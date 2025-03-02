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الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
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خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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عالم سبوتنيك
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"حماس" ترد على المقترح الأمريكي بشأن "هدنة رمضان"
"حماس" ترد على المقترح الأمريكي بشأن "هدنة رمضان"
سبوتنيك عربي
ردت حركة حماس الفلسطينية على المقترح، الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء على مبادرة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:06+0000
2025-03-02T07:06+0000
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وحسب وكالة "صفا"، أكد القيادي في "حماس" محمود مرداوي، اليوم الأحد، تمسك الحركة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل في قطاع غزة.واعتبر مرداوي أن المقترح الأمريكي يعكس "تراجع إسرائيل عن الاتفاقات الموقعة"، بحسب قوله.وختم حديثه، قائلا: "هذا هو موقفنا الثابت، ولن نتراجع عنه".وكان مكتب نتنياهو، قد صرح في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن "إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان".وأضاف: "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ42 إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهما "حماس" بانتهاك الاتفاق.وأوضح المكتب أن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت "حماس" عليها، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250301/مكتب-نتنياهو-يقول-إن-إسرائيل-قبلت-مقترحا-أمريكيا-بشأن-هدنة-خلال-رمضان---عاجل-1098299240.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حماس" ترد على المقترح الأمريكي بشأن "هدنة رمضان"

07:06 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ردت حركة حماس الفلسطينية على المقترح، الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء على مبادرة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بشأن وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
وحسب وكالة "صفا"، أكد القيادي في "حماس" محمود مرداوي، اليوم الأحد، تمسك الحركة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل في قطاع غزة.
واعتبر مرداوي أن المقترح الأمريكي يعكس "تراجع إسرائيل عن الاتفاقات الموقعة"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتأمين عودة الأسرى هو الالتزام باستكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من المرحلة الثانية، التي تشمل التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وإعادة إعمار القطاع، يليها اتفاق على صفقة تبادل الأسرى".

وختم حديثه، قائلا: "هذا هو موقفنا الثابت، ولن نتراجع عنه".
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مكتب نتنياهو: إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا بشأن هدنة في غزة خلال شهر رمضان
أمس, 22:34 GMT
وكان مكتب نتنياهو، قد صرح في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن "إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان".

وقال المكتب إن "ويتكوف قدّم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد إدراكه أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم".

وأضاف: "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ42 إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهما "حماس" بانتهاك الاتفاق.
وأوضح المكتب أن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت "حماس" عليها، على حد قوله.
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