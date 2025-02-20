https://sarabic.ae/20250220/كينشاسا-تشعر-بالقلق-إزاء-المختبرات-التي-ترعاها-أمريكا-بالكونغو-الديمقراطية-1097976071.html

كينشاسا تشعر بالقلق إزاء المختبرات التي ترعاها أمريكا بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا تشعر بالقلق إزاء المختبرات التي ترعاها أمريكا بالكونغو الديمقراطية

سبوتنيك عربي

كشف المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، زينون موكونغو نغاي، اليوم الخميس، أن كينشاسا تشعر بالقلق إزاء الوضع في المختبر الذي ترعاه... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T02:32+0000

2025-02-20T02:32+0000

2025-02-20T02:32+0000

الكونغو

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نغاي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كانت حكومة البلاد تشعر بالقلق إزاء التسريبات المحتملة من المختبرات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون: "نحن قلقون بشأن الوضع برمته نتيجة للصراع، بما في ذلك المختبر".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ظل احتمال تسرب فيروسات من مختبرات ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، حذر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، باتريك يوسف، الأطراف المتحاربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خطر تسرب فيروس من أحد المختبرات في غوما بسبب انقطاع التيار الكهربائي.وفي وقت لاحق، قالت هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريب نادزور" إن المختبر ممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة ميريو الفرنسية.وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2022، تصعيدًا للصراع بين القوات الحكومية وبين قوات المتمردين المسيطرة على شرقي البلاد.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين بوقت سابق، أن العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن وقفه إلا من خلال الحوار، مشيرة إلى أنه لا يجوز السماح بالتصعيد، لأنه محفوف بمخاطر تفاقم الصراع بين الدول.وقالت زاخاروفا: "نحن مقتنعون بأن إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في النزاع، وندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية، وانسحاب وحدات الجماعة (تحالف نهر الكونغو) من الأراضي التي تسيطر عليها، واستئناف عملية التفاوض في إطار صيغ حفظ السلام الإقليمية القائمة".وأعلن تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي يضم جماعة "إم23"، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، عن الاستيلاء على غوما، عاصمة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن معارك عنيفة مستمرة في المدينة.يذكر أن حركة التمرد "إم23"، بعد فشل جهود الوساطة التي قادتها أنغولا، استأنفت هجومها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة. واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت إلى سحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.النص الآن خالٍ من الأخطاء الإملائية والنحوية، وتم تعديل "أميركا" وأشكالها إلى "أمريكا" كما طلبت. هل ترغب في أي تعديلات إضافية؟

https://sarabic.ae/20250129/تصعيد-عسكري-خطير-في-الكونغو-ما-علاقته-برواندا-1097286970.html

https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تدعو-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-لضمان-حماية-البعثات-الدبلوماسية-الأجنبية-1097257315.html

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