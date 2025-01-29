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تصعيد عسكري خطير في الكونغو.. ما علاقته برواندا
تصعيد عسكري خطير في الكونغو.. ما علاقته برواندا
سبوتنيك عربي
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية قتالًا شرسًا في مناطق واسعة، حيث تتردد أنباء عن سيطرة جماعة "إم 23" المسلحة، المدعومة من رواندا، على مدينة غوما شرقي البلاد. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T16:06+0000
2025-01-29T16:06+0000
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وتشير مصادر محلية إلى أن مطار غوما قد سقط بالفعل في أيدي الجماعة المسلحة منذ يوم الثلاثاء، وتُعد غوما مدينة رئيسية في شرق الكونغو، وقد تعرضت لهجوم عنيف منذ الأحد من مقاتلي "إم 23" بدعم من القوات الرواندية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.تصعيد خطير وتدخل دولي مُلحيشهد الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدًا متسارعًا مع توسع سيطرة مقاتلي "إم 23"، المدعومين من رواندا، على مناطق شرقي البلاد، ويبدو أن مقاتلي الحركة قد سيطروا على أجزاء استراتيجية من مدينة غوما، بما في ذلك مطار المدينة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية مصادر أمنية أن مقاتلي "إم 23" استولوا على مطار غوما يوم الثلاثاء، مضيفة أن "أكثر من 1200 جندي كونغولي استسلموا وهم يتمركزون" في قاعدة مطار تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية.ويمثل هذا الهجوم الخاطف تصعيدًا كبيرًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية والتي مزقتها سنوات طويلة من القتال بين الجماعات المسلحة المدعومة من جهات إقليمية متنازعة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.وتقع غوما، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وكانت تضم نحو 700 ألف نازح داخلي قبل أعمال العنف الأخيرة، على ضفاف بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا.وفي هذا السياق، قالت فيفيان فان دي بيري، نائبة الممثل الخاص لحماية العمليات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "الوضع في غوما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً ومنسقاً".وأضافت أن متمردي حركة "إم 23" إلى جانب القوات الرواندية، شنوا هجومًا على مدينة غوما يوم الأحد باستخدام الأسلحة الثقيلة، موضحة أن "هذه الهجمات لا تزال تدمر المدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة وتهجير المدنيين وتفاقم الأزمة".أزمة إنسانية متصاعدةتسببت الأحداث شرقي الكونغو في أزمة إنسانية متصاعدة، إذ حذرت الأمم المتحدة من اضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، ونقص خطير في الغذاء، ونهب للمساعدات، وإرهاق المستشفيات وانتشار الأمراض في غوما وحولها.وأسفر القتال العنيف في المدينة عن انتشار أعداد كبيرة من الجثث في الشوارع، بينما هاجم محتجون يشكون من تقاعس دولي في إيجاد حل للأزمة، سفارات في العاصمة كينشاسا.انتهاكات لحقوق الإنسان وضحايا بالمئاتوردت تقارير عن ارتكاب مقاتلي "إم 23" أعمال عنف جنسي واغتصاب ونهب للممتلكات، بما في ذلك مستودع للمساعدات الإنسانية، فضلا عن استهداف منشآت إنسانية وصحية في المدينة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس لايركه.ونُقل أكثر من 100 قتيل ونحو ألف جريح إلى المستشفيات في غوما خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الاشتباكات، وفقًا لحصيلة تم إعدادها استنادًا إلى تقارير المستشفيات.حركة "إم 23" وشبح الإبادة الجماعيةيذكر أن حركة "إم 23" هي جماعة مسلحة متمردة، وتعرف أيضاً باسم "جيش الكونغو الثوري" (تأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/ آذار 2009)، تنشط في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالأخص في مقاطعة كيفو الشمالية، التي تحد كلا من أوغندا ورواندا، غالبية أفرادها من قبيلة "التوتسي" التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.ومنذ اندلاع المعارك، تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بالسعي للاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة، والتي تشمل الذهب والكولتان والنحاس والكوبالت، في حين نفت رواندا هذه المزاعم قائلة إن هدفها هو التصدي لجماعة مسلحة تسمى "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".
https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تدعو-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-لضمان-حماية-البعثات-الدبلوماسية-الأجنبية-1097257315.html
https://sarabic.ae/20241210/رئيس-الكونغو-يلتقي-مع-قادة-شرق-ليبيا-لبحث-المصالحة-الوطنية-1095672510.html
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تصعيد عسكري خطير في الكونغو.. ما علاقته برواندا

16:06 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawaقوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
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تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية قتالًا شرسًا في مناطق واسعة، حيث تتردد أنباء عن سيطرة جماعة "إم 23" المسلحة، المدعومة من رواندا، على مدينة غوما شرقي البلاد.
وتشير مصادر محلية إلى أن مطار غوما قد سقط بالفعل في أيدي الجماعة المسلحة منذ يوم الثلاثاء، وتُعد غوما مدينة رئيسية في شرق الكونغو، وقد تعرضت لهجوم عنيف منذ الأحد من مقاتلي "إم 23" بدعم من القوات الرواندية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

تصعيد خطير وتدخل دولي مُلح

يشهد الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدًا متسارعًا مع توسع سيطرة مقاتلي "إم 23"، المدعومين من رواندا، على مناطق شرقي البلاد، ويبدو أن مقاتلي الحركة قد سيطروا على أجزاء استراتيجية من مدينة غوما، بما في ذلك مطار المدينة.
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية مصادر أمنية أن مقاتلي "إم 23" استولوا على مطار غوما يوم الثلاثاء، مضيفة أن "أكثر من 1200 جندي كونغولي استسلموا وهم يتمركزون" في قاعدة مطار تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية.
ويمثل هذا الهجوم الخاطف تصعيدًا كبيرًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية والتي مزقتها سنوات طويلة من القتال بين الجماعات المسلحة المدعومة من جهات إقليمية متنازعة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وتقع غوما، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وكانت تضم نحو 700 ألف نازح داخلي قبل أعمال العنف الأخيرة، على ضفاف بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا.
وفي هذا السياق، قالت فيفيان فان دي بيري، نائبة الممثل الخاص لحماية العمليات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "الوضع في غوما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً ومنسقاً".
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وأضافت أن متمردي حركة "إم 23" إلى جانب القوات الرواندية، شنوا هجومًا على مدينة غوما يوم الأحد باستخدام الأسلحة الثقيلة، موضحة أن "هذه الهجمات لا تزال تدمر المدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة وتهجير المدنيين وتفاقم الأزمة".

أزمة إنسانية متصاعدة

تسببت الأحداث شرقي الكونغو في أزمة إنسانية متصاعدة، إذ حذرت الأمم المتحدة من اضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، ونقص خطير في الغذاء، ونهب للمساعدات، وإرهاق المستشفيات وانتشار الأمراض في غوما وحولها.
وأسفر القتال العنيف في المدينة عن انتشار أعداد كبيرة من الجثث في الشوارع، بينما هاجم محتجون يشكون من تقاعس دولي في إيجاد حل للأزمة، سفارات في العاصمة كينشاسا.

انتهاكات لحقوق الإنسان وضحايا بالمئات

وردت تقارير عن ارتكاب مقاتلي "إم 23" أعمال عنف جنسي واغتصاب ونهب للممتلكات، بما في ذلك مستودع للمساعدات الإنسانية، فضلا عن استهداف منشآت إنسانية وصحية في المدينة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس لايركه.
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ونُقل أكثر من 100 قتيل ونحو ألف جريح إلى المستشفيات في غوما خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الاشتباكات، وفقًا لحصيلة تم إعدادها استنادًا إلى تقارير المستشفيات.

حركة "إم 23" وشبح الإبادة الجماعية

يذكر أن حركة "إم 23" هي جماعة مسلحة متمردة، وتعرف أيضاً باسم "جيش الكونغو الثوري" (تأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/ آذار 2009)، تنشط في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالأخص في مقاطعة كيفو الشمالية، التي تحد كلا من أوغندا ورواندا، غالبية أفرادها من قبيلة "التوتسي" التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.
ومنذ اندلاع المعارك، تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بالسعي للاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة، والتي تشمل الذهب والكولتان والنحاس والكوبالت، في حين نفت رواندا هذه المزاعم قائلة إن هدفها هو التصدي لجماعة مسلحة تسمى "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".
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