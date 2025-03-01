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واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة واشنطن على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T08:28+0000
2025-03-01T08:28+0000
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وتم إخطار الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة "على أساس طارئ"، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون.تشمل الصفقة ثلاث مراحلالمرحلة الأولى: تتضمن 35,529 قنبلة تزن كل منها نحو ألف كيلوغرام، و4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بذات الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس"، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2026، مع إمكانية تسليم جزء من الأسلحة فورًا من المخزون الأمريكي.المرحلة الثانية: تبلغ قيمتها 675 مليون دولار، وتتألف من 5,000 قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام، مع معدات توجيه للقنابل غير الموجهة، ومن المتوقع تسليمها عام 2028.المرحلة الثالثة: تشمل جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" بقيمة 295 مليون دولار.استخدام سلطات الطوارئيشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تستخدم فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سلطات الطوارئ" للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد استخدمت ذات السلطات سابقًا لتسريع صفقات الأسلحة مع إسرائيل دون مراجعة الكونغرس.إلغاء قيود الإبلاغ عن الانتهاكاتفي سياق متصل، ألغت إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، أمرًا صدر في عهد الرئيس السابق بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.وجاءت هذه الصفقة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في الضفة الغربية، حيث توجد مخاوف من تصعيد إسرائيلي وتوسع العمليات العسكرية. وتُعد هذه الصفقة جزءًا من الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، والذي يشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.
https://sarabic.ae/20250301/زعيم-أنصار-الله-يهدد-باستئناف-الهجمات-على-إسرائيل-حال-عاودت-الحرب-على-غزة-1098277827.html
https://sarabic.ae/20250228/بعد-تلويحها-بعدم-الانسحاب-من-فيلادلفيا-هل-تعرقل-إسرائيل-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1098268902.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار

08:28 GMT 01.03.2025
© AP Photoطائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة واشنطن على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة "على أساس طارئ"، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون.

تشمل الصفقة ثلاث مراحل

المرحلة الأولى: تتضمن 35,529 قنبلة تزن كل منها نحو ألف كيلوغرام، و4,000 قنبلة خارقة للتحصينات بذات الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس"، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2026، مع إمكانية تسليم جزء من الأسلحة فورًا من المخزون الأمريكي.
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المرحلة الثانية: تبلغ قيمتها 675 مليون دولار، وتتألف من 5,000 قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام، مع معدات توجيه للقنابل غير الموجهة، ومن المتوقع تسليمها عام 2028.
المرحلة الثالثة: تشمل جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" بقيمة 295 مليون دولار.

استخدام سلطات الطوارئ

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تستخدم فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سلطات الطوارئ" للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
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أمس, 15:45 GMT
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد استخدمت ذات السلطات سابقًا لتسريع صفقات الأسلحة مع إسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

إلغاء قيود الإبلاغ عن الانتهاكات

في سياق متصل، ألغت إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، أمرًا صدر في عهد الرئيس السابق بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي المتعلقة بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وجاءت هذه الصفقة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في الضفة الغربية، حيث توجد مخاوف من تصعيد إسرائيلي وتوسع العمليات العسكرية. وتُعد هذه الصفقة جزءًا من الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، والذي يشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.
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