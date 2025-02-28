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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأمر-بوقف-الهجمات-السيبرانية-ضد-روسيا-1098276003.html
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف الهجمات السيبرانية ضد روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف الهجمات السيبرانية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمر القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف جميع الأنشطة ضد روسيا، بما في ذلك العمليات السيبرانية الهجومية. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T20:52+0000
2025-02-28T20:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب المصدر، فقد تم نقل التعليمات إلى قائد القيادة السيبرانية، الجنرال تيموثي هو، الذي لفت انتباه قيادة المنظمة إليها.ووفقا للمصادر، فإنه "بدأت القيادة السيبرانية الأمريكية بالفعل في تحليل عواقب قرار هيغسيث".وأضاف المصدر: "بدأت القيادة في إعداد "تقييم للمخاطر" لوزير الدفاع، والذي يحدد العمليات المتوقفة والتهديدات المحتملة".وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لألمانيا: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250228/إعلام-واشنطن-قلصت-بشكل-حاد-وجود-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-في-أوكرانيا-1098275675.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف الهجمات السيبرانية ضد روسيا

20:52 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonوزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ذكرت مصادر إعلامية، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمر القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف جميع الأنشطة ضد روسيا، بما في ذلك العمليات السيبرانية الهجومية.
وبحسب المصدر، فقد تم نقل التعليمات إلى قائد القيادة السيبرانية، الجنرال تيموثي هو، الذي لفت انتباه قيادة المنظمة إليها.

ونوهت المصادر إلى أن هذه الخطوة تشير إلى رغبة واشنطن في تطبيع العلاقات مع موسكو.

ووفقا للمصادر، فإنه "بدأت القيادة السيبرانية الأمريكية بالفعل في تحليل عواقب قرار هيغسيث".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
إعلام: واشنطن قلصت بشكل حاد وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا
20:24 GMT
وأضاف المصدر: "بدأت القيادة في إعداد "تقييم للمخاطر" لوزير الدفاع، والذي يحدد العمليات المتوقفة والتهديدات المحتملة".
وصرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يوم 11 فبراير/ شباط الجاري، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا.
وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لألمانيا: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا".
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