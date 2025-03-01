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كاميرات توثق رد فعل سفيرة أوكرانيا في أمريكا أثناء توبيخ ترامب لزيلينسكي.. فيديو
كاميرات توثق رد فعل سفيرة أوكرانيا في أمريكا أثناء توبيخ ترامب لزيلينسكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسات الكاميرات تعابير الصدمة على وجه السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، خلال مشاهدتها لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوبيخ فلاديمير... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T07:35+0000
2025-03-01T07:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ماركاروفا بزي أسود، وهي تضع يدها على عينيها تعبيرا عن استيائها.وعلّقت وسائل إعلام عربية على الواقعة، قائلة: "ما حدث في المكتب البيضاوي غير عادي"، مشيرة إلى تحول النقاش حول الضمانات الأمنية إلى مواجهة غاضبة بين ترامب، ونائبه جي دي فانس، وزيلينسكي. وانتهى الأمر بقول ترامب متوجها لزيلينسكي: "إما أن تعقد صفقة أو ننسحب... ليس لديك أوراقا رابحة".وكان زيلينسكي، قد تعرّض أمس الجمعة، للتوبيخ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام وسائل الإعلام، خلال لقاء جمع بينهما في البيت الأبيض.ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي يا زيلينسكي، إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".كما وبّخ ترامب زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا"، ومن دون التوقيع على الاتفاقية وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250228/مشادة-كلامية-غير-مسبوقة-بين-ترامب-وزيلينسكي-أمام-وسائل-الإعلام-في-البيت-الأبيض---عاجل-1098272256.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

كاميرات توثق رد فعل سفيرة أوكرانيا في أمريكا أثناء توبيخ ترامب لزيلينسكي.. فيديو

07:35 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Susan Walshسفيرة أوكرانيا لدى أمريكا، أوكسانا ماركاروفا
سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا، أوكسانا ماركاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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رصدت عدسات الكاميرات تعابير الصدمة على وجه السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، خلال مشاهدتها لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوبيخ فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ماركاروفا بزي أسود، وهي تضع يدها على عينيها تعبيرا عن استيائها.
وعلّقت وسائل إعلام عربية على الواقعة، قائلة: "ما حدث في المكتب البيضاوي غير عادي"، مشيرة إلى تحول النقاش حول الضمانات الأمنية إلى مواجهة غاضبة بين ترامب، ونائبه جي دي فانس، وزيلينسكي. وانتهى الأمر بقول ترامب متوجها لزيلينسكي: "إما أن تعقد صفقة أو ننسحب... ليس لديك أوراقا رابحة".
وكان زيلينسكي، قد تعرّض أمس الجمعة، للتوبيخ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام وسائل الإعلام، خلال لقاء جمع بينهما في البيت الأبيض.
ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي يا زيلينسكي، إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض
أمس, 17:51 GMT
كما وبّخ ترامب زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا"، ومن دون التوقيع على الاتفاقية وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.
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