فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/فيديو-فلسطيني-مضاد-يفند-حلم-ترامب-عن-غزة-1098251090.html
فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة
فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة
سبوتنيك عربي
تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو مثيرا للجدل، حوّل فيه قطاع غزة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجع فاخر، في... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T07:42+0000
2025-02-28T07:42+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097196641_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_56f7a245c4a4c4f6cb12f888dc39970e.jpg
إلا أن الرد الفلسطيني لم يتأخر، حيث اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، أنتجه ناشطون فلسطينيون عبر الذكاء الاصطناعي، ليظهر غزة الحقيقية التي تنبض بسكانها وأهلها، بعيدًا عن التصورات المتخيلة.على عكس الفيديو الأمريكي، أظهر الرد الفلسطيني مشاهد من حياة أهالي القطاع، حيث ازدحمت الشوارع بالسكان، واصطف الأطفال أمام بائعي الحلوى، بينما انتشرت قوارب الصيد الصغيرة على شاطئ غزة، في تجسيد للحياة اليومية التي يصارع الفلسطينيون للحفاظ عليها رغم الحرب المستمرة.كما سلط الفيديو الضوء على عمليات إزالة الركام، حيث تعمل الجرافات على رفع أنقاض الأبنية المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية، لترتفع من جديد في تحد للصعاب.أما العنصر الأبرز في الفيديو الفلسطيني، فكان استبدال تمثال ترامب الذهبي، الذي ظهر في الفيديو الأول، بعلم فلسطين يرفرف عاليا، في رسالة واضحة بأن غزة ستظل فلسطينية إلى الأبد.وكان ترامب قد نشر مقطع الفيديو المتخيّل، يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهر فيه القطاع وقد تحول إلى وجهة سياحية فاخرة، مع أطفال يخرجون من تحت الركام إلى شاطئ محاط بناطحات سحاب، بينما يتناول الملياردير إيلون ماسك وجبة محلية وسط أجواء فارهة، في حين تتطاير الأوراق النقدية في الهواء.وأثار هذا الفيديو انتقادات واسعة، حيث اعتُبر محاولة لترويج مشروع اقتصادي قائم على تغيير واقع غزة دون الاعتراف بمأساة سكانها، وهو ما دفع الفلسطينيين للرد بفيديو مضاد يؤكد أن غزة ليست للبيع.
https://sarabic.ae/20250226/ريفيرا-غزة-ضجة-حول-فيديو-لترامب-ونتنياهو-يستجمان-على-شواطئ-قطاع-غزة-1098186460.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097196641_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_3a29a5af1c923440db735fae4a800a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار

فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة

07:42 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
تابعنا عبر
تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو مثيرا للجدل، حوّل فيه قطاع غزة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجع فاخر، في رؤية افتراضية تروج لما وصفه سابقا بمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط".
إلا أن الرد الفلسطيني لم يتأخر، حيث اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، أنتجه ناشطون فلسطينيون عبر الذكاء الاصطناعي، ليظهر غزة الحقيقية التي تنبض بسكانها وأهلها، بعيدًا عن التصورات المتخيلة.
على عكس الفيديو الأمريكي، أظهر الرد الفلسطيني مشاهد من حياة أهالي القطاع، حيث ازدحمت الشوارع بالسكان، واصطف الأطفال أمام بائعي الحلوى، بينما انتشرت قوارب الصيد الصغيرة على شاطئ غزة، في تجسيد للحياة اليومية التي يصارع الفلسطينيون للحفاظ عليها رغم الحرب المستمرة.
كما سلط الفيديو الضوء على عمليات إزالة الركام، حيث تعمل الجرافات على رفع أنقاض الأبنية المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية، لترتفع من جديد في تحد للصعاب.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
"ريفيرا غزة".. ضجة حول فيديو لترامب ونتنياهو يستجمان على شواطئ قطاع غزة
26 فبراير, 09:20 GMT
وفي لقطة مؤثرة، ظهر طفل فلسطيني يحمل بالونا كُتب عليه بالإنجليزية: "أحب غزة"، في إشارة قوية إلى التمسك بالهوية والحق الفلسطيني.
أما العنصر الأبرز في الفيديو الفلسطيني، فكان استبدال تمثال ترامب الذهبي، الذي ظهر في الفيديو الأول، بعلم فلسطين يرفرف عاليا، في رسالة واضحة بأن غزة ستظل فلسطينية إلى الأبد.
وكان ترامب قد نشر مقطع الفيديو المتخيّل، يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهر فيه القطاع وقد تحول إلى وجهة سياحية فاخرة، مع أطفال يخرجون من تحت الركام إلى شاطئ محاط بناطحات سحاب، بينما يتناول الملياردير إيلون ماسك وجبة محلية وسط أجواء فارهة، في حين تتطاير الأوراق النقدية في الهواء.

ولم يغب ترامب نفسه عن المشهد، حيث ظهر إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستمتعان بأجواء المنتجع الفخم قرب بركة سباحة، في ظل تمثال ذهبي ضخم لترامب، وتماثيل أخرى مذهبة تحيط ببرج يحمل اسم "ترامب غزة".

وأثار هذا الفيديو انتقادات واسعة، حيث اعتُبر محاولة لترويج مشروع اقتصادي قائم على تغيير واقع غزة دون الاعتراف بمأساة سكانها، وهو ما دفع الفلسطينيين للرد بفيديو مضاد يؤكد أن غزة ليست للبيع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала