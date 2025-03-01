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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-التيار-التركي-على-خلفية-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-1098290859.html
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف هاجم يوم أمس الجمعة، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T12:03+0000
2025-03-01T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".وأضافت الدفاع الروسية أن "محطة الضغط تقوم حاليًا بتزويد خط أنابيب التيار التركي، بالغاز كالمعتاد".وفي وقت سابق، كانت كييف قد هاجمت بالفعل البنية التحتية للغاز الروسي بذات الطريقة وذات الهدف.وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، تعرضت منشأة نقل النفط التابعة لاتحاد خط أنابيب قزوين (PSكروبوتكينسكايا) لهجوم بـ7 طائرات مسيرة أوكرانية.
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html
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الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

12:03 GMT 01.03.2025
© Depositphotos.com / 63ru78محطة غاز
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Depositphotos.com / 63ru78
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف هاجم يوم أمس الجمعة، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعاً، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".

وأشارت الوزارة إلى أنه أثناء صد الهجوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية الثلاث، على مسافة آمنة من محطة الضغط.

وأضافت الدفاع الروسية أن "محطة الضغط تقوم حاليًا بتزويد خط أنابيب التيار التركي، بالغاز كالمعتاد".
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وفي وقت سابق، كانت كييف قد هاجمت بالفعل البنية التحتية للغاز الروسي بذات الطريقة وذات الهدف.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن أجل وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، هاجمت 9 طائرات مسيرة محطة روسكايا للضغط، وتم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، تعرضت منشأة نقل النفط التابعة لاتحاد خط أنابيب قزوين (PSكروبوتكينسكايا) لهجوم بـ7 طائرات مسيرة أوكرانية.
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