https://sarabic.ae/20250111/المرشحة-لمنصب-المستشارية-عن-حزب-البديل-من-أجل-ألمانيا-تعد-بإعادة-تشغيل-السيل-الشمالي-بحال-فوزها-1096697433.html

المرشحة لمنصب المستشارية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعد بإعادة تشغيل "السيل الشمالي" بحال فوزها

المرشحة لمنصب المستشارية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعد بإعادة تشغيل "السيل الشمالي" بحال فوزها

سبوتنيك عربي

وعدت أليس فايدل، المرشحة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني لمنصب المستشارية في البلاد، بإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، إذا فازت في... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T20:32+0000

2025-01-11T20:32+0000

2025-01-11T20:32+0000

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ونقلت صحيفة "فيلت"، عن فايدل، قولها خلال مؤتمر للحزب: "سنعيد السيل الشمالي إلى العمل، يمكنكم التأكد من ذلك".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2"، لا يحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أنه يمكن تشغيل الخط على الفور.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تنوي ترميم خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2": "السيل الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تحدث عن هذا".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.

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