الصور الأكثر إثارة في آخر أسبوع من شتاء 2025

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صاحب متجر فلسطيني يعرض فستان زفاف للبيع على عارضات أزياء خارج متجر متضرر في جباليا، قطاع غزة، في 23 فبراير 2025، بينما يعود الناس إلى الأجزاء الشمالية من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إسرائيل و"حماس".