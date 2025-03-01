https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-التيار-التركي-على-خلفية-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-1098290859.html

الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف هاجم يوم أمس الجمعة، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T12:03+0000

2025-03-01T12:03+0000

2025-03-01T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".وأضافت الدفاع الروسية أن "محطة الضغط تقوم حاليًا بتزويد خط أنابيب التيار التركي، بالغاز كالمعتاد".وفي وقت سابق، كانت كييف قد هاجمت بالفعل البنية التحتية للغاز الروسي بذات الطريقة وذات الهدف.وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، تعرضت منشأة نقل النفط التابعة لاتحاد خط أنابيب قزوين (PSكروبوتكينسكايا) لهجوم بـ7 طائرات مسيرة أوكرانية.

https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html

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