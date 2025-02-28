الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025
الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025

12:43 GMT 28.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

© AP Photo / Marius Burgelman

حارس يوجه إشارة إلى دب قطبي يسبح في حظيرة بحديقة حيوان بايرا دايزا في بروغيليت، بلجيكا، الأربعاء 26 فبراير 2025.

حارس يوجه إشارة إلى دب قطبي يسبح في حظيرة بحديقة حيوان بايرا دايزا في بروغيليت، بلجيكا، الأربعاء 26 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marius Burgelman

حارس يوجه إشارة إلى دب قطبي يسبح في حظيرة بحديقة حيوان بايرا دايزا في بروغيليت، بلجيكا، الأربعاء 26 فبراير 2025.

© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025.

© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

أطفال فلسطينيون يلعبون في مدرسة متضررة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في مدينة غزة، 26 فبراير 2025.

أطفال فلسطينيون يلعبون في مدرسة متضررة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل و&quot;حماس&quot; في مدينة غزة، 26 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

أطفال فلسطينيون يلعبون في مدرسة متضررة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في مدينة غزة، 26 فبراير 2025.

© Getty Images / Anadolu/Cem Tekkesinoglu

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة بها مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول.

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة بها مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Cem Tekkesinoglu

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة بها مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول.

© AP Photo / Martin Meissner

تؤمن الشرطة بداية كرنفال الشوارع في ساحة Heumarkt (سوق القش) في كولونيا، ألمانيا، الخميس 27 فبراير 2025.

تؤمن الشرطة بداية كرنفال الشوارع في ساحة Heumarkt (سوق القش) في كولونيا، ألمانيا، الخميس 27 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

تؤمن الشرطة بداية كرنفال الشوارع في ساحة Heumarkt (سوق القش) في كولونيا، ألمانيا، الخميس 27 فبراير 2025.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

يؤدي الرهبان البوذيون رقصة تقليدية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي ينظمها مجتمع الشيربا، في دير شيشين في كاتماندو، نيبال، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.

يؤدي الرهبان البوذيون رقصة تقليدية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي ينظمها مجتمع الشيربا، في دير شيشين في كاتماندو، نيبال، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

يؤدي الرهبان البوذيون رقصة تقليدية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي ينظمها مجتمع الشيربا، في دير شيشين في كاتماندو، نيبال، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.

© Getty Images / VCG/Xie Hangkai

يسحب الصيادون شبكة ضخمة لصيد الأسماك في بحيرة كيانداو خلال موسم الحصاد، في 26 فبراير 2025، في مقاطعة تشونآن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين. تفتتح بحيرة كيانداو في تشجيانغ العام الجديد بأول شبكة صيد عملاقة تحمل 60 ألف رطل من الأسماك الطازجة.

يسحب الصيادون شبكة ضخمة لصيد الأسماك في بحيرة كيانداو خلال موسم الحصاد، في 26 فبراير 2025، في مقاطعة تشونآن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين. تفتتح بحيرة كيانداو في تشجيانغ العام الجديد بأول شبكة صيد عملاقة تحمل 60 ألف رطل من الأسماك الطازجة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Xie Hangkai

يسحب الصيادون شبكة ضخمة لصيد الأسماك في بحيرة كيانداو خلال موسم الحصاد، في 26 فبراير 2025، في مقاطعة تشونآن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين. تفتتح بحيرة كيانداو في تشجيانغ العام الجديد بأول شبكة صيد عملاقة تحمل 60 ألف رطل من الأسماك الطازجة.

© Getty Images / Vatican Media/Vatican Pool

رئيس الأساقفة رينو فيسيكلا، نائب رئيس دائرة التبشير، يسمي شمامسة جدد خلال القداس الإلهي ليوبيل الشمامسة في كنيسة القديس بطرس، في 23 فبراير 2025، في مدينة الفاتيكان.

رئيس الأساقفة رينو فيسيكلا، نائب رئيس دائرة التبشير، يسمي شمامسة جدد خلال القداس الإلهي ليوبيل الشمامسة في كنيسة القديس بطرس، في 23 فبراير 2025، في مدينة الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Vatican Media/Vatican Pool

رئيس الأساقفة رينو فيسيكلا، نائب رئيس دائرة التبشير، يسمي شمامسة جدد خلال القداس الإلهي ليوبيل الشمامسة في كنيسة القديس بطرس، في 23 فبراير 2025، في مدينة الفاتيكان.

© Getty Images / NurPhoto/Maruf Rahman

متظاهرون يسيرون من ساحة شهيد منار المركزية إلى الأمانة العامة باتجاه وزارة الداخلية تحت شعار "بنغلاديش ضد الاغتصاب والاضطهاد" في دكا، بنغلاديش، في 24 فبراير 2025،

متظاهرون يسيرون من ساحة شهيد منار المركزية إلى الأمانة العامة باتجاه وزارة الداخلية تحت شعار &quot;بنغلاديش ضد الاغتصاب والاضطهاد&quot; في دكا، بنغلاديش، في 24 فبراير 2025، - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Maruf Rahman

متظاهرون يسيرون من ساحة شهيد منار المركزية إلى الأمانة العامة باتجاه وزارة الداخلية تحت شعار "بنغلاديش ضد الاغتصاب والاضطهاد" في دكا، بنغلاديش، في 24 فبراير 2025،

© AP Photo / Achmad Ibrahim

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يعود إلى الكاميرا، يحيي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الوسط، في قصر ميرديكا في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء، 25 فبراير 2025.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يعود إلى الكاميرا، يحيي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الوسط، في قصر ميرديكا في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء، 25 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يعود إلى الكاميرا، يحيي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الوسط، في قصر ميرديكا في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء، 25 فبراير 2025.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.

رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.

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