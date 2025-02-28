https://sarabic.ae/20250228/فيديو-فلسطيني-مضاد-يفند-حلم-ترامب-عن-غزة-1098251090.html

فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة

فيديو فلسطيني مضاد يفند "حلم ترامب" عن غزة

سبوتنيك عربي

تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو مثيرا للجدل، حوّل فيه قطاع غزة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجع فاخر، في... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T07:42+0000

2025-02-28T07:42+0000

2025-02-28T07:42+0000

غزة

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إلا أن الرد الفلسطيني لم يتأخر، حيث اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، أنتجه ناشطون فلسطينيون عبر الذكاء الاصطناعي، ليظهر غزة الحقيقية التي تنبض بسكانها وأهلها، بعيدًا عن التصورات المتخيلة.على عكس الفيديو الأمريكي، أظهر الرد الفلسطيني مشاهد من حياة أهالي القطاع، حيث ازدحمت الشوارع بالسكان، واصطف الأطفال أمام بائعي الحلوى، بينما انتشرت قوارب الصيد الصغيرة على شاطئ غزة، في تجسيد للحياة اليومية التي يصارع الفلسطينيون للحفاظ عليها رغم الحرب المستمرة.كما سلط الفيديو الضوء على عمليات إزالة الركام، حيث تعمل الجرافات على رفع أنقاض الأبنية المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية، لترتفع من جديد في تحد للصعاب.أما العنصر الأبرز في الفيديو الفلسطيني، فكان استبدال تمثال ترامب الذهبي، الذي ظهر في الفيديو الأول، بعلم فلسطين يرفرف عاليا، في رسالة واضحة بأن غزة ستظل فلسطينية إلى الأبد.وكان ترامب قد نشر مقطع الفيديو المتخيّل، يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهر فيه القطاع وقد تحول إلى وجهة سياحية فاخرة، مع أطفال يخرجون من تحت الركام إلى شاطئ محاط بناطحات سحاب، بينما يتناول الملياردير إيلون ماسك وجبة محلية وسط أجواء فارهة، في حين تتطاير الأوراق النقدية في الهواء.وأثار هذا الفيديو انتقادات واسعة، حيث اعتُبر محاولة لترويج مشروع اقتصادي قائم على تغيير واقع غزة دون الاعتراف بمأساة سكانها، وهو ما دفع الفلسطينيين للرد بفيديو مضاد يؤكد أن غزة ليست للبيع.

https://sarabic.ae/20250226/ريفيرا-غزة-ضجة-حول-فيديو-لترامب-ونتنياهو-يستجمان-على-شواطئ-قطاع-غزة-1098186460.html

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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, الأخبار