https://sarabic.ae/20250301/سيارتو-الهجوم-الأوكراني-على-خط-أنابيب-السيل-التركي-اعتداء-على-سيادة-المجر-1098297478.html

سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر

سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده تعتبر محاولة الهجوم الأوكراني على محطة ضغط بخط أنابيب غاز "السيل التركي" تعديًا على سيادتها. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T18:11+0000

2025-03-01T18:11+0000

2025-03-01T18:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب سيارتو في منشور على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "خط أنابيب السيل التركي هو ضمان لأمن إمدادات الغاز في المجر، ولذا فإن أي تعطل محتمل في خط الأنابيب قد يهدد بشكل خطير أمن الطاقة لدينا، وأمن الطاقة مسألة سيادة ولذا فإن مثل تلك الهجمات يجب أن تُعد اعتداءً على السيادة".وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".

https://sarabic.ae/20250301/إعلام-أوربان-يحث-أوروبا-على-بدء-مفاوضات-مباشرة-مع-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098296961.html

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