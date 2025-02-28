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https://sarabic.ae/20250228/حصيلة-ضحايا-الصراع-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-تتجاوز-8500-قتيل-منذ-يناير-الماضي-1098248681.html
حصيلة ضحايا الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية تتجاوز 8500 قتيل منذ يناير الماضي
حصيلة ضحايا الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية تتجاوز 8500 قتيل منذ يناير الماضي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الصراع في شرق البلاد إلى أكثر من 8500 قتيل... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T01:21+0000
2025-02-28T01:21+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال مويايا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، روجر كامبا، إن "السلطات قامت حتى الآن بدفن 8500 جثة خلفتها المذبحة [الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية]".وأضاف: "سجلنا حتى الآن 5700 جريح في شرقي البلاد وذلك منذ يناير الماضي".كانت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن حصيلة ضحايا النزاع في شرق البلاد تجاوزت 7000 قتيل منذ يناير الماضي.وقالت سومينوا، في إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، إن "النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية خلف، منذ يناير الماضي، أكثر من 7000 قتيل".وأعلن تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي يضم جماعة "إم 23"، في 26 يناير الماضي، عن الاستيلاء على غوما، عاصمة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن معارك عنيفة مستمرة في المدينة.وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2022، تصعيدًا للصراع بين القوات الحكومية وقوات المتمردين المسيطرة على شرقي البلاد.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين بوقت سابق، أن العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن وقفه إلا من خلال الحوار، مشيرة إلى أنه لا يجوز السماح بالتصعيد، لأنه محفوف بمخاطر تفاقم الصراع بين الدول.يذكر أن حركة التمرد "إم 23"، بعد فشل جهود الوساطة التي قادتها أنغولا، استأنفت هجومها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة. واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت إلى سحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، قرارًا يدعو رواندا إلى الانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.ويدعو القرار "قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعمها لحركة 23 مارس والانسحاب الفوري من أراضي الكونغو الديمقراطية دون شروط مسبقة"، كما يدعو البلدين إلى العودة دون شروط مسبقة إلى المحادثات الدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250222/مجلس-الأمن-يدعو-رواندا-إلى-سحب-قواتها-من-الكونغو-الديمقراطية-1098052437.html
https://sarabic.ae/20250220/كينشاسا-تشعر-بالقلق-إزاء-المختبرات-التي-ترعاها-أمريكا-بالكونغو-الديمقراطية-1097976071.html
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الكونغو, جيش الكونغو, مأساة الكونغو, العالم
الكونغو, جيش الكونغو, مأساة الكونغو, العالم

حصيلة ضحايا الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية تتجاوز 8500 قتيل منذ يناير الماضي

01:21 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyiتظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
تظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
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أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الصراع في شرق البلاد إلى أكثر من 8500 قتيل و5700 جريح منذ يناير الماضي.
الجزائر - سبوتنيك. وقال مويايا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، روجر كامبا، إن "السلطات قامت حتى الآن بدفن 8500 جثة خلفتها المذبحة [الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية]".
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
مجلس الأمن يدعو رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية
22 فبراير, 03:42 GMT
وأضاف: "سجلنا حتى الآن 5700 جريح في شرقي البلاد وذلك منذ يناير الماضي".
كانت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن حصيلة ضحايا النزاع في شرق البلاد تجاوزت 7000 قتيل منذ يناير الماضي.
وقالت سومينوا، في إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، إن "النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية خلف، منذ يناير الماضي، أكثر من 7000 قتيل".
وأعلن تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي يضم جماعة "إم 23"، في 26 يناير الماضي، عن الاستيلاء على غوما، عاصمة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن معارك عنيفة مستمرة في المدينة.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2022، تصعيدًا للصراع بين القوات الحكومية وقوات المتمردين المسيطرة على شرقي البلاد.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين بوقت سابق، أن العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن وقفه إلا من خلال الحوار، مشيرة إلى أنه لا يجوز السماح بالتصعيد، لأنه محفوف بمخاطر تفاقم الصراع بين الدول.
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
كينشاسا تشعر بالقلق إزاء المختبرات التي ترعاها أمريكا بالكونغو الديمقراطية
20 فبراير, 02:32 GMT
يذكر أن حركة التمرد "إم 23"، بعد فشل جهود الوساطة التي قادتها أنغولا، استأنفت هجومها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة. واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت إلى سحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، قرارًا يدعو رواندا إلى الانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويدعو القرار "قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعمها لحركة 23 مارس والانسحاب الفوري من أراضي الكونغو الديمقراطية دون شروط مسبقة"، كما يدعو البلدين إلى العودة دون شروط مسبقة إلى المحادثات الدبلوماسية.
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