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https://sarabic.ae/20250111/المرشحة-لمنصب-المستشارية-عن-حزب-البديل-من-أجل-ألمانيا-تعد-بإعادة-تشغيل-السيل-الشمالي-بحال-فوزها-1096697433.html
المرشحة لمنصب المستشارية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعد بإعادة تشغيل "السيل الشمالي" بحال فوزها
المرشحة لمنصب المستشارية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعد بإعادة تشغيل "السيل الشمالي" بحال فوزها
سبوتنيك عربي
وعدت أليس فايدل، المرشحة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني لمنصب المستشارية في البلاد، بإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، إذا فازت في... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T20:32+0000
2025-01-11T20:32+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "فيلت"، عن فايدل، قولها خلال مؤتمر للحزب: "سنعيد السيل الشمالي إلى العمل، يمكنكم التأكد من ذلك".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2"، لا يحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أنه يمكن تشغيل الخط على الفور.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تنوي ترميم خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2": "السيل الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تحدث عن هذا".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا

المرشحة لمنصب المستشارية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعد بإعادة تشغيل "السيل الشمالي" بحال فوزها

20:32 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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وعدت أليس فايدل، المرشحة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني لمنصب المستشارية في البلاد، بإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، إذا فازت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.
ونقلت صحيفة "فيلت"، عن فايدل، قولها خلال مؤتمر للحزب: "سنعيد السيل الشمالي إلى العمل، يمكنكم التأكد من ذلك".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2"، لا يحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أنه يمكن تشغيل الخط على الفور.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تنوي ترميم خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2": "السيل الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تحدث عن هذا".
الرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا
16:46 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
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