https://sarabic.ae/20250228/حالة-نادرة-ولادة-طفل-بعين-واحدة-1098276844.html

حالة نادرة... ولادة طفل بعين واحدة

حالة نادرة... ولادة طفل بعين واحدة

سبوتنيك عربي

ولد طفل بريطاني، يدعى، فيني جيمس، بحالة نادرة تُعرف باسم "متلازمة غولدنهار"، مما تسبب في ولادته بأذن على خده الأيمن وغياب العين اليمنى، وهو ما أصاب والديه... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T21:45+0000

2025-02-28T21:45+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ريس جيمس، والد الطفل، قوله إنه عند ولادة فيني قبل أربعة أشهر، لم يكن الطفل يتنفس، مما استدعى نقله فورًا إلى غرفة العمليات، وأضاف: "لاحظت وجود أذن صغيرة على خده الأيمن، ولم أكن أعرف ما حدث، كنت في حالة صدمة".تم تشخيص فيني لاحقًا بمتلازمة غولدنهار، وهي حالة نادرة تؤثر على تطور العين والأذن والعمود الفقري، وقد تؤثر أيضًا على القلب والكلى والرئتين والجهاز العصبي، ويقدر الخبراء أن هذه المتلازمة تصيب بين 1 من كل 3500 إلى 1 من كل 25000 مولود.قضى فيني 65 يومًا في المستشفى لتلقي العلاج، واضطر لإجراء عملية فتح القصبة الهوائية لمساعدته على التنفس، ولكنه يعاني من التهابات صدرية متكررة، كما سيحتاج فيني إلى العديد من العمليات الجراحية، بما في ذلك تركيب عين اصطناعية وإعادة تموضع الأذن.أنشأت العائلة صفحة على "GoFundMe" لجمع التبرعات لتغطية تكاليف العلاج، وقال والد الطفل: "نريد نشر الوعي حول هذه الحالة ومساعدة الأسر الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة".من جانبها، تركت والدة فيني عملها كموظفة استقبال لرعاية طفلها بدوام كامل، وأكد الوالدان رغبتهما في تقديم الدعم والنصائح للأسر التي تمر بتجارب مشابهة.

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