https://sarabic.ae/20250228/الرئيس-الإيراني-لا-نعارض-الحوار-لكننا-لن-نخضع-للمتنمرين-1098268170.html

الرئيس الإيراني: لا نعارض الحوار لكننا لن نخضع للمتنمرين

الرئيس الإيراني: لا نعارض الحوار لكننا لن نخضع للمتنمرين

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنه لا ينبغي لطهران أن تخشى العقوبات"، مشيرا إلى أن البعض يرددون بأنه لا خيار أمامنا سوى التفاوض مع الأمريكيين، وأوضح... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T15:16+0000

2025-02-28T15:16+0000

2025-02-28T15:16+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg

وخلال اجتماع عقده، أمس الخميس، مع مدراء الأجهزة الحكومية في جنوب غرب طهران، أكد بزشكيان أنه ليس من المقرر أن نتحاور مع من يقصف النساء والأطفال ثم يتشدق بحقوق الإنسان.وأضاف: "كيف يمكن لمن يمنعنا من امتلاك الصواريخ والأسلحة أن يكون هو نفسه من يقصفنا متى شاء، بينما يُحرم علينا الدفاع عن أنفسنا؟".وأشار بزشكيان إلى أن موقف بلاده كان واضحا منذ البداية، قائلا: "نحن لا نسعى للصراع أو المواجهة مع أحد، فالدول الإسلامية في المنطقة أشقاؤنا، ونرغب في العيش معهم بسلام واستقرار. لم نكن نحن من تسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، بل إن إسرائيل، بدعم أمريكي، هي من تمارس العدوان في كل مكان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أجرى أمس الخميس، جولة تفقدية لعدد من مدن جنوب غرب محافظة طهران، وذلك في إطار زياراته المستمرة لمختلف محافظات البلاد.

https://sarabic.ae/20250211/إيران-توجه-رسالة-احتجاج-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-ردا-على-تصريحات-ترامب-1097667312.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم