https://sarabic.ae/20250228/حزب-البديل-من-أجل-ألمانيا-روسيا-أحد-مكونات-السياسة-الأمنية-الأوروبية-وليست-عدوًا-لها-1098249160.html

حزب "البديل من أجل ألمانيا": روسيا أحد مكونات السياسة الأمنية الأوروبية وليست عدوا لها

حزب "البديل من أجل ألمانيا": روسيا أحد مكونات السياسة الأمنية الأوروبية وليست عدوا لها

سبوتنيك عربي

صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليوم الجمعة، إن روسيا أحد مكونات السياسة الأمنية الأوروبية، وليست عدوها، لذا ينبغي لألمانيا... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T04:23+0000

2025-02-28T04:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضاف تينو كروبالا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نشتري في الوقت الحالي أنواعًا مختلفة من الأسلحة من الأمريكيين دون أي أساس تنافسي أو مناقصات، وكل هذا من أجل الحماية من دول ليست عدوة".وتابع قائلًا: "من وجهة نظر السياسة الأمنية، أعتقد أن روسيا تنتمي إلى أوروبا، ولا أرى في روسيا عدوًا".وأوضح كروبالا أن زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبلغ نحو 215 مليار يورو، وهو ما يقرب من نصف الميزانية الفيدرالية.وقال: وأجاب الرئيس المشارك في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، عندما سئل كيف يمكن لألمانيا أن تحسن علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة، قائلًا إنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية مستدامة دون وجود علاقات سياسية ذات أساس متين.وختم قائلًا: "يتعين على ألمانيا الآن أن تحدد بثقة مصالحها فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، ثم يجب عليها أن تدافع عن هذه المصالح بنفس القدر أمام شركائها في الاتحاد الأوروبي... لكن الأهم أن يبدأ الساسة الألمان أخيرًا في تمثيل المصالح الحقيقية للمواطنين".

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