" كانت في طريقها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، صباح اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد قوات الدّعم السريع قد تصاعدت بشكل كبير داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينتي الأبيض والقطينة
23 فبراير, 14:28 GMT
وذكر بيان أصدرته قيادة الفرقة السادسة مشاه الفاشر، أن "قواتنا المسلحة والمشتركة دمرت ليل الخميس 12 شاحنة نقل محملة بدانات هاوزر ومدافع 40 دليل علاوة على مجموعة كبيرة من المستنفرين تابعين لقوات الدعم السريع قادمين من ولايات جنوب وشرق دارفور نواياهم الهجوم على مدينة الفاشر".
وأوضح بيان أصدره المتحدث بإسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى، أن "تدمير القافلة جاء بعد رصد إستخباراتي دقيق إستمر لعدة أيام منذ دخول القافلة للأراضي السُّودانية، وضمت القافلة نحو 10 الف دانة مدفع عيار 40 دليل و12 الف دانة هاوتزر واعداد كبيرة من الصواريخ والذخائر المتنوعة".
وأكد أنه "تم تحييد عدد كبير من العناصر من بينهم مرتزقة أجانب كانوا يرافقون القافلة، والإمدادات التي تم ضبطها كانت تستخدم بشكل مكثف في القصف العشوائي الذي يستهدف أحياء الفاشر وأمدرمان ومعسكرات النازحين".
أفاد مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، أمس الخميس، بأن الحرب التي تشهدها العاصمة الخرطوم في خواتيمها، مشيدا بأداء الشرطة السودانية.
ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" تصريحات العطا خلال تفقده قوات الاحتياطي المركزي في أم درمان، معلنا "اقتراب موعد انتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحقيق الأمن والاستقرار"، وأضاف أن التحدي القادم يتمثل في الوعي والعمل على ترسيخ شعار "الشرطة في خدمة الشعب".
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
"الدعم السريع" وكتل سياسية توقع ميثاقا لتشكيل حكومة موازية في السودان
23 فبراير, 13:19 GMT
يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.
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