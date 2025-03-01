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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/سيارتو-الهجوم-الأوكراني-على-خط-أنابيب-السيل-التركي-اعتداء-على-سيادة-المجر-1098297478.html
سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر
سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده تعتبر محاولة الهجوم الأوكراني على محطة ضغط بخط أنابيب غاز "السيل التركي" تعديًا على سيادتها. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T18:11+0000
2025-03-01T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سيارتو في منشور على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "خط أنابيب السيل التركي هو ضمان لأمن إمدادات الغاز في المجر، ولذا فإن أي تعطل محتمل في خط الأنابيب قد يهدد بشكل خطير أمن الطاقة لدينا، وأمن الطاقة مسألة سيادة ولذا فإن مثل تلك الهجمات يجب أن تُعد اعتداءً على السيادة".وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".
https://sarabic.ae/20250301/إعلام-أوربان-يحث-أوروبا-على-بدء-مفاوضات-مباشرة-مع-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098296961.html
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روسيا

سيارتو: الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "السيل التركي" اعتداء على سيادة المجر

18:11 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده تعتبر محاولة الهجوم الأوكراني على محطة ضغط بخط أنابيب غاز "السيل التركي" تعديًا على سيادتها.
وكتب سيارتو في منشور على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "خط أنابيب السيل التركي هو ضمان لأمن إمدادات الغاز في المجر، ولذا فإن أي تعطل محتمل في خط الأنابيب قد يهدد بشكل خطير أمن الطاقة لدينا، وأمن الطاقة مسألة سيادة ولذا فإن مثل تلك الهجمات يجب أن تُعد اعتداءً على السيادة".

وأضاف أن "المفوضية الأوروبية قدمت أخيرا ضمانًا بأن أوكرانيا لن تهاجم أي بنى تحتية واصلة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فنحن نطلب من المفوضية تقديم تفسير فوري بشأن ما إذا كان ذلك [الهجوم] يتماشى مع الضمان الذي قدمته".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوربان يحث أوروبا على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
17:13 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف هاجم يوم أمس الجمعة، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعاً، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".
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