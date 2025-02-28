https://sarabic.ae/20250228/الرئيس-الإيراني-لا-نعارض-الحوار-لكننا-لن-نخضع-للمتنمرين-1098268170.html
الرئيس الإيراني: لا نعارض الحوار لكننا لن نخضع للمتنمرين
الرئيس الإيراني: لا نعارض الحوار لكننا لن نخضع للمتنمرين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنه لا ينبغي لطهران أن تخشى العقوبات"، مشيرا إلى أن البعض يرددون بأنه لا خيار أمامنا سوى التفاوض مع الأمريكيين، وأوضح... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:16+0000
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وخلال اجتماع عقده، أمس الخميس، مع مدراء الأجهزة الحكومية في جنوب غرب طهران، أكد بزشكيان أنه ليس من المقرر أن نتحاور مع من يقصف النساء والأطفال ثم يتشدق بحقوق الإنسان.وأضاف: "كيف يمكن لمن يمنعنا من امتلاك الصواريخ والأسلحة أن يكون هو نفسه من يقصفنا متى شاء، بينما يُحرم علينا الدفاع عن أنفسنا؟".وأشار بزشكيان إلى أن موقف بلاده كان واضحا منذ البداية، قائلا: "نحن لا نسعى للصراع أو المواجهة مع أحد، فالدول الإسلامية في المنطقة أشقاؤنا، ونرغب في العيش معهم بسلام واستقرار. لم نكن نحن من تسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، بل إن إسرائيل، بدعم أمريكي، هي من تمارس العدوان في كل مكان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أجرى أمس الخميس، جولة تفقدية لعدد من مدن جنوب غرب محافظة طهران، وذلك في إطار زياراته المستمرة لمختلف محافظات البلاد.
https://sarabic.ae/20250211/إيران-توجه-رسالة-احتجاج-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-ردا-على-تصريحات-ترامب-1097667312.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم
الرئيس الإيراني: لا نعارض الحوار لكننا لن نخضع للمتنمرين
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنه لا ينبغي لطهران أن تخشى العقوبات"، مشيرا إلى أن البعض يرددون بأنه لا خيار أمامنا سوى التفاوض مع الأمريكيين، وأوضح قائلا: "لم نقل إننا نرفض الحوار، لكننا لسنا مستعدين للانحناء والخضوع للمتنمرين".
وخلال اجتماع عقده، أمس الخميس، مع مدراء الأجهزة الحكومية في جنوب غرب طهران، أكد بزشكيان أنه ليس من المقرر أن نتحاور مع من يقصف النساء والأطفال ثم يتشدق بحقوق الإنسان.
وأضاف: "كيف يمكن لمن يمنعنا من امتلاك الصواريخ والأسلحة أن يكون هو نفسه من يقصفنا متى شاء، بينما يُحرم علينا الدفاع عن أنفسنا؟".
وأشار بزشكيان إلى أن موقف بلاده كان واضحا منذ البداية، قائلا: "نحن لا نسعى للصراع أو المواجهة مع أحد، فالدول الإسلامية في المنطقة أشقاؤنا، ونرغب في العيش معهم بسلام واستقرار. لم نكن نحن من تسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، بل إن إسرائيل، بدعم أمريكي، هي من تمارس العدوان في كل مكان"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أجرى أمس الخميس، جولة تفقدية لعدد من مدن جنوب غرب محافظة طهران، وذلك في إطار زياراته المستمرة لمختلف محافظات البلاد.