الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025

صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و"حماس".
صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و"حماس".
حارس يوجه إشارة إلى دب قطبي يسبح في حظيرة بحديقة حيوان بايرا دايزا في بروغيليت، بلجيكا، الأربعاء 26 فبراير 2025.
حارس يوجه إشارة إلى دب قطبي يسبح في حظيرة بحديقة حيوان بايرا دايزا في بروغيليت، بلجيكا، الأربعاء 26 فبراير 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025.
أطفال فلسطينيون يلعبون في مدرسة متضررة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في مدينة غزة، 26 فبراير 2025.
أطفال فلسطينيون يلعبون في مدرسة متضررة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في مدينة غزة، 26 فبراير 2025.
منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة بها مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول.
منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة بها مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول.
تؤمن الشرطة بداية كرنفال الشوارع في ساحة Heumarkt (سوق القش) في كولونيا، ألمانيا، الخميس 27 فبراير 2025.
تؤمن الشرطة بداية كرنفال الشوارع في ساحة Heumarkt (سوق القش) في كولونيا، ألمانيا، الخميس 27 فبراير 2025.
يؤدي الرهبان البوذيون رقصة تقليدية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي ينظمها مجتمع الشيربا، في دير شيشين في كاتماندو، نيبال، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.
يؤدي الرهبان البوذيون رقصة تقليدية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي ينظمها مجتمع الشيربا، في دير شيشين في كاتماندو، نيبال، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.
يسحب الصيادون شبكة ضخمة لصيد الأسماك في بحيرة كيانداو خلال موسم الحصاد، في 26 فبراير 2025، في مقاطعة تشونآن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين. تفتتح بحيرة كيانداو في تشجيانغ العام الجديد بأول شبكة صيد عملاقة تحمل 60 ألف رطل من الأسماك الطازجة.
يسحب الصيادون شبكة ضخمة لصيد الأسماك في بحيرة كيانداو خلال موسم الحصاد، في 26 فبراير 2025، في مقاطعة تشونآن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين. تفتتح بحيرة كيانداو في تشجيانغ العام الجديد بأول شبكة صيد عملاقة تحمل 60 ألف رطل من الأسماك الطازجة.
رئيس الأساقفة رينو فيسيكلا، نائب رئيس دائرة التبشير، يسمي شمامسة جدد خلال القداس الإلهي ليوبيل الشمامسة في كنيسة القديس بطرس، في 23 فبراير 2025، في مدينة الفاتيكان.
رئيس الأساقفة رينو فيسيكلا، نائب رئيس دائرة التبشير، يسمي شمامسة جدد خلال القداس الإلهي ليوبيل الشمامسة في كنيسة القديس بطرس، في 23 فبراير 2025، في مدينة الفاتيكان.
متظاهرون يسيرون من ساحة شهيد منار المركزية إلى الأمانة العامة باتجاه وزارة الداخلية تحت شعار "بنغلاديش ضد الاغتصاب والاضطهاد" في دكا، بنغلاديش، في 24 فبراير 2025،
متظاهرون يسيرون من ساحة شهيد منار المركزية إلى الأمانة العامة باتجاه وزارة الداخلية تحت شعار "بنغلاديش ضد الاغتصاب والاضطهاد" في دكا، بنغلاديش، في 24 فبراير 2025،
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يعود إلى الكاميرا، يحيي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الوسط، في قصر ميرديكا في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء، 25 فبراير 2025.
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يعود إلى الكاميرا، يحيي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في الوسط، في قصر ميرديكا في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء، 25 فبراير 2025.
رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.
رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.